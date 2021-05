Vrouwen Twente slaan belangrijke slag in titelrace, maar waken voor euforie

Terwijl de strijd om de landstitel in de eredivisie bij de mannen al vroegtijdig door Ajax is beslist, beleeft die bij de vrouwen een spannende apotheose. In de kampioenspoule zijn er nog altijd drie gegadigden voor de eerste plek, hoewel FC Twente zondag een belangrijke stap zette richting de zesde landstitel in het veertiende seizoen eredivisie.

Het team van de Duitse trainer Tommy Stroot zette concurrent Ajax op vier punten achterstand door op De Toekomst met 1-2 te winnen. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan. Vorige week heeft Twente ook PSV met die cijfers verslagen. De Eindhovense vrouwen staan nu op één punt achterstand.

Waar het schip strandt

Na het spannende duel in Amsterdam wilde aanvoerster Renate Jansen zich nog niet rijk rekenen. Alles stap voor stap, is het parool bij de ploeg uit Enschede. “Het belangrijkst is gewoon wedstrijden winnen, en dat doen we. We werken er hard voor en dan zien we wel waar het schip strandt.” Jansen was vooral trots op de strijdlust waarmee haar ploeg de zege in de tweede helft over de streep had getrokken. “De eerste helft speelden we heel goed. Na de rust hadden we het lastiger, maar ik denk dat Ajax weinig grote mogelijkheden meer heeft gehad. Dat is ook onze verdienste.”

Jansen had een belangrijk aandeel in de vroege openingstreffer van Twente. Ajax was goed begonnen, maar in de veertiende minuut kon Fenna Kalma de score openen op aangeven van Jansen. De Twentse captain strooide vooral in de eerste 45 minuten met prachtige passes. Na een half uur wist FC Twente opnieuw het net te vinden, dit keer via Anna-Lena Stolze. In eerste instantie leek Ajax goed weg te komen, omdat doelvrouw Lize Kop de inzet van Stolze wist te keren. Kop, international, kon de bal echter niet vasthouden. Stolze bleef rustig en schoot na een knappe kapbeweging in de rebound alsnog raak. Uit een hoekschop bracht Eshley Bakker Ajax terug in de wedstrijd: 1-2.

Rots in de branding

Na rust voerde Ajax de druk op, maar tot doelpunten leidde dit niet. Slordigheidjes van beide kanten maakten dat zowel de Amsterdammers als de Tukkers weinig grote kansen meer creëerden. Sisca Folkertsma, normaal vooral middenvelder, ontpopte zich als een rots in de branding in de Twentse defensie; Ajax-aanvalster Chasity Grant lag bij haar aan de ketting. In de slotfase verruilde verdedigster Stefanie van der Gragt van Ajax haar positie achterin nog voor de spitspositie in een poging een doelpunt te forceren, maar dit mocht niet baten.

Folkertsma was na afloop blij met de zwaar bevochten punten. “Het was voor mij wennen, op een andere positie. Maar ik ben sterk in duels en heb de snelheid, dat kwam er vandaag goed uit”, zei Folkertsma met een icepack op haar voet als een uitvloeisel van de geleverde strijd. “We hadden het de tweede helft lastig, maar als team hebben we hard gevochten en ik denk dat we daarmee uiteindelijk het verschil hebben gemaakt.”

‘Misschien is het toch de spanning’

Bij de Ajacieden kwam het verlies hard aan, zei Stefanie van der Gragt na afloop. De titel is voor de Amsterdamse ploeg wat verder uit zicht verdwenen. “Het verschil is nu vier punten. Dat betekent dat wij het niet meer in eigen hand hebben. We spelen vrijdag weer tegen Twente, dan hebben we de kans om het goed te maken. Daarna moeten we onze overige wedstrijden ook winnen en afwachten wat zij doen.” Een verklaring voor het matige spel van Ajax had de aanvoerster niet. “Dat moeten we gaan nabespreken. Misschien is het toch de spanning. Dit moet wel anders. We zijn te wisselvallig als team, dat moet er gewoon uit.”

De andere wedstrijd in de kampioenspoule, die tussen ADO Den Haag en PSV, werd met 0-2 gewonnen door de Eindhovenaren. Joëlle Smits, inmiddels topscorer aller tijden in de eredivisie, tekende voor beide doelpunten. Alle teams komen elkaar de komende twee weken nog een keer tegen. Een zinderende eindfase lijkt verzekerd.

