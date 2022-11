Vormcrises, blessures: Louis van Gaal heeft heel wat werk te doen voor het WK

Hoe zal Steven Bergwijn in de Zeister bossen arriveren? Hij is al een tijd niet in vorm en was zaterdag medeverantwoordelijk voor de nieuwe blamage van Ajax, tegen FC Emmen (3-3). Met een toornig gemoed en sip gezicht sprak hij daarna harde woorden over deze ‘schande’. “Ik heb geen flauw idee wat we aan het doen waren. In de tweede helft ging iedereen andere dingen doen”, mopperde Bergwijn bij ESPN.

Met dit soort spelers zal bondscoach Louis van Gaal na hun aankomst in hotel Woudschoten maandag zeker even een gesprekje voeren, zegt hij. “Ik maak dan vaak eerst een grapje. Ik praat met ze. Dan zég ik natuurlijk wel wat. Ik kan ze wel op scherp zetten. Door ze te triggeren, te prikkelen. Ook met argumenten hoor. Ik zeg niet zomaar wat.”

Verontrustende berichten

Bergwijn is niet de enige WK-ganger die zijn periode bij de club met een zuur of zorgelijk gevoel afsloot. Bovenop de broze fitheid van Memphis Depay, amper hersteld van een hamstringblessure, kwamen er zondag vanuit Italië wat verontrustende berichten. In de 71ste minuut van de wedstrijd bij Atalanta Bergamo greep Inter-speler Denzel Dumfries ineens naar zijn rechterknie die zichtbaar pijn deed. De rechtervleugelverdediger van Oranje viel uit. De ernst van de blessure is nog onbekend.

Bij dezelfde wedstrijd zat Marten de Roon niet eens op de bank. De middenvelder kampte de afgelopen weken met een spierblessure. Hij leek net op tijd fit, maar kende na woensdag toch weer een terugslag. Van Gaal wil hem toch graag erbij hebben in Qatar, vanwege zijn positieve invloed op de groep.

Deze medische tegenslagjes komen bij de kwakkelende vorm die veel internationals bij hun club hebben laten zien. Op de eerste plaats vrijwel alle Ajacieden. Daley Blind en Davy Klaassen deelden als invallers zaterdag na rust in de malaise. Jurriën Timber en Steven Berghuis gingen ook mee in het verval. Kenneth Taylor kon weinig genieten van zijn twee goals. En Remko Pasveer werd weer drie keer gepasseerd en hield voor de dertiende keer op rij niet de nul. Gezien zijn vorm was zijn WK-selectie al omstreden en die twijfels kregen zondag nog extra voeding toen de niet geselecteerde Jasper Cillessen sterk keepte bij NEC, dat met 6-1 won van RKC.

Feyenoord verrassende koploper

Zonder Cillessen gaan er nu drie doelmannen mee naar het WK die samen goed zijn voor slechts acht interlands. Justin Bijlow keepte er zes. Hij kon zondag wel met een vrolijk gezicht zijn club verlaten. Feyenoord is na de 5-1 zege op stadgenoot Excelsior tot januari de verrassende koploper van de eredivisie.

Feyenoord profiteerde ook van de slechte afsluiting van PSV. Dat verloor zaterdag voor het vierde seizoen op rij thuis van AZ (0-1 door Pavlidis). Cody Gakpo zag een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd worden. Xavi Simons kon zijn WK-uitverkiezing dit keer niet waarmaken, “We waren totaal onszelf niet”, zei hij zelf.

Cody Gakpo van PSV baalt van een gemiste kans tegen AZ. Beeld ANP

Speelden veel internationals toch wat met de handrem erop, zodat ze niet het risico liepen geblesseerd te raken? Misschien onbewust. Van Gaal had vrijdag nog gezegd dat hij dit weekend geen halfslachtigheid wilde zien. “Ze gaan alles geven voor hun club. Anders zijn ze geen Van Gaal-speler. Dat weten ze. Ik eis ook die inzet van ze. Ik heb altijd gezegd dat ze hun vorm moeten bevestigen bij de club.”

