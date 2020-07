Vrouwenpeloton op gang geschoten, maar onzekerheid overheerst

Een grote regenboog vormde zich afgelopen week boven het hotel in het Italiaanse Livigno waar wereldkampioen Annemiek van Vleuten zich voorbereidde op het resterende wielerjaar, net na het moment dat ze was vertrokken naar haar eerste wedstrijd in maanden. Het was bijna een symbolisch moment voor de draagster van de regenboogtrui, die zich gisteren meteen toonde. Ze won de eerste wedstrijd na de ‘coronapauze’.

Voor het eerst sinds maart is Van Vleuten weer op pad als onderdeel van een peloton. De Emakumeen Nafarroako Klasikoa (118 bergkilometers van Pamplona naar Lekunberri) was gisteren de eerste van het drieluik dat voor de vrouwen de herstart betekent van een flink door elkaar gehusseld wielerseizoen.

Flinke twijfels over veiligheid

En lange tijd leek het er ook op dat de wedstrijd van gisteren in Spanje zonder problemen zou starten. Tot woensdagavond toch flinke twijfels werden geuit. Rennersvakbond The Cyclists’ Alliance plaatste een bericht vol zorgen online. Volgens hem kon de veiligheid van de rensters niet genoeg worden gegarandeerd. De organisatie bracht niet naar buiten hoe de coronaregels zouden worden toegepast en er was niet voor gezorgd dat elke ploeg een aparte vleugel in een hotel kreeg. Bovendien was er twijfel of elke renster wel vooraf was getest.

Vooral dat laatste punt bleek een reden te zijn voor CCC-Liv, de ploeg van Marianne Vos, om zich terug te trekken en vandaag ook niet te starten in de Clásica Feminas Navarra, zeker omdat het coronavirus opleeft in de regio rond Pamplona. “Zouden we in koers zijn getreden, dan komen we in aanraking met rensters van wie, naar nu pas blijkt, hoogstens onzeker is of zij ook de verplichte test hebben ondergaan”, schreef teammanager Eric van den Boom in een persbericht. Volgens CCC-Liv waren daarom de gezondheidsrisico’s te groot.

‘Niet in één dag in de prullenbak gooien’

Iris Slappendel, die The Cyclists’ Alliance opzette, heeft begrip voor de beslissing van CCC-Liv om niet te starten. “Je moet je niet vergissen: voor veel teams kost het veel geld om de ploeg zo gezond te houden. Dat wil je niet in één dag in de prullenbak gooien. Uiteindelijk voelt de beslissing om te rijden overhaast. Wij wilden met dat statement scherp stellen of alles oké is geregeld. Volgens ons was het op de manier hoe het ging, zeker met het oog op de pandemie, een fragiele situatie.”

Gistermiddag een aantal uren voor de start kreeg Slappendel dan toch een mail van de organisatie met daarin het draaiboek over hoe om te gaan met corona. Danny Stam, ploegleider van Anna van der Breggen bij Boels-Dolmans, meldde vrijwel op dat moment dat er ‘gewoon’ werd gestart. Er was een manier gevonden om in ieder geval te zorgen voor een ‘coronavrije’ bubbel. Alleen rensters die negatief waren getest, kregen een rugnummer mee, schreef Stam via WhatsApp.

Voor rensters van Bizkaia-Durango betekende dat wel een streep door de wedstrijd. Zij hadden zich pas op de ochtend voor de wedstrijd laten testen en de resultaten kwamen te laat binnen. Van Vleuten reed dus wel, net als haar teamgenoten en andere sterke Nederlandse rensters als Anna van der Breggen en Ellen van Dijk.

Komende periode wordt onzeker

De onrust rond de wedstrijd liet wel zien hoe onzeker de komende periode wordt, voor overigens zowel mannen als vrouwen. Sommige wedstrijden staan misschien wel op de kalender, maar kunnen ook zomaar niet doorgaan als er geen duidelijk protocol is. In Canada werden gisteren twee wedstrijden van het hoogste niveau afgelast voor de mannen omdat het ‘onmogelijk is een veilige omgeving te garanderen’. Bovendien is het hoogst onzeker of in Italiaanse gemeenten wel voldoende wegen kunnen worden afgesloten voor wedstrijden als bijvoorbeeld Milaan-Sanremo.

In het AD zei Lucinda Brand dat ze het gevoel had weer terug bij af te zijn. Ook al is het jaar maanden verder, er is nog steeds twijfel en onzekerheid over het al dan niet doorgaan van wielerwedstrijden. De rensters zelf willen meer duidelijkheid, zegt Slappendel. “Ik hoor van rensters dat ze zich afvragen waarom wielerunie UCI niet meer aanwezig is.” Dat zei Danny Stam ook: “De UCI is de baas van het wielrennen. Ze moeten meer optreden en verantwoording nemen. We betalen niet voor niets geld voor een licentie. Maar ze houden zich nu van alles afzijdig.”

