Voor olympisch kampioene Esmee Visser is schaatsen niet meer de enige prioriteit

Het missen van de Spelen van Peking heeft olympisch schaatskampioene Esmee Visser doen besluiten dat het anders moet. Weg met die gouden last. ‘Schaatsen moet weer de hobby erbij worden.’

De woordkeuze van haar eerste antwoord verraadt meteen dat er veel is veranderd in de afgelopen vier jaar, maar niet alles. Naar omstandigheden gaat het goed met Esmee Visser, zegt ze. Zelden schaatste iemand zo onbevangen naar een olympische titel als zij in 2018 in Pyeongchang. In Peking zal zij er over twee weken niet bij zijn. Sportief gewogen en te licht bevonden om haar titel op de 5000 meter te mogen verdedigen. Toch stelt ze dat het ‘wel goed’ gaat. Wat volgt, is een gesprek over goud dat als lood kan voelen en over veerkracht, want haar oog voor het positieve is onveranderd gebleven.

Visser was in december een van de grote verliezers op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Thialf. De regerend olympisch kampioene eindigde bij de nationale krachtmeting als negende. Ze werd daarbij gehinderd door een hamstringblessure, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de verwachtingen ook niet hooggespannen waren na een jarenlange mentale worsteling.

Ze laste daarna een pauze in. Even geen ijstrainingen om haar been te laten herstellen en geen sociale media of pers om haar hoofd rust te gunnen. “Ik heb van de nood een deugd gemaakt”, glimlacht ze tijdens een van de eerste interviews weer. “Ik kon fysiek niet zoveel, dus was het een goeie tijd om alles te laten bezinken en tot mezelf te komen.”

Krijgen, in plaats van winnen

“Ik heb eigenlijk de omgekeerde carrière bewandeld: eerst de mooiste prijs gewonnen, daarna pas mezelf ontdekt en geleerd wat goed is voor mij.” Volgens Visser zijn er verkeerde dingen bij haar ingeslopen nadat ze vier jaar geleden haar titel kreeg. Zo omschrijft ze het bewust: krijgen, in plaats van winnen. Omdat ze door die prestatie ook een stempel kreeg.

“Ineens werd ik een BN’er. Ik heb moeite gehad met dat label. Er kwamen allerlei bijzaken bij. Als persoon ben ik daar vatbaar voor. Ik ben iemand die veel nadenkt en iedereen altijd tot dienst wil zijn. Mensen waarschuwden me wel dat ik ook om mezelf moest denken en rust moest pakken. Maar na Pyeongchang werd schaatsen mijn werk, terwijl daarvoor de studie farmaceutische wetenschappen voor mij op nummer één stond. Als olympisch kampioen wilde ik iets teruggeven aan sponsoren en het team. Ik werd er immers voor betaald. Dat ben ik als druk van buitenaf gaan voelen.”

‘Ik heb ook gewoon een limiet’

Visser is gaandeweg tot het inzicht gekomen dat de afleiding van een studie juist goed is voor haar. Omdat ze dan op momenten even niet kan nadenken over schaatsen en haar perfectionisme kan uiten op een ander vlak. “Dat is nu mijn conclusie. Ik wil heel graag 100 procent topsporter zijn, maar dat lukt mij gewoon niet goed. Ik wil er weer iets naast hebben om mijn aandacht op te richten, zodat het schaatsen weer de hobby erbij is. Een hobby waar ik heel veel tijd in stop, maar die niet meer de enige prioriteit is.

“Ik heb die conclusie lang voor mezelf weggeschoven, omdat ik eigenlijk vind dat je als topsporter een bepaald soort leven moet leiden. Ik had altijd iets van: ik wil beter worden, dus ik moet meer doen. Dat resulteerde er vorig jaar in dat ik overtraind raakte. Dat was voor mij een hele klap. Net als veel anderen dacht ik: nou, die Esmee kan maar door blijven gaan, als een apparaat, wanneer is zij een keer op? Dat was dus vorig jaar. Voor het eerst realiseerde ik me dat ik ook gewoon een limiet heb.

