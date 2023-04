Vragen hoe de sporter iets vindt in plaats van commando’s uitdelen? Dat vinden veel turntrainers nog altijd lastig

Ja, ook de gymnastiekunie zelf is geschokt door het maandag gepubliceerde rapport van de tegemoetkomingscommissie gymsport. De titel van het persbericht van de KNGU verraadt waar een deel van de pijn zit: ‘Tegemoetkomingsregeling grensoverschrijdend gedrag voor (oud-)gymsporters afgerond’. Dat ‘oud’ tussen haakjes staat, onderstreept dat de misstanden nog steeds kunnen plaatsvinden.

KNGU-directeur Remco Boer noemt de constatering van de commissie dat beschuldigde trainers nog steeds werkzaam zijn binnen de gymsport ‘heel zorgelijk’. Hij spreekt van een ‘duivels dilemma’. Om het voor slachtoffers zo veilig mogelijk te maken om zich aan te melden voor de financiële tegemoetkoming is er gekozen voor een anonieme procedure. “Maar daardoor weten wij nu niet om welke personen het gaat en kunnen wij daar als bond op dit moment dus niks mee.”

‘Meer schuldigen’

Oud-turnster Anouk Visser-Jong vindt het schrijnend dat er ook aanvragen tussen zitten van vrouwen die recent nog hebben geturnd. Tegelijkertijd verbaast het haar niet. “Dit is waar wij de hele tijd al voor waarschuwen”, verklaart ze. “Pas op, het gaat nog steeds niet goed. Er zijn veel meer schuldigen dan alleen de trainers die in tuchtzaken zijn verwikkeld.”

Daar voegt zij aan toe dat behalve trainers ook andere mensen die werkzaam zijn in de gymsport zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Te denken valt aan medisch personeel en juryleden. Dat is een aspect dat nog steeds onderbelicht blijft, want ook in dit nieuwste rapport staat dat niet. “Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het niet alleen trainers betreft.”

Zo is het turnschandaal bijna drie jaar nadat het in de zomer van 2020 losbarstte, toen tientallen oud-turnsters misstanden meldden, omvangrijker dan ooit. Het was de verwachting dat ongeveer 100 topturnsters in aanmerking zouden komen voor de tegemoetkoming van 5000 euro. In totaal werden er 171 aanvragen ingediend, waarvan er 166 zijn toegewezen.

Van dat aantal is Boer ook geschrokken, helemaal omdat die inschatting van 100 gebaseerd was op het wetenschappelijke onderzoeksrapport Ongelijke Leggers, dat in april 2021 gepubliceerd werd en Nederland voor het eerst een inkijkje gaf achter de gesloten deuren van de turnhallen. Maar nu blijkt dat er veel zaken nog onder de radar zijn gebleven.

Met plezier

Wat nu? De KNGU heeft sinds vorig jaar een nieuwe visie: je moet met plezier je sport kunnen beoefenen. “Dat wil niet zeggen dat je geen moeilijke dingen hoeft te doen. Soms hoort afzien er ook bij. Maar iets eerst niet kunnen en later wel kan ook een positieve ervaring zijn”, licht Boer toe. Zelf is hij sinds 1 december 2022 als algemeen directeur in dienst getreden. Ook de technisch directeur is nieuw.

Maar de vertaling van die visie naar de praktijk is zo makkelijk nog niet. De topsportprogramma’s van de bond zijn inmiddels ‘visie-proof’, aldus Boer, alleen niet alle topturnsters van dit moment trainen onder supervisie van de KNGU. Bijvoorbeeld nationaal kampioene Naomi Visser en oud-olympisch kampioene Sanne Wevers niet. “Wat Vincent Wevers op zijn eigen academie in de Achterhoek doet, weet ik niet. Dat valt buiten onze invloed.”

Ook de breedtesport – waarvoor de tegemoetkomingsregeling overigens niet was bedoeld – laat zich minder eenvoudig regisseren. Sinds 2022 is in de opleiding van alle trainers de module ‘pedagogische sportbeoefening’ toegevoegd. Daarbij brengen bestuurders van de bond steekproefsgewijs bezoeken aan verenigingen. Dan wordt er ook meegekeken bij trainingen. Heerst er een positief klimaat? Hoe worden sporters gecorrigeerd?

“De sporter moet centraal staan en dat vinden heel veel trainers lastig. Dat is meestal nog onkunde, geen onwil. Het is ook een wezenlijke verandering. Het betekent dat je als trainer meer vragen moet stellen dan commando’s uitdelen: hoe vond jij dat de oefening ging, in plaats van vertellen wat er fout ging.”

Technische perfectie

Want, benadrukt Boer, we willen ook meer insteken op het positieve. Het turnen is een sport die om technische perfectie draait en met een puntentelling werkt waarbij er aftrek plaatsvindt na fouten. “Dan kom je snel in de fuik terecht van wat er niet goed gaat.”

Voor de transformatie naar een gezond en veilig sportklimaat is het ook belangrijk dat misstanden gemeld worden. Wat dat betreft is het laakbaar dat het sporttuchtrecht niet werkt. Dat maakt de drempel om naar voren te treden hoger, erkent Boer. “En we kunnen er alleen doorheen als we met elkaar het patroon doorbreken.”

Visser-Jong hoopt dat de KNGU de aanbeveling van de tegemoetkomingscommissie overneemt om oud-turnsters als ervaringsdeskundigen een adviserende rol te geven. “Machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag is veel meer dan alleen slaan en schelden. Het zit ’m in manipuleren, isoleren en kleineren. Wij herkennen dat eerder. Er is echt een cultuuromslag nodig en ik denk dat de KNGU daar wel wat hulp bij kan gebruiken.”

