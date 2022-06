Voor DOS’63 is blijven bestaan ook al een prijs

Misschien wel de kleinste, officiële voetbalclub van het land, is kampioen: DOS’63 uit het Drentse Drogteropslagen. ‘Ik ben positief, maar lastig is het allemaal wel.

Aan de Vuile Riete, een slingerende weg door Drents boerenland, ligt het sportpark van Door Oefening Sterk, kortweg DOS’63. De grasmat van het enige veld ligt er stralend bij. Niet zo gek, het wordt maar weinig bespeeld. DOS’63 heeft nog geen twintig actieve leden en slechts één team. Dat zorgde zondag voor een hoogtepunt in het bestaan van de club door het kampioenschap in de reserve vijfde klasse noord binnen te slepen.

Het laat zich raden: dat is goed gevierd. DOS’63 komt uit Drogteropslagen. Dat is één van de dertien kernen van de gemeente De Wolden. Het dorp telt een kleine 300 inwoners. Hoe lang heeft het nog een eigen voetbalclub, officieel aangesloten bij de KNVB? Die zorg leeft wel. “Volgend jaar bestaan we zestig jaar. Dat jubileum willen we meemaken”, zegt Ronald Haan.

Financieel sappelen

Hij is voorzitter van DOS’63 maar staat ook op de spelerslijst, is invalkeeper en fluit met regelmaat de wedstrijden van het eerste elftal. “Ik ben positief gestemd, maar lastig is het allemaal wel”, zegt Haan. “De vraag hoe nu verder, stel ik mezelf regelmatig. Ik ben in ieder geval blij dat we het seizoen konden afmaken.”

Financieel is het sappelen. DOS’63 heeft maar eenmaal per twee weken wat kantine-inkomsten bij een thuiswedstrijd. De rekeningen lopen gewoon door. Corona maakte de clubkas nog krapper. De begroting bedraagt ‘een paar duizend euro’. Haan gaat binnenkort met de hoofdsponsor om de tafel, een slijterij uit Zuidwolde. “Hopelijk wil hij zijn bijdrage verdubbelen, zodat we volgend jaar ook nog bestaan bij ons jubileum.”

Het kampioensteam van DOS'63 werkt een partijtje af: vier tegen drie. Meer spelers waren er niet op de training. Beeld Herman Engbers

KNVB: minimaal 50 leden om levensvatbaar te zijn

Bij het zilveren jubileum in 1988 had de club nog 120 leden. Nu zijn dat er volgens de KNVB 38. De voetbalbond hanteert de regel dat je lid bent als je minimaal twee weken contributie betaalt. In werkelijkheid zijn bij DOS’63 nog geen twintig leden actief. Bij nieuwe verenigingen eist de KNVB minimaal 50 leden, om levensvatbaar te kunnen zijn.

Het ledental slonk door tal van factoren. Jongeren trokken weg, vanwege werk of studie. Ook de coronatijd kostte leden. “En in 2019 zijn we naar de zaterdag gegaan. Achteraf was dat een fout. We werden veel te hoog ingedeeld”, vertelt Haan. Er is wel eens overwogen om de club op te laten gaan in een grotere. “Maar die zijn vaak groot en gezond en zitten niet op ons te wachten.”

Soms is er hoop op uitbreiding. Begin vorig jaar gaf DOS’63 een presentatie aan jonge asielzoekers van het AZC in het nabijgelegen Hoogeveen. “We hadden twee jongens die meetrainden en echt goed waren. Toen ze hun verblijfsstatus kregen, kwam de één in Den Bosch terecht en de ander in Goes. Ja dan houdt alles op hè”, vertelt DOS-keeper Raymond Diek (35).

Sterke clubliefde

De vrachtwagenchauffeur komt uit Dedemsvaart. Zondag hield hij niet de nul, maar de 2-3 uitzege op Balkbrug 4, bracht DOS’63 toch de titel. Op de kampioensfoto prijkt een kussensloop voor hem met de tekst: Papa is onze nummer 1. Gemaakt door zijn zoontje, voor in de vrachtwagen. Diek: “Iedere woensdag trainen we. Desnoods met zes man. Ik probeer er altijd te zijn. Ik heb de sleutels en pomp de ballen op. Waarom? Omdat ik hier gewaardeerd word.”

DOS'63 in het Drentse dorp Drogsteropslagen heeft minder dan twintig actieve leden maar nog wel een eigen accommodatie. Beeld Herman Engbers

Clubliefde, ook bij Christiaan Post is die sterk. Iedereen noemt Post ‘De Bolle’, naar het eetcafé dat hij uitbaat. “Ik blijf de rest van mijn leven lid.” Sinds hij in 2006 bij de club kwam, deed hij er van alles. Hij trainde het eerste, het tweede, de vrouwen, organiseerde feesten, zat in de sponsorcommissie én was ‘ronselaar’. “Bijna iedere zondagochtend was ik bij Dedemsvaart op zoek naar bankzitters of voetballers die ontevreden waren. Een keer zat een jongen bij mij aan de bar te slapen. Ik maakte hem wakker en vroeg of hij kon voetballen. Het antwoord was ja. ‘Dan haal ik je morgen om 9 uur op.’ En hij stond er.”

Zondag speelt DOS’63 de afsluitende wedstrijd tegen rivaal Dedemsvaart 7. Die gaat nergens meer over, maar moet nog wel worden gespeeld. Post: “Wij gaan sowieso, anders krijgen we punten in mindering en zijn we onze titel kwijt. Bovendien volgt dan een boete. En die kunnen we niet betalen.”