Dat dit diverse Oranje-klanten de afgelopen tijd niet zo lukt, is niet zo erg, vindt Van Gaal. Als ze maar altijd ‘geleverd’ hebben in het Nederlands elftal. En slecht presteren bij hun club kan ook bepaalde oorzaken hebben, weet Van Gaal. Bij Oranje is veel anders. Bergwijn zei zaterdag te hunkeren naar het WK, ook om de sores bij Ajax even te kunnen vergeten. In zijn voordeel, en dat van Blind, spreekt bovendien dat het Nederlands elftal in een ander systeem speelt dan Ajax. Bij Oranje komt Blind als ‘wingback’ op links veel beter tot zijn recht. En nog een reden: Van Gaal zorgt voor de duidelijkheid die de Ajacieden onder Alfred Schreuder nu niet krijgen.

Structuur, regels en doel

Van Gaal: “Ik ontvang de groep met een bepaalde visie. Vanaf dag één maak ik ze wakker, zet ik ze onder druk en laat ik weten wat ik van ze verlang. Daar gaan we aan werken. De spelers komen maandag binnen en dan hebben we meteen een meeting. Met de staf en drie sprekers, de teammanager, de dokter en ik. Dat gaat over de structuur en regels waar iedereen zich aan moet houden. En dat we één doel hebben: wereldkampioen worden.”

Misschien wel de allerbelangrijkste pion, in de ogen van Van Gaal, lijkt in elk geval wel in vorm. Frenkie de Jong was de laatste tijd weer basisspeler bij FC Barcelona en toonde onder meer met een sublieme assist in de wedstrijd tegen Osasuna zijn klasse. Ook Noa Lang, toch verrassend in de WK-selectie, lijkt weer op dreef. Hij blonk zondag uit bij Club Brugge in de Belgische topper tegen FC Antwerp, waarin Vincent Janssen ook weer scoorde (2-2).

Ook onder meer Virgil van Dijk (Liverpool), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Stefan de Vrij (Inter) en de weer fitte Matthijs de Ligt (Bayern München) wonnen dit weekend.

Kenneth Taylor Beeld Pro Shots / Paul Meima

Kenneth Taylor: ‘Niets kapot’ Kenneth Taylor gaat ervan uit dat hij zich maandag gewoon bij het Nederlands elftal kan melden. De middenvelder van Ajax viel zaterdag tegen FC Emmen (3-3) uit met een voetblessure, na een botsing met Emmen-speler Mark Diemers. “Er is niets kapot”, zei Taylor tegen ESPN. Hij scoorde tegen Emmen twee keer maar dat kon hem niet vrolijk stemmen. “Voor mezelf is dat goed, maar uiteindelijk telt het niet. Je wil het liefst winnen.” Hij kon zijn geluk niet op toen hij hoorde dat hij mee mag naar het WK. De Ajacied debuteerde in september als international tegen Polen. “Het is een droom die uitkomt. Ik kon het zelf eigenlijk niet geloven. Het was echt een kippenvelmoment. Ik ga op het WK sowieso genieten, maar we hebben daar wel een doel.”

Nathan Aké Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Nathan Aké: een dochter Om een bijzondere reden hoefde Nathan Aké zaterdag niet van dichtbij het chagrijn van de nederlaag van Manchester City tegen Brentford (1-2) mee te maken. Omdat hij op het punt stond om vader te worden – van een dochter – had hij van trainer Pep Guardiola vrij gekregen. Overdreven veel wedstrijdritme deed Aké de laatste tijd overigens niet op. Van de laatste vijf duels van zijn club in de Premier League kwam hij vier keer niet in actie. In de Champions League speelde hij dit seizoen maar twee van de zes duels. Toch is de linkspoot voor bondscoach Louis van Gaal een van de drie centrale verdedigers in de basis. “Ik weet niet wat de verwachtingen precies bij ons zijn, maar ik vind dat je naar een toernooi moet gaan met het doel om deze te winnen”, zegt Aké op de website van de Fifa.

Vincent Janssen Beeld Pro Shots / Niels Boersema

Vincent Janssen: trefzeker Vincent Janssen zal zich maandag met vertrouwen melden in Zeist. Bondscoach Louis van Gaal verklapte al dat Janssen op 21 november in de eerste poulewedstrijd op het WK tegen Senegal in de basis zal starten omdat Memphis Depay daar nog niet fit genoeg voor zal zijn. Janssen toonde zondag in elk geval zijn waarde voor zijn club FC Antwerp. Vooral dankzij hem kwam de ploeg van Mark van Bommel terug van een 0-2 achterstand tegen Club Brugge: 2-2. Janssen bereidde eerst het doelpunt van Michael Frey voor. Een minuut later kreeg Antwerp een strafschop na een overtreding van Mechele op Christopher Scott. Janssen schoot de bal overtuigend binnen.

