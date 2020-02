Vriendendienst brengt Kiki Bertens na twee jaar terug in Fed Cup-team

Niet de magie van de vijf ringen, maar een droom van Demi Schuurs om ooit op de Spelen uit te komen, heeft Kiki Bertens doen besluiten dit jaar deel te nemen aan de Spelen in Tokio. Een vriendendienst dus, al hoopt ze ook dat ze op de Japanse hardcourtbanen van het Ariake Tennis Park ervaart hoe speciaal de Spelen voor een sporter kunnen zijn. In Rio had de beste tennisster van Nederland dat olympische gevoel totaal niet.

In januari 2018 spraken Bertens en de Limburgse dubbelspecialist Schuurs in Brisbane voor het eerst over de Spelen in Tokio. Bertens vertelde dat ze daar geen warm gevoel bij kreeg, terwijl Schuurs haar juist toevertrouwde hoe fantastisch zij het zou vinden om een olympische atleet te zijn. Nadat het koppel de dubbeltitel in Brisbane won, spraken zij af om een serieuze poging te wagen om samen naar Tokio te gaan.

‘Wie ben ik om haar dat af te nemen?’

Op de persconferentie voorafgaand aan de Fed Cup-wedstrijd tegen Wit-Rusland in Den Haag, erkende Bertens gisteren dat ze alleen door het olympisch verlangen van Schuurs besloten had koers te zetten richting Tokio. “De reden zit daar”, zei ze in de Sportcampus Zuiderpark, terwijl ze met het hoofd naar Schuurs knikte. “Voor haar is het een droom om naar de Spelen te gaan en wie ben ik om haar dat zomaar af te nemen?”

Op de vraag of de situatie heel anders zou zijn geweest, als de kwestie-Schuurs niet speelde, zei Bertens: “Ik denk het wel, ja.” Ze zei er geen spijt van te hebben dat ze de belofte aan de dubbelspeelster is nagekomen. “Het is leuk om samen die herinnering te hebben. In de single kan dat ook, al win ik liever een grandslam dan dat ik een medaille haal op de Spelen. Ik ben ook nog helemaal niet met Tokio bezig.”

Een gesprek met Pieter van den Hoogenband, chef de mission van de olympische ploeg in de Japanse hoofdstad, gaf Bertens een goed gevoel. Ze kreeg de toezegging dat ze haar eigen coach mocht meenemen en dat ze op 24 juli mocht meeparaderen in de openingsceremonie in het Olympisch Stadion. “Hij (Van den Hoogenband, red.) is een fijne man om mee te praten. Hij is relaxed en ik sta er ook iets relaxter in dan toen. Ik zit ook in een andere fase van mijn carrière dan vier jaar geleden.”

Vertrouwen van Van den Hoogenband

Ook was ze blij met het vertrouwen dat er sprak uit het onderhoud met de drievoudig olympisch zwemkampioen. Van den Hoogenband vertelde haar onder meer wat haar betekenis is voor de tennissport, en dat ze zeer welkom is in Team NL. “Dat voelde goed”, aldus Bertens (28). “En dat is ook het doel in mijn carrière. Dat ik een fijne tijd beleef en dat ik natuurlijk zoveel mogelijk wedstrijden win.”

Om speelgerechtigd te zijn voor de Olympische Spelen diende Bertens zich wel beschikbaar te stellen voor de Fed Cup. Dat landentoernooi sloeg ze de afgelopen twee jaar over om zich volledig op haar eigen carrière te richten. Die keuze pakte goed uit, gelet op de progressie die ze boekte, de prestaties die ze leverde en de vaste plek die ze in de toptien van de wereld veroverde.

Bertens zei niet uit te sluiten dat door de Fed Cup-verplichtingen en de deelname aan de Spelen wellicht een of meerdere toernooien uit haar schema moeten worden geschrapt. En dat uitgerekend in het jaar dat ze haar zinnen heeft gezet op een grandslamtitel en de mondiale nummer-éénpositie. “Het wordt weer een hectisch jaar, maar ik wil het wel proberen. Ik bekijk het van week tot week. Als ik me fysiek goed voel, dan speel ik en anders niet.”

Dat wordt een uitdaging voor de huidige nummer acht van de wereld. Ze erkende gisteren dat de week na een Fed Cup-wedstrijd altijd pittig is, omdat dan alle spanning uit het lijf komt.

Na de ontmoeting tegen Wit-Rusland reist ze zondag meteen naar St. Petersburg, waar ze haar titel dient te verdedigen. Omdat ze in de eerste ronde is vrijgeloot, verwacht ze voldoende tijd te hebben om de omschakeling te maken van het Haagse gravel naar het Russische hardcourt.

