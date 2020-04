Waar de bal nog rolt, ligt matchfixing op de loer

Het is u misschien ontgaan, maar op paaszondag won Real Esteli FC de uitwedstrijd tegen Chanandega FC met 1-3. Dit is een wedstrijd in de voetbalcompetitie van Nicaragua. In het land in Midden-Amerika rolt de bal in coronatijd gewoon verder. Ook in Burundi, Tadzjikistan en Wit-Rusland draaien de competities door. En daar wordt nu veel op gegokt.

Niet alle Nicaraguaanse spelers voelen zich senang. De angst voor besmetting heeft het spel beïnvloed. “We proberen het aanraken van andere spelers te vermijden”, zei Carlos Mosquera, keeper van de club Deportivo Las Sabanas, tegen FoxSports. “Je gaat niet meer met dezelfde intensiteit een duel om de bal met een tegenstander in.”

De bond nam het besluit tot doorspelen samen met de eigenaren van de clubs, waarvan een deel financieel wordt gesteund door de autoritaire president Daniel Ortega. De duels – zonder publiek – worden live uitgezonden op tv en zijn te zien via Facebook. Omdat er verder amper actuele sport is te zien, zijn de kijkcijfers flink gestegen. Tot zijn genoegen meldde Jose Maria Bermudez, de secretaris-generaal van de bond van Nicaragua, dat fans over de hele wereld nu kijken en dat er meer op de wedstrijden wordt gewed via goksites.

Wit-Russische middenmoters

Ook via de Nederlandse Loterij/Toto kan nu op wedstrijden in Nicaragua en Wit-Rusland worden gewed. Die competities zijn vooraf gescreend op hun officiële karakter en een verleden met matchfixing. “Wij proberen mensen op deze manier toch in het legale circuit te houden”, zegt woordvoerder Bert van Plateringen van de Nederlandse Loterij. Zo werd gistermiddag vooraf volop geld gezet op de strijd later op de dag tussen de Wit-Russische middenmoters Slavia Mozyr – FC Ruh Brest.

Met de drooglegging van veel sport is de goklust niet verdwenen. Gokken op sport is een wereldwijde miljardenindustrie, een fors deel is illegaal. Bij gokkers zijn nu esports en pokeren online ook populair geworden. Maar de kans is reëel dat het illegale circuit ook opbloeit, en daarmee het gevaar van matchfixing, zegt Chiel Warners. De oud-tienkamper is nationaal coördinator matchfixing. Dat is het bewust manipuleren of beïnvloeden van een wedstrijd door spelers of de scheidsrechter in ruil voor (veel) geld. Criminelen kunnen er snel rijk mee worden.

Toegang tot de kleedkamer

“Als je afzakt naar lagere niveaus in de sport is de competitie vaak minder gereguleerd. Als er dan iets geks gebeurt met een wedstrijd valt dat niet zo snel op”, zegt Warners. “In de derde divisie van een Afrikaans land zullen voetballers geen dikke boterham verdienen. Die zullen vatbaarder zijn voor een mooi aanbod om iets te regelen. Cruciaal bij matchfixing is de toegang tot de kleedkamer. Bij Ajax of Manchester United lukt dat niet, daar is veel sociale controle, maar dat is niet overal zo.”

Twee weken geleden had een illegale bookmaker een voetbalpotje tussen Eskilstuna en Nashuta op een laag amateurniveau in Zweden ontdekt. Er werd ineens zo veel geld opgezet dat de voetbalclubs de wedstrijd maar afbliezen. In Rusland en Oekraïne zijn via internet vreemde spookwedstrijden in het tennis en tafeltennis gesignaleerd. Het kan om enorme bedragen gaan. Warners: “Op de ATP-Tour is goede controle en toezicht. Dat is er op dat lagere circuit veel minder.”

Wit-Russisch voetbal Het coronavirus is niets meer dan ‘hysterie’. De Wit-Russische president Alexander Lukasjenko verdedigde vurig de beslissing om de Wit-Russische voetbalcompetities als enige land in Europa door te laten gaan. Je handen wassen, en op het juiste moment eten, moeten volgens het staatshoofd voldoen. Maar vooral: “Drink gewoon wodka, zo’n honderd milliliter per dag. Dat moet genoeg zijn om het virus te doden. Ik heb al verschillende soorten van hysterie overleefd.” Internationaal kooivechten Desnoods organiseren ze gevechten op de maan. Dana White, baas van de UFC, de grootste vechtsportorganisatie ter wereld, is niet onder de indruk van de wereldwijde coronacrisis. De UFC wil haar kalender niet laten beïnvloeden door de pandemie en zoveel mogelijk wedstrijden laten doorgaan. De bond speelt met het idee haar evenementen te verplaatsen naar een privé-eiland. White zegt een locatie te hebben gevonden voor UFC 249, een belangrijk evenement op 18 april. Taiwanees basketbal De enige basketbalcompetitie ter wereld die doordraait is de Taiwanese Super Basketball League. Taiwan, dat minder dan 400 gerapporteerde gevallen en slechts zes doden telt, zegt geleerd te hebben van de Sars-uitbraak in 2003. De basketbalbond laat nu alle wedstrijden spelen in één hal, het HaoYu Basketball Training Center. De enige voorwaarde: nooit meer dan honderd mensen binnen. Alleen scheidsrechters, tv-cameramensen, wedstrijdstatistici en geaccrediteerde journalisten zijn welkom. Bij de NBA in Noord-Amerika spelen ze met het idee om een gelijkwaardig concept op te zetten. Trainen in Zweden In Zweden, waar de maatregelen tegen corona nog altijd veel minder streng zijn dan elders in Europa, is de voetbalcompetitie uitgesteld tot begin juni, maar trainen doen de profs er volop. De enige restrictie: niet meer dan vijftig personen bij elkaar. AC Milan-speler Zlatan Ibrahimovic sloot zich paasmaandag aan bij de selectie van Hammarby IF, de Zweedse club waarvan hij mede-aandeelhouder is. Ook clubs uit de Duitse Bundesliga mogen sinds afgelopen week weer samen trainen, maar wel in groepjes en met inachtneming van de anderhalve meter-marge. Wanneer de Bundesliga weer wordt hervat is onzeker.

