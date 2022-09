‘Vreemd eendje’ Thymen Arensman houdt de regie over zijn carrière

Al in zijn jeugd maakte Thymen Arensman overal een wedstrijdje van. Met zichzelf, als hij op de camping fietste en het laatste rondje harder moest dan de rondjes ervoor. Als hij pylonentraining kreeg van zijn opa. Of op weg naar middelbare school, waarvoor hij 13 kilometer moest fietsen en in ieder geval sneller wilde zijn dan de trein.

Die anekdote van de trein vertelde Arensman, sinds deze week winnaar van een koninginnenetappe in de Vuelta, zelf drie jaar geleden in een interview met de nieuwssite van de Universiteit Utrecht, waar hij toen geschiedenis studeerde. Inmiddels ziet zijn leven er heel anders uit. Arensman (22) staat in het laatste Vuelta-weekend zevende. Is hij de nieuwe Nederlandse klassementsrenner?

Hoewel hij al drie jaar als prof meerijdt, leert het gros van het wielerpubliek Arensman deze Vuelta pas echt kennen. Zondag won hij op 2500 meter hoogte op de Sierra Nevada de koninginnenrit. Nadien handhaafde hij zich in de top tien van het klassement. Knap voor een jongeling (22), die voor het eerst als kopman voor zijn team DSM startte.

Goed, maar geen hoogvlieger

Arensman, geboren in Deil en wonend in Beesd, was in zijn jeugd niet het prototype veelwinnaar. Succes op de fiets kende hij voor het eerst echt in de Ronde van de Toekomst in 2018, de belangrijkste ronde voor jonge talenten. Hij werd er tweede, achter ene Tadej Pogacar. Peter Zijerveld was destijds bondscoach. “Thymen was goed, maar geen hoogvlieger. Hij was veldrijder, maar was net niet handig genoeg. In wedstrijden was hij nerveus, onzeker. Op zichzelf ook. Voor andere renners was hij misschien een vreemd eendje. Maar toen hij tweede werd in die ronde, gingen deuren voor hem open.”

Thymen Arensman in de Vuelta. Beeld AFP

Zijerveld herinnert zich vooral nog de mens Arensman. “Hij hield de regie over zijn carrière. Thymen deed niet wat sociaal wenselijk was en liet zich niet verleiden. Thymen vroeg altijd naar het waarom. Na de Ronde van de Toekomst kreeg hij diverse aanbiedingen, maar hij hield vast aan zijn studie. Dat is zo knap van een jonge sporter en maakt hem echt uniek.”

Arensman wilde per se geschiedenis blijven studeren. Hij vond het mateloos interessant, de Romeinse tijd onder andere. Afgelopen voorjaar was Giro naast een fietstocht voor hem ook een intrigerende reis door het verleden. Bij elke start- of finishplek keek hij wel even om zich heen, om de historische plaatsen waar hij voorbij kwam in zich op te nemen.

De fiets ging voor de studie

Maar het topsportleven eiste al snel zijn tol. De twee levens waren niet te combineren. Zat hij op de fiets, dan kon hij niet leren. En wilde hij leren, dan was hij te vermoeid door de trainingen. Na zijn propedeuse stopte hij. Arensman vindt het nog steeds jammer.

Het leven op de fiets ging voor. Arensman komt uit een gezin waar de wielersport centraal staat. Zijn vader en moeder leerden elkaar bij het wielrennen kennen en opa Wim was zijn eerste trainer. Het was op die manier bijna logisch dat ook zoon Thymen op de fiets zou stappen. Hij is de enige die prof is geworden.

Normen en waarden kreeg hij van huis uit mee. Zijerveld: “Thymen is heel netjes, zeer correct. Wat teruggetrokken en iets verlegen.” Arensman is zo opgevoed, zegt hij zelf. “Simpele dingen: op tijd zijn is bijvoorbeeld heel normaal voor mij. Ik leerde dat ik anderen niet tot last moet zijn. Niet vervelend doen. Ik vind het daarom bijvoorbeeld moeilijk om in een wedstrijd om water te vragen.”

Afgelopen zondag: Thymen Arensman wint de koninginnerit van de Vuelta naar de Alto Hoya de la Mora op de Sierra Nevada Beeld AFP

Dat zelfredzame leidt er soms ook toe dat hij op plekken komt waar hij niet hoeft te zijn. Team DSM probeerde hem in de Giro en Vuelta rustig te houden, en toch zat hij meerdere malen opeens in kopgroepen. Tegen de wens van de ploeg, en van ploeggenoten die in zijn oortje riepen dat hij rustig moest blijven. Maar aanvallen past hij hem, zegt Arensman. Vooruit koersen. “Dat is mijn mentaliteit. Het beste en meeste eruit halen.”

Tijd om te groeien

De Britse topploeg Ineos kan vanaf volgend seizoen op Arensman rekenen, al is de officiële bevestiging nog niet gekomen. De ploeg wil om die reden nog geen commentaar geven. Arensman zelf ziet het als een logische stap. “Binnen Team DSM kon ik veel leren van Romain Bardet, met wie ik tien weken samen ben geweest. Hij leerde me hoe ik om moet gaan met voeding, slaap, materiaal. Bij een ploeg met echte Tourwinnaars, waar de sterren zitten, lukt het om nog een paar procentjes extra bij te leren. Ik ben pas 22 jaar, je bent op je best op je 26e, 27e. Ik heb nog een paar jaar om te groeien.”

Tot die tijd stapt hij langzaam ‘een klein beetje’ uit de luwte. Iets wat niet per se leuk is, maar wat nou eenmaal bij het leven als topsporter hoort. “Ik wil graag mijn eigen zaken regelen.” Om dan het woord te gebruiken dat hij regelmatig gebruikt om zijn carrière te omschrijven: “Het is een grote ontdekkingsreis.”

In de Tour de France zal men Arensman niet snel zien. Veel te druk. “Geef mij maar Italië of Spanje. Dat zijn mooie rondes om het vak te leren.” Zijerveld ziet een grote toekomst. “Hij is goed bergop en kan tijdrijden. Als er één een grote ronde kan winnen, dan is hij dat.”

