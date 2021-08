Voor springruiter Maikel van der Vleuten voelt bronzen medaille als goud

Door het mondkapje heen zoent ­Maikel van der Vleuten tijdens de prijsuitreiking in het Equestrian Park de bronzen medaille. De springruiter uit Someren gaat door het leven als een nuchter mens, maar hij is zichtbaar geëmotioneerd als hij op het erepodium staat. Met vlak achter hem Beauville Z, op wiens rug hij in de barrage van de individuele finale de derde tijd neerzette.

Van der Vleuten plaatste zich met de snelste tijd voor de barrage, waardoor hij als laatste mocht starten. Hij zag zijn vijf concurrenten foutloos over de zeven hindernissen vliegen, maar hield het hoofd koel. Met zijn 11-jarige ruin liet Van der Vleuten de balken liggen en noteerde hij een tijd van 38.90 seconden. Goed voor brons achter de Brit Ben Maher met Explosion W (37.85) en de Zweed Peder Fredricson met All In ( 38.02).

In de kwalificaties van dinsdag merkte Van der Vleuten (33) al dat zijn vorm oké was en dat ook zijn paard zich goed voelde. Maar hij zag ook dat de kwaliteit van de meeste combinaties bijzonder hoog was, met maar liefst 26 foutloze ritten. Voor het veroveren van een medaille zou een topprestatie nodig zijn. “Ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten”, zei hij beduusd voor de camera van de NOS.

Onverschrokken en koelbloedig

In de finale van woensdag trok Van der Vleuten de goede lijn door. Onverschrokken en koelbloedig dwong hij een plaats af in de beslissende barrage, waarin hij naar zijn tweede olympische medaille sprong. In 2012 maakte hij in Londen deel uit van de formatie die in de landenwedstrijd zilver veroverde. Hij deelde dat succes destijds onder meer met Marc Houtzager, die in de finale met Dante teleurstelde en dertien strafpunten incasseerde.

Van der Vleuten roemde na het bronzen succes zijn nog jonge en ­onervaren paard. De kracht en de overtuiging waarmee Beauville Z de hindernissen bedwong, maakte van hem een trotse ruiter. Hij vond het een prestatie van formaat dat Beauville Z in de barrage zo weinig hoefde toe te geven op Explosion W, de ijzer­sterke ruin van olympisch kampioen Maher, die de internationale springsport al twee jaar in zijn macht heeft. “Dit was echt het hoogst haalbare. De bronzen medaille voelt als goud.”

Tot maart van dit jaar had Van der Vleuten twee opties voor Tokio: Dana Blue en Beauville Z. Hij zat met beide paarden in het A-kader van de hippische bond, maar nadat Dana Blue bij wedstrijden in Doha een zware knieblessure had opgelopen, kon er een streep door de naam van de 13-jarige schimmelmerrie. Met Beauville Z koos Van der Vleuten een voorzich­tige route naar de Spelen en dat betaalde zich woensdag uit.

In alle rust bereidde hij Beauville Z voor

Hij liet de Brabant Masters in Den Bosch schieten en sloeg ook de Grand Prix tijdens het CHIO in Rotterdam over. In alle rust bereidde hij Beauville Z voor op de Spelen. Van der Vleuten zei ook veel baat te hebben gehad van de ondersteuning van vader Eric in ­Tokio. “Het is fijn dat iemand met zoveel ervaring tips geeft.” Precies tien jaar geleden reden vader en zoon naar het zilver in de landenwedstrijd van de Europese kampioenschappen in Madrid.

Van der Vleuten kroonde zich als vijfde Nederlandse springruiter met een individuele olympische medaille. Hij kan in de landenwedstrijd een dubbelslag slaan, al is het afwachten hoe Beauville Z herstelt van de zware inspanningen van de afgelopen twee dagen. Hij heeft slechts een dag om op adem en op krachten te komen voor de kwalificatiewedstrijd van vrijdag. Van de twintig landen plaatsen de ­beste tien zich voor de finale van zaterdag.

