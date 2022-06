Voor het Oekraïense elftal gaat het om veel meer dan een ticket naar Qatar

Elke dag krijgt Taras Stepanenko, middenvelder van Sjachtar Donetsk en het Oekraïense voetbalelftal, berichten van soldaten die vechten aan het front tegen Rusland. ‘Doe er alles voor om naar het WK te gaan’, luidt hun boodschap. ‘Doe het voor het land, de mensen.’

Als de Oekraïense voetballers woensdagavond in Glasgow aantreden tegen Schotland, dan spelen ze om veel meer dan een ticket voor het WK eind dit jaar. Ruim drie maanden na de Russische invasie van Oekraïne hopen ze hun landgenoten enige verlichting te bieden in deze donkere dagen. “We zullen met hart en ziel spelen”, stelde Stepanenko vastberaden in de Britse krant The Guardian.

Maar hun missie om het WK in Qatar te halen, is bepaald geen eenvoudige. De meeste Oekraïense internationals staan in eigen land onder contract bij Sjachtar Donetsk of Dinamo Kiev; clubs die sinds eind februari geen officiële wedstrijd meer gespeeld hebben na het stilleggen van de competitie. Ze organiseerden nog wel een aantal benefietduels door Europa om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog, maar bondscoach Oleksandr Petrakov tast in het duister over de fysieke staat van zijn ploeg.

‘Ik probeer grapjes te maken’

In Brdo, Slovenië, bereidde de nationale ploeg zich de afgelopen weken voor op de play-offs voor het WK, die aanvankelijk voor maart gepland stonden. Petrakov had als bondscoach een lastige opgave, want hoe bereik je spelers die met hun gedachten elders zijn? Hoe zorg je ervoor dat de spelers zich met hart en ziel inzetten, terwijl hun hart eigenlijk is bij de bevolking van hun vaderland?

“Ik probeer grapjes te maken, wat verhalen te vertellen over voetbal en het leven”, zei Petrakov. “Zo hoop ik de spirit erin te krijgen. Ik leg vooral geen druk op ze, want deze situatie is erg lastig. Ik had nooit verwacht dat ik onder zulke omstandigheden zou moeten werken.”

Voor veel Oekraïense spelers is het moeilijk om zich te concentreren op het voetbal. “Op een zeker moment, maar vooral in het begin van de oorlog, dacht ik niet vaak aan voetbal, omdat dat onmogelijk was met de wetenschap wat er in mijn land gebeurde”, vertelde Oleksandr Zintsjenko, die bij de Engelse kampioen Manchester City speelt. “De wedstrijd tegen Schotland wordt een van de belangrijkste uit mijn carrière.”

Het Oekraïens elftal betreedt het veld voor een benefietwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in Duitsland, op 11 mei. Beeld ANP / EPA

Schotse aanvoerder noemt het ‘een bizarre situatie’

Oekraïne, dat zich alleen in 2006 wist te kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal, zal zeker de gunfactor hebben op Hampden Park. Maar ook Schotland wil naar de mondiale eindronde. Het land was in 1998 voor het laatst actief op een WK. “Het is een bizarre situatie”, zei de Schotse aanvoerder Andrew Robertson bij de BBC. “We helpen Oekraïne op alle mogelijke manieren, maar deze wedstrijd willen wij natuurlijk gewoon winnen. Het is ook onze droom om op het WK in Qatar te spelen. Daar gaan we voor.”

Mocht Oekraïne de eerste horde nemen, dan wacht zondag in Cardiff de finale van de play-offs tegen Wales. Het wordt een zware opgave, weet Zintsjenko, maar één ding is zeker volgens hem. “Ik kan alle Oekraïners beloven dat we allemaal alles zullen geven om te winnen en ze trots te maken”, benadrukte hij. “We willen ze een glimlach teruggeven, ook al is het maar voor een paar seconden.”

Het Oekraïense voetbalelftal weet waarvoor ze het doen tegen Schotland. Voor de natie, de bevolking en bovenal voor de strijders aan het front.

