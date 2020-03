Vragen rijzen na nieuw demasqué van Ajax

Ontmaskerd in Europa, terechtgewezen door AZ in de eredivisie en nu ook onttroond als bekerhouder. Hoe graag willen de Ajacieden nog? Is er, na het bejubelde vorige seizoen, waarin de landstitel, de KNVB-beker en de halve finale van de Champions League werden behaald, nog sprake van honger bij de Amsterdammers? Willen de spelers het nog wel doen voor Ten Hag, de geplaagde trainer van Ajax? Die vragen beklijfden na het nieuwe demasqué van de regerend landskampioen.

“We moeten terug naar de basis”, had Ten Hag vooraf nog gezegd bij FOX Sports. Dat was een te begrijpen houding. Zeker na vier nederlagen in de voorgaande tien wedstrijden, een periode waarin Ten Hag zich – mede door diverse blessures – mocht beklagen over het gebrek aan automatismen. Het was interessant om te zien wat de opmerking van Ten Hag op het veld betekende. Zou de Ajax-trainer, in navolging van Dick Advocaat bij Feyenoord, zijn ploeg compacter laten spelen, om zo het gebrek aan ritme te camoufleren?

Opnieuw viel op hoe machteloos het aanvalsspel van Ajax was

Nee, Ten Hag deed dat niet. Hij hield vast aan zijn bekende spel­opvatting. Wel waren de poppetjes anders in het uitverkochte stadion Galgenwaard. Álvarez (in plaats van Schuurs) vormde een centraal verdedigingsduo met Martínez, waardoor Blind naar het middenveld doorschoof. Ekkelenkamp nam de plaats in van Eiting.

Zo ontrolde zich een spelbeeld volgens te verwachten contouren. Ajax had de bal, FC Utrecht zakte terug en wachtte geduldig op slordigheden bij de tegenstander. En die waren er. FC Utrecht kon gevaarlijk worden vanuit de omschakeling, waarin de snelheid van Kerk werd benut. De openingstreffer viel echter uit een vrije trap. Kort nadat ­Tagliafico de lat had geraakt, legde Gustafson de bal op het hoofd van Van de Streek: 1-0.

Die verhoudingen zetten zich voort in de tweede helft, al viel wederom op hoe machteloos het aanvalsspel bij Ajax was. Het ontbrak aan dynamiek, aan beweging zonder bal en aan de absolute wil om te winnen. Vaak stokte het bij de mensen van wie geacht wordt dat ze een doelpunt maken, zoals Tadic, Ziyech en Van de Beek. En dat werkte FC Utrecht in de hand. Uit een schaarse uitbraak was het direct raak. Van de Streek ging na ruim een uur over de knie bij de onbesuisde Álvarez, waarna Gustafson de toegekende strafschop benutte: 2-0.

Een nieuwe verliespartij bleek onafwendbaar

Wat kan een coach dan nog doen? Een topcoach, eentje die pragmatisch handelt naar wat een wedstrijd nodig heeft, kan soms met wissels wat forceren. Ten Hag heeft er geen gelukkige hand in, al zijn z’n middelen beperkt. Gisteravond moest hij een beroep doen op de 35-jarige spits Huntelaar. Ook Danilo en de al bijna afgeschreven Marin verschenen nog binnen de lijnen. Een nieuwe verliespartij bleek onafwendbaar.

Alleen de competitie rest nu nog voor Ajax, dat zaterdag op bezoek gaat bij Heerenveen. FC Utrecht, dat in 2004 de laatste van drie KNVB-bekers uit de clubhistorie won, kan zich nu gaan richten op 19 april. Dan wacht de bekerfinale in De Kuip. Vanavond weten de Utrechters wie de tegenstander wordt. Feyenoord ontvangt dan in de andere halve eindstrijd eerstedivisionist NAC uit Breda.