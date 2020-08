Vrouwen Eredivisie draait om presteren, maar ook om ‘lekker normaal blijven doen’

Dat zei bondscoach Sarina Wiegman woensdag in een bioscoop in Utrecht bij de lancering van het seizoen. Wiegman haalde daarbij de oprichting van de vrouweneredivisie in 2007 even aan en noemde dat ‘dé grote omslag’. “De eisen aan de trainers gingen omhoog, er werd meer getraind, ook in het krachthonk, en er kwamen andere faciliteiten. Het tempo en de handelingssnelheid op het veld liggen nu veel hoger dan toen. Met de Oranje Leeuwinnen plukten we daar de vruchten van. De mensen zien vooral de Leeuwinnen, maar de talenten van de toekomst spelen in de eredivisie. Ik ben heel blij dat die nu zichtbaarder wordt.”

Toch haakten het afgelopen decennium ook weer profclubs af, zoals FC Utrecht, AZ en Willem II. De eredivisie bestaat nu uit slechts acht ploegen. Wiegman: “Dat die clubs afhaakten vond ik verschrikkelijk, onbegrijpelijk. Maar in die fase was het nog niet stabiel. Dat is nu wel zo. Het streven moet zijn om heel geleidelijk het aantal clubs uit te breiden. De kwaliteit van de ploegen is belangrijk en moet overal hoog genoeg zijn. Het zou heel goed zijn als een club als Feyenoord ook mee gaat doen, maar dan moeten ze wel direct top zijn.”

‘Het lijkt allemaal geweldig mooi in het buitenland’

Wiegman ziet de eredivisie vooral als ‘een opleidingscompetitie’. Veel internationals spelen in het buitenland. Mandy van den Berg, Sari van Veenendaal (beiden PSV) en Stefanie van der Gragt (Ajax) keren dit seizoen wel terug in de nationale competitie. Dat diverse clubs nu volgens de cao werken - met arbeidscontracten - helpt daarbij, zegt Wiegman. Ze sluit niet uit dat in de toekomst meer topspeelsters in Nederland zullen blijven. “Het lijkt allemaal geweldig mooi in het buitenland, maar je moet er wel echt offers voor brengen.” Zelf kiest ze volgend jaar na de Spelen voor een avontuur als bondscoach van Engeland. “Maar ik ben niet voorgoed weg hè?”

ING tekende voor twee jaar. Fox Sports gaat elke speelronde een eredivisieduel op zondag (12.15 uur) live uitzenden. Bij ‘Studio Sport’ op NPO1 is vanaf 18.10 uur dan een samenvatting te zien. Op 6 september staat met Ajax-FC Twente meteen een topper op het programma. Die clubs zijn samen met PSV titelfavoriet in een competitie die volgens Wiegman draait om ‘opleiden, presteren, keihard werken en lekker normaal blijven doen’.

Lees ook:

Sari van Veenendaal: ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat het om mij moet draaien’

Sari van Veenendaal ziet haar terugkeer naar Nederland niet als een stap terug. Bij PSV wil de keepster van de Oranje-voetbalvrouwen zich verder ontwikkelen, zei ze onlangs in een exclusief interview met Trouw.