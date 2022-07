Voor Semenya voelt mee mogen doen al als een zegen

Ze doet weer mee, maar heeft geen schijn van kans om te winnen. Dit keer niet. Meervoudig olympisch en wereldkampioene Caster Semenya is terug, alleen niet op de door haar geliefde 800 meter. Die afstand mag ze niet lopen, omdat ze geboren is met een fysiek voordeel dat als oneerlijk wordt bestempeld.

Artikelen over Semenya tellen het woord ‘niet’ vele malen. Dat tekent haar leven. Regels beperken haar professionele vrijheid. De Zuid-Afrikaanse atlete heeft een aandoening die bekend staat als hyperandrogenisme en is uitgegroeid tot het gezicht van een slepende discussie over geslachtsgrenzen. Wanneer mag iemand bij de vrouwen meedoen, en wanneer niet?

Semenya (31) voelt zich vrouw en is opgegroeid als vrouw, maar haar lichaam heeft behalve vrouwelijke ook mannelijke kenmerken. Daarvan zou ze vooral op de middellange afstanden – van 400 meter tot een mijl – een onevenredig groot voordeel hebben. Met het oog op eerlijke competitie besliste de internationale atletiekfederatie World Athletics in 2018 dat vrouwen met een van nature hoog testosterongehalte alleen aan die races mogen meedoen als ze hormoonremmers nemen. Semenya weigert dat.

Nieuwe missie

Sindsdien loopt ze de 5000 meter, met weinig succes. Dit is haar eerste mondiale toernooi sinds 2017, toen ze in Londen nog op de 800 meter haar derde wereldtitel won. Het startbewijs heeft ze te danken aan afmeldingen van andere atleten. Zelf had ze niet aan de limiet van 15 minuten 10 seconden voldaan.

Hooggespannen sportieve verwachtingen waren er dan ook niet, toen ze woensdagnacht aan de start stond. Maar haar missie beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de medaillejacht. Zij strijdt voor inclusiviteit. Haar aanwezigheid in Eugene herinnert de atletiekwereld aan een pijnlijk dilemma. Zijn de regels, zoals de advocaat van Semenya stelt, ‘een belediging voor de ziel van sport’?

Ze finishte in haar serie als dertiende, in 15 minuten en 46,12 seconden – bijna een minuut later dan de winnaar. Dat was uiteraard niet genoeg voor een finaleplaats, maar er klonk wel luid applaus van de tribunes toen ze de eindstreep passeerde. Semenya deelde wat high-fives uit aan collega’s en verliet Hayward Field.

Mensenrechtenschending

“Ik kon het tempo niet bijhouden”, zei ze later in de catacomben van het stadion. “Maar het is geweldig dat ik hier heb kunnen lopen. Het is me gelukt om te finishen na 5000 meter op een wereldkampioenschap; voor mij is dat een zegen.”

Niet vaak krijgen verliezers zo veel aandacht. Dat tekent het even ingewikkelde als schrijnende karakter van dit ethische vraagstuk. Eerder zocht Semenya vergeefs juridisch haar gelijk. Toen verklaarde ze dat ze zal blijven vechten. “Net zolang totdat we allemaal zo vrij kunnen rennen als we zijn geboren.”

In een lijvig rapport uit december 2020 noemt Human Rights Watch de manier waarop atleten als Semenya worden behandeld discriminerend en een mensenrechtenschending: “alsof ze niet menselijk zijn, alsof ze minder waard zijn”.

Geslachtsverificatie

Bij haar WK-debuut in 2009 – toen ze meteen won – heeft Semenya aan de wedstrijdleiding aangeboden om haar lichaam te laten zien om aan te tonen dat ze een vrouw is. Dat vertelde ze dit jaar op de Amerikaanse televisie. De atletiekfederatie wilde dat ze geslachtsverificatietests zou ondergaan. “Ze dachten waarschijnlijk dat ik een penis had. Ik zei tegen hen: prima. Als je wilt zien dat ik een vrouw ben, zal ik je mijn vagina laten zien, oké?”

Of ze de afgelopen dertien jaar iets is opgeschoten met haar strijd voor acceptatie, is zeer de vraag. De president van World Athletics, Sebastian Coe, stelde deze week in The Guardian klaar te zijn met al die discussies met ‘tweederangs sociologen’. “Wij laten ons leiden door de wetenschap: we weten dat testosteron van doorslaggevend belang is voor fysieke prestaties.” Hij ziet het als zijn taak om ‘de integriteit van vrouwensport te beschermen’.

