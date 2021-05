Voor Riyad Mahrez was de bal de redding in het leven

Bij AAS Sarcelles, een amateurvoetbalclub ten noorden van Parijs, heerst zaterdagochtend een opgewonden sfeer. Ouders rijden af en aan, kinderen wachten gespannen op het begin van hun wedstrijd en vrijwel iedereen heeft het over dé dag, de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea.

“Dit is zonder twijfel de mooiste dag uit de geschiedenis van onze club”, stelt de goedlachse technisch directeur Mohamed Coulibaly, terwijl hij een rondleiding geeft over het zonovergoten sportpark Nelson Mandela. “Dat een speler van ons de Champions League-finale speelt, is nog steeds iets ongelofelijks.”

Die speler heet Riyad Mahrez, kind van Algerijnse ouders. Hij begon pas op zijn twaalfde met voetballen bij AAS Sarcelles. “Hij was een vrij magere, timide jongen”, herinnert Coulibaly. “Een jongen met ongelofelijk veel zelfvertrouwen ook. Iemand die de hele dag bezig was met een bal. Eigenlijk kan ik hem niet zonder herinneren.”

Beruchte buitenwijk

De bal bleek de redding in zijn leven. Sarcelles is één van de meest beruchte banlieues ten noorden van Parijs. De werkeloosheid is er hoog, net als de criminaliteitscijfers. Ook deze zaterdag toont de stad zich van zijn rauwe kant. Op elke hoek van de straat bevinden zich hangjongeren, voor elk stoplicht posten bedelaars of verslaafden en afval domineert het straatbeeld. Politie is er niet te zien. “Het is goed dat kinderen een voorbeeld hebben als Mahrez”, vindt Coulibaly. “Hij is een voorbeeld, een inspiratiebron. Hij laat kinderen zien dat niets onmogelijk is in het leven. Zelfs niet als je uit Sarcelles komt.”

Mahrez (30) vertrok op zijn zestiende uit Sarcelles. Een jaar na het overlijden van zijn vader Ahmed, die stierf na hartfalen, wordt het talent uitgenodigd voor een stage door vierdeklasser Quimper. Er is dan alleen één probleem: Mahrez heeft geen geld voor een treinkaartje. De rit van Sarcelles naar Quimper in Bretagne kostte zo’n 160 euro. Het geld moest hij lenen van zijn moeder. “Ooit als ik ben doorgebroken, betaal ik je terug”, beloofde hij haar.

68 miljoen euro

De rest is geschiedenis. Mahrez knokte zich langzaam omhoog. Via Le Havre komt hij in 2014 terecht bij Leicester City, waarmee Mahrez een wonderlijk voetbalsprookje beleeft. De club wordt in 2016 kampioen van de Premier League. Twee jaar later vertrekt Mahrez naar Manchester City, dat 68 miljoen euro voor hem neertelt.

Mahrez is lang niet de enige topaankoop van The Citizens. Sinds Guardiola zich in 2016 aan Manchester City verbond, mocht hij ruim een half miljard spenderen om de droom van de steenrijke Arabische clubeigenaren, het winnen van de Champions League, te realiseren.

Dit seizoen is die droom voor het eerst dichtbij. Met dank aan Mahrez. De buitenspeler had een belangrijk aandeel in de eerste finaleplaats van Manchester City, dat eerder al kampioen van Engeland was geworden. In de halve finales tegen Paris Saint-Germain was Mahrez zowel uit (één keer) als thuis (twee keer) trefzeker.

Aan de buis gekluisterd

Zaterdagavond zit heel Sarcelles, een stad met zo’n zestigduizend inwoners, thuis voor de buis gekluisterd - mede omdat hier nog steeds de avondklok geldt. Ze zien, net als miljoenen tv-kijkers, dat het niet de avond wordt van Mahrez, trainer Guardiola en Manchester City, maar de avond van matchwinnaar Havertz, trainer Tuchel en Chelsea, dat net als in 2012 de Europese hoofdprijs wint.

Vooral tactisch wordt Manchester City overvleugeld door Chelsea. Het vormt de ultieme revanche van de Duitse trainer Tuchel, die vorig jaar - toen als trainer van Paris Saint-Germain - de finale verloor van Bayern München. Met name N’Golo Kanté maakt indruk. Onvermoeibaar oogde hij in Estádio do Dragão te Porto, waar ruim zestienduizend toeschouwers getuige waren van een enerverende finale.

Knokken voor beter leven

Waar Chelsea hem nodig had, daar was Kanté. De Fransman komt uit Suresnes, een achterstandswijk op zo’n dertig kilometer van Sarcelles. Opvallend genoeg komen ook spelers als Pogba (Manchester United), Mbappé (Paris Saint-Germain) en Matuidi (Juventus), die in 2018 allen wereldkampioen werden met de Franse ploeg, uit de banlieues nabij Parijs. Toeval? Coulibaly denkt van niet. “Als je opgroeit in moeilijke omstandigheden, dan ontwikkel je vanzelf een soort vechtersmentaliteit”, meent hij. “Je moet knokken voor jezelf, knokken voor een beter leven. Het voetbal kan dienen als een ontsnapping uit een banlieue.”

Mahrez ontsnapte. En in zijn kielzog proberen momenteel zo’n 1200 jeugdleden hetzelfde te bereiken via AAS Sarcelles. Net voordat Coulibaly zaterdagmiddag richting de kantine wil lopen, wordt hij aangeschoten door een vader. “Meneer, mijn zoon wil de nieuwe Mahrez worden”, zegt hij, terwijl hij zijn kroost trots naar voren schuift. “Waar kan hij zich inschrijven?”

