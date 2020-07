Vrouwentopsportprogramma turnen per direct stilgelegd

Dat maakte de bond woensdagmiddag bekend in een toelichting op de afgelopen dagen, waarin veel turnsters naar buiten kwamen met verhalen over mishandeling. Dat betekent dat alle nationale activiteiten, zoals teamtrainingen, wedstrijden en trainingsstages, voorlopig stilleggen. Nationale coaches, Vincent Wevers en Gerben Wiersma, zijn tot het onderzoek is afgerond op non-actief gezet.

De bond kwam tot het besluit na gesprekken met betrokkenen, waaronder meerdere coaches die de afgelopen dagen in opspraak raakten: Gerrit Beltman en Vincent Wevers. Het is een drastisch besluit. De bond zelf sprak van een ‘heel heftige situatie’.

Een roep om erkenning

Vorige week dinsdag kondigde de bond een onderzoek aan. Daarna volgde de bekentenis van Beltman, die in het Noordhollands Dagblad toegaf jonge turnsters te hebben mishandeld en vernederd. Volgens voorzitter van de bond Monique Kempff is het ontzettend moedig dat turnsters zich uitspreken. “Het is een roep om erkenning van wat is gebeurd. Dat verdienen zij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Volgens bondsdirecteur Marieke van der Plas kan binnen de bond ‘niemand wegkijken wat we in de spiegel zien’. “Maar we horen ook: waarom duurde het zo lang? Dat is een terechte vraag. We hebben sporters in de steek gelaten, dat moeten we ons aantrekken.” De selectie is dinsdagavond ingelicht. Dat leidde volgens voorzitter Kampff tot veel emoties. “Voor hen knalt de olympische droom in elkaar.”

De turnselectie gaf zelf via een statement aan zich niet te herkennen in de verhalen van de turnsters. Toch is het programma tijdelijk stilgezet. De uitkomst van het door de bond aangekondigde onderzoek wordt later dit jaar verwacht.

