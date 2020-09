Voorheen leverde PEC-Feyenoord nog weleens spektakel op. Dit keer niet (0-2)

Het was een opmerkelijk moment in de nababbel van PEC Zwolle-Feyenoord. Op de vraag aan Dick Advocaat of er nog versterkingen gewenst waren, antwoordde de bezoekende coach geheel tegen zijn gewoonte in dat het dit keer wel goed is zo. “En trouwens, er is ook geen geld voor,” voegde hij er wijselijk aan toe.

Deze maandag hoopt de oudste coach ooit in de eredivisie (eind september tikt hij de 73 aan) de laatste aankoop te begroeten: de Servische centrale verdediger Uros Spajic. Vanaf dan staat er in de ogen van de Hagenaar een volwaardige selectie die zo snel mogelijk weer in de flow wil komen die vorig seizoen zo abrupt werd onderbroken door de corona-uitbraak. “Dat is de gewenste situatie, maar dat draai je niet zo makkelijk terug. We hebben nu een stap gezet, dat geeft weer wat vertrouwen.”

Groot gat met de voorste linie

Advocaat zei het verre van overtuigend, want afgaande op het spel dat zijn team in Zwolle etaleerde, moet er heel wat gebeuren wil Feyenoord zich echt ontwikkelen tot een kampioenskandidaat. Na de vroege openingstreffer van Steven Berghuis in de vijfde minuut, een venijnig schot waar PEC-goalie Michael Zetterer te laat op reageerde, liet het grootste deel van het elftal zich veel te ver terugzakken, waardoor er een groot gat met de voorste linie ontstond.

De thuisclub liet in die periode zien vaardig te kunnen combineren op de nieuwe mat van echt gras (na dertien jaar kunstgras), maar het ontbrak de ploeg van John Stegeman aan echte daad- en stootkracht. “Daar ben ik nog het meest teleurgesteld over,” verwoordde de coach de treurnis in het Zwolle-kamp om de mislukte eredivisie-ouverture. “We hebben Feyenoord bij vlagen in de tang gehad, maar we moeten veel doortastender zijn in de eindfase.”

Voorheen leverden de edities van PEC-Feyenoord regelmatig heen veel spektakel en goals op. Dit keer niet. In een door coronamaatregelen surrealistisch decor waarin slechts plaats was voor amper drieduizend supporters die ook nog gemaand werden om stil te zijn, bleef het niveau van het gebodene ondermaats. Een enkel lichtpuntje aan Rotterdamse zijde was het debuut van Mark Diemers. In tegenstelling tot het eerste officiële optreden van Bryan Linssen, dat zich in volstrekte anonimiteit voltrok, vestigde de van Fortuna Sittard overgekomen middenvelder wél de aandacht op zich. Dat begon al met zijn plek in de basis, ten koste van de wat meer ervaren Jens Toornstra. “Toch een gearriveerde naam,” liet Diemers na afloop fijntjes weten. “Ik zag het eerder in de week al aankomen, want ik heb best een goede voorbereiding gedraaid. Dit debuut was lekker zo, ik voelde vooral met Berghuis een klik.”

Mislukt avontuur bij Watford

Met Berghuis is de naam genoemd van de enige Feyenoorder wiens nabije toekomst nog in nevelen gehuld is. Wijs geworden door een eerder mislukt avontuur in Engeland bij Watford gaat hij niet op iedere aanbieding in. Maar als er écht een aansprekende club zicht meldt, staat Berghuis open voor een transfer, net als Feyenoord. “Ik ben blij met mijn rol bij Feyenoord,” liet de matchwinnaar (hij benutte ook nog een penalty) weten, “maar de deur voor een transfer zit nog niet dicht. Alleen speelt er nu niks.”

“Ze hebben hem die ruimte gegeven,” quasi-mopperde Dick Advocaat na afloop. “Wie die ze zijn? Feyenoord natuurlijk. Nee, ik niet. Een speler als Berghuis kan ik niet missen.”

Mocht de gevierde schutter alsnog van club veranderen voor vele miljoenen, dan kan Advocaat natuurlijk wel weer zijn geliefde kunstje opvoeren van de trainer die bijna dagelijks om versterkingen vraagt. Dat dan weer wel.

