Waar blijft de nieuwe Kiki Bertens? ‘Je moet bereid zijn door die jungle te gaan, anders ben je kansloos’

Om het zieltogende Nederlandse tennis nieuw leven in te blazen, kwam de tennisbond begin februari met een plan om de opleiding van jonge talenten te centraliseren. Door de beste spelers en speelsters samen te bundelen onder een dak, zou er een sterke lichting kunnen ontstaan. Inmiddels is de stekker alweer uit het plan getrokken. Het zou in september starten op de tennisacademie van Tjerk Bogtstra in Doorn.

Het Tennis Trainingsinstituut van Henk van Hulst lag ten grondslag aan het plan. Het werd gelanceerd door de technisch-directeur van de bond, oud-topspeler Jacco Eltingh, en bracht in de jaren negentig van de vorige eeuw in Valkenswaard een groot aantal toppers voort, onder wie Eltingh zelf, maar ook Paul Haarhuis, Sjeng Schalken en John van Lottum.

Het afgelopen decennium speelde Nederland internationaal geen enkele rol, met uitzondering van Kiki Bertens. Bij de mannen staan slechts twee spelers in de mondiale top-200, bij de vrouwen gaapt achter Bertens en Arantxa Rus een enorme leegte en bij de jeugd is het zoeken naar lichtpuntjes op de internationale ranglijsten.

Versnippering van talent

Aan de vooravond van Roland Garros vindt Bogtstra het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. De oud-Davis Cup-captain en oud-coach van Jan Siemerink wijst op de versnippering van talent door de wildgroei van het aantal tennisscholen. Hij wijst tevens op het geringe aanbod van talenten, de schoolplicht in Nederland en op de echte wil bij de jeugd om de hele weg af te leggen.

Over dat laatste zegt hij in de kantine van zijn tennisacademie in Doorn: “Ze zijn niet altijd met tennis bezig. Er zijn te veel prikkels, ik moet ze vaak dingen vragen die in hun systeem zouden moeten zitten. Hoeveel honger heb je eigenlijk, denk ik dan. Je moet bereid zijn door die jungle te gaan, anders ben je kansloos. Als je links en rechts dingen laat liggen, kun je geen goede tennisser worden.”

Het plan van de bond om de opleiding te centraliseren, had wellicht voor een ommekeer kunnen zorgen. Dachten Eltingh en Bogtstra, maar nog geen drie maanden na de presentatie werd de boel alweer afgeblazen. “Ik vind het nog steeds een ongelofelijke gemiste kans”, aldus Bogtstra (55). “Dit was een topsportmodel dat we hard nodig hadden. Tennis is een individuele sport, maar je hebt een professionele omgeving nodig om beter te worden.”

Het doorknippen van de navelstreng

De opzet was: een groep van maximaal zestien spelers en speelsters in de leeftijd van 13 tot 17 jaar wordt vijf dagen in de week gehuisvest in Doorn. Samen trainen, eten, slapen en naar school gaan. “Ik geloof in het succes van de groep”, zegt Bogtstra. “De beste spelers bij elkaar brengen, geen invloed van ouders, geen invloed van thuissituaties, veel meer rust in de omgeving. Daar moeten we naartoe.”

Bertens, Rus en Van de Zandschulp in hoofdtoernooi Kiki Bertens, Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp doen vanaf zondag mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. Bertens speelt in de eerste ronde tegen de Sloveense Polona Hercog en Rus stuit op Mihaela Buzarnescu uit Roemenië. Van de Zandschulp bereikte via de kwalificaties het hoofdtoernooi en maakt zijn debuut in Parijs. Zijn tegenstander is nog niet bekend.

Het plan werd echter door een aantal ouders, trainers en tennisscholen niet enthousiast ontvangen. Bogtstra: “Bij veranderingen heb je altijd mensen die weerstand bieden en beren op de weg zien. Trainers die hun pupil niet willen afstaan, ouders die hun kind niet willen afstaan omdat ze naar een andere school moeten. Redenen voor mensen om niet mee te willen doen.”

“Ik denk precies andersom”, vervolgt Bogtstra. “Overwin jezelf, pak die kans om het wel te doen. Natuurlijk mis je je kind als hij van huis gaat, natuurlijk is het wennen dat hij naar een andere school gaat. Allemaal ingrediënten die bijdragen tot het volwassen worden van die kinderen. Je kind loslaten, het doorknippen van die navelstreng, is een vereiste bij tennis.”

Nu blijft alles bij het oude. De bond verlengde onlangs de samenwerking met zestien gecertificeerde tennisscholen, waardoor de versnippering van talent blijft. Met de talenten die al waren geselecteerd voor de centrale opleiding worden gesprekken gevoerd over het aanbieden van maatwerk. “Ik wil het geen poldermodel noemen, maar daar neigt het wel naar”, zegt Bogtstra. Hoopvol voor de nabije toekomst is hij niet. “Als ik een prognose moet doen tussen nu en vijf jaar, zullen er niet veel spelers doorbreken.”