“In dat jaar stond alles in het teken van lichamelijk weer fit worden. Dan ga je niet, met een olympisch seizoen dat eraan komt, heel erg nadenken over wat goed is voor jou persoonlijk. Na het OKT heb ik die tijd wel genomen. Ik ben er nu achter dat het om de beste prestatie te kunnen leveren niet alleen gaat om de beste trainingsfaciliteit en het beste trainingsschema. Ook de persoon Esmee moet gelukkig zijn. Ik moet iets meer zorg aan mezelf besteden en mezelf afleiding bezorgen. Dat is mijn changing plan.”

Eindelijk weer gestreden

“Het was een heftig proces om van mijn lichamelijke overtraindheid af te komen. Ik was daar 24/7 mee bezig. Ik wilde zo graag goed terugkomen. Dat was misschien wel de grootste teleurstelling die er bij het OKT uitkwam. Ik heb het afgelopen jaar zoveel persoonlijke overwinningen geboekt, maar dat resulteerde in niets. Terwijl ik er voor mijn gevoel nu veel meer aan heb gedaan dan vier jaar geleden.

“Ik heb persoonlijke barrières overwonnen. Daar ben ik trots op. Voor het OKT was ik eindelijk op een punt dat ik weer hoop op de Spelen begon te koesteren. Wie weet zou alles in die wedstrijd goed vallen en zou ik me toch kunnen plaatsen. Tot ik twee dagen van tevoren viel en mijn hamstring blesseerde.

“Ik ben toch gestart, misschien wel uit boosheid. Mijn doel was om weer een keer alles te geven. Dat was me niet meer gelukt sinds mijn overtraindheid. Ik heb daar een trauma aan overgehouden. De sfeer rond wedstrijden refereer ik aan hoe machteloos mijn lichaam voelde. Ik ben blij dat ik gestart ben, hoewel het ontzettend veel pijn deed, maar eindelijk kwam ik weer een keer strijdend over de finish.”

Het ijs op zonder paniekaanval

“In de weg daarnaartoe heb ik veel steun gehad van de mensen om me heen in mijn schaatsploeg, Team IKO. Zij wezen me op iedere kleine overwinning die ik boekte. ‘Esmee, je moet hier blij mee zijn. Dit is weer een stapje.’ Bijvoorbeeld toen ik voor het eerst bij een training niet meer hyperventileerde. Of toen ik op het ijs reed zonder een paniekaanval. Ik zei dan meteen: ‘Ja, maar die slag voelde niet goed’. Ze werden weleens boos: ‘Esmee, je let op de verkeerde dingen. We zijn nu bezig met jou mentaal er weer bovenop te krijgen, niet met technische zaken’.

“Dat vond ik soms jammer. Het mooie aan schaatsen vind ik juist het schaven aan de techniek en mezelf verbeteren. Gelukkig voel ik de paniek niet meer tijdens trainingen. Daarom genoot ik daar de laatste tijd extra van. Dat geeft mij ook de kracht om door te gaan. Daarbij wil ik niet weglopen voor de mentale strijd. Ik kan wel stoppen met schaatsen, maar ik denk dat ik er ook in het bedrijfsleven mee te maken krijg. Het hangt samen met de persoon die ik ben: perfectionistisch, gedreven. Ik wil leren daarmee om te gaan.”

‘Ik heb er zin in mezelf te hervinden’

“De moeilijke momenten die ik heb meegemaakt, houden zeker verband met die ene gouden plak. Ik heb weleens gedacht: had ik die maar niet gewonnen. Niet die druk, niet die bekendheid. Maar uiteindelijk ben ik er ook sterker door geworden. Het is goed voor mij als persoon dat ik zulke dingen heb moeten incasseren.

“Ik beschouw dit moment als een nieuwe start. Alsof ik nieuwe persoonlijke records kan neerzetten. Alsof mijn tweede schaatsleven begint en ik trots mag zijn op mijn olympische titel, maar die geen referentie meer is. Dat ik weer vanaf nul beginnen. Dat ik mezelf op een andere manier ga hervinden. Daar heb ik zin in.”

