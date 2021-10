Voorzitter NOC-NSF is geschokt door triatlonaffaire: ‘Misschien moeten we de toptien-ambitie loslaten’

Op het Nationaal Triathlontrainingscentrum (NTC) in Sittard hebben veelal jonge sporters jarenlang blootgestaan aan grensoverschrijdend gedrag van begeleiders, zo vertelden ze vrijdag in Trouw. Sommige atleten hebben er jaren last van gehad, met chronische blessures, eetstoornissen en depressies. Het roept vragen op over hoe veilig het ambitieuze sportklimaat in Nederland is. Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van sportkoepel NOC-NSF, gaat daarop in, en op de rol van haar organisatie.

Wat is uw reactie op de onthullingen over de triatlonsport?

“Ik ben geschrokken, dit komt ongelooflijk binnen. Wij zullen met de triatlonbond in gesprek gaan, zoals we eerder ook met de turnbond hebben gedaan, want dit heeft niks te maken met de topsport zoals wij die voor ons zien. Dit gaat over gedrag dat niet acceptabel is. De sportwereld moet ervoor zorgen dat er een werk- en leefomgeving is die de mens ook respecteert. Als het klopt dat deze trainingsstaf op deze wijze met sporters is omgegaan, dan moeten wij daar tegen handelen.

“Begin deze week heb ik naar aanleiding van het turnen nog expliciet uitgesproken dat er een grens zit aan grenzen verleggen. Ik kan nu alleen maar hopen dat zoveel mogelijk mensen zich nu durven te gaan uitspreken, dan hebben we er als sport toch iets mee gewonnen.”

Net als in het turnen ging het mis in een vrij geïsoleerde setting, op een afgelegen complex in Sittard. Waarom staat NOC-NSF dat toe?

“Sport moet plaatsvinden in een veilige omgeving. De vraag is nu: gaat het om de setting of de mensen die een foute omgeving creëren? Je kunt niet trainen op dat topsportniveau zonder capabele medische begeleiding. Als we vaststellen dat zo’n setting de voedingsbodem is voor fout gedrag moeten we dat niet willen. Van de andere kant zie ik ook dat het bij elkaar brengen van topatleten, bijvoorbeeld op Papendal, ook heel positief kan werken. We moeten leren van de dingen die niet goed gaan maar ook van de dingen die wel goed gaan.”

Werkt NOC-NSF niet excessen in de hand door de sterke nadruk op presteren, medailles en een toptienklassering bij de Spelen?

“Dat zal de komende periode absoluut onderwerp van gesprek zijn. We willen met z’n allen zo goed presteren, maar dat betekent niet dat het fatsoen of welzijn van mensen ons niet interesseert. Er moet een goede balans zijn tussen de mentale, fysieke en sociale weerbaarheid. Als we die randvoorwaarden onvoldoende kunnen creëren, moeten we de ambitie misschien heroverwegen. Die toptienambitie is een afspraak met alle bonden. Daarover moeten wij samen gaan praten.”

De financiering van bonden is deels gekoppeld aan de mate van succes. Werkt dat een ongezonde prestatiedrang niet in de hand?

“De wijze waarop wij de topsportprogramma’s financieren en inrichten, zal herzien moeten worden. Dat is evident. Mentaal welzijn zal nadrukkelijk als criterium meegenomen moeten worden. Intern zijn we aan het bekijken hoe dat zou moeten. Er gaan nu twee geldstromen naar de bonden: de ene voor de recreatieve sport, de andere stroom is specifiek voor de topsport. In die topsport draait het erom dat je de beste wilt zijn en de grenzen van je kunnen opzoekt. Er zijn sporters over grenzen geduwd en die wil ik niet tekort doen, maar er zijn ook veel topsporters die er heel veel plezier aan beleven. Blijkbaar doen veel bonden het dus wel op een goede manier. Wij moeten ons afvragen: hoe komt het dat het bij de ene groep misgaat, en bij andere met dezelfde drang en ambities niet? We moeten voorkomen dat we nu de hele topsport ter discussie stellen.”

