Voorlopig houdt de dubbele moraal van de voetbalwereld de homo diep in de kast

Mensen die zich supporter van Feyenoord noemen vielen woensdag in een restaurant in Rotterdam bestuurders van tegenstander Union Berlin aan. Onlangs gooiden lieden uit de harde kern van Feyenoord-fans de ruiten in bij directeur Mark Koevermans. Ook werd zijn huis beklad.

Steeds als je denkt dat we alle extremen van supportersgeweld wel kennen, blijkt het nog een graadje erger te kunnen. Voor deze criminele excessen zijn voetbalclubs niet meer verantwoordelijk te houden. Voor wat er in een stadion gebeurt wel. Deze week kondigden de 34 clubs en de bond weer eens een verscherping van maatregelen aan. Feitelijk zeggen ze te gaan doen wat ze allang beloofden.

Dat werd tijd. De houding was te vaak halfslachtig. De Feyenoord-spelers stonden vorig seizoen nog te klappen toen hooligans met rookbommen ineens de lege Kuip waren binnengedrongen tijdens een wedstrijd. Ajax stond dinsdag toe dat de F-side voor de aftrap tegen Dortmund een metershoog doek ontrolde met in blokletters: ‘voetbal is oorlog’.

Behalve smakeloos ook opruiend naar – niet toevallig – de Duitse tegenstander. NEC liet zondag het spandoek van de aanhang met ‘Pure Haat’ hangen. Achteraf niet slim, zei de club, maar toen was de derby tegen Vitesse al volledig ontspoord.

Geen zin in spreekkoren

Dat was in het weekend dat de voetbalwereld zich weer als homovriendelijk profileerde. Fijn voor de John Blankenstein Foundation, die al jaren ijvert voor lhbti-acceptatie in de sport, maar wat zijn al die regenboogkleuren waard als de speaker niet ingrijpt als door De Goffert galmt: ‘Heel Vitesse is homo’.

Niet echt vleiend bedoeld. Het protocol tegen spreekkoren is er al jaren, maar nog nooit werd een wedstrijd stilgelegd vanwege homofoob gebrul.

In hetzelfde weekend zongen Feyenoord-fans een liedje. Ik citeer: ‘Er was een kameraad die stopt een piemel in zijn maat / dat is toch niet gezond, een piemel in zijn kont’. Het filmpje ging rond op sociale media. Het was een reactie op de nieuwe vereniging voor roze Feyenoord-fans. De sportschool van de initiatiefnemer werd al beklad.

Niet zo heel vreemd dus, dat uit onderzoek dit jaar nog bleek dat profvoetballers het klimaat voor homo’s een zware onvoldoende gaven. Niet zo vreemd dat een homoseksuele arbiter zijn geaardheid privé houdt.

Hij heeft geen zin in spreekkoren en wil zijn internationale carrière niet schaden. Hij wil ook blijven fluiten in landen als Qatar. In het gastland van het WK staat overigens drie jaar celstraf op openlijke homoseksualiteit. Zou de KNVB die wet óók nog kunnen veranderen met de stille diplomatie waar de bond nu op inzet?

Het voetbal krijg je niet veiliger met een halfbakken houding naar hen die het kapotmaken. Clubs, KNVB: treed op. Wie zich als homovriendelijk wil afficheren, moet dat zelf ook zijn. Een boodschap is alleen krachtig als de boodschapper zelf geloofwaardig is. In een statement repten de KNVB en clubs maandag over ‘spreekkoren waarin specifieke personen en bevolkingsgroepen’ zijn beledigd.

Blijft blijkbaar een eng woord: homo. Noem het beestje eens bij de naam. En staak een wedstrijd, bijvoorbeeld als ‘jaja, de homo’s van Breda’ weer worden toegezongen. Heel misschien voelt die anders geaarde supporter zich dan gesteund, net als de voetballers die nu angstig hun gevoelens moeten verbergen. Met daadwerkelijke actie zullen ze zich beter beschermd voelen dan door imagogerichte symboolpolitiek. Voorlopig houdt de dubbele moraal in zijn wereldje hem veilig en diep in de kast.