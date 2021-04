Voor de Oranje Leeuwinnen was 1971 een cruciaal jaar

Tegenwoordig is het een speerpunt van de KNVB, zowel in de topsport als voor recreanten: voetbal voor meisjes en vrouwen. Daarom wordt dit jaar op weg naar de Olympische Spelen, die in juli beginnen, door de bond stilgestaan bij het vijftigjarig bestaan van vrouwenvoetbal in Nederland. Op 24 oktober 1971 erkende de bond het damesvoetbal, zoals dat toen nog werd genoemd.

Die erkenning kwam bepaald niet vanzelf, er ging een pittige strijd aan vooraf. Het jaar 1971 was in dat opzicht cruciaal. De onafhankelijke Europese vrouwenvoetbalassociatie bereidde destijds het wereldkampioenschap voor, dat in augustus 1971 in Mexico werd gespeeld. Een internationale bijeenkomst hierover in december 1970 werd bezocht door Gerard Korsuize, afkomstig uit het Zeeuwse dorp Biezelinge. Hij besloot daarna een eigen nationale bond op te richten, omdat de KNVB zelf geen stappen nam om een team samen te stellen voor dat toernooi, ondanks een groeiende populariteit van voetbal onder vrouwen in ons land.

Op 10 april 1971 werd zo in Biezelinge de Algemene Nederlandse Damesvoetbalbond in het leven geroepen, onder meer voor het organiseren van een eigen competitie. Met Korsuize als voorzitter werd Nederland ingeschreven voor de kwalificatiewedstrijden van het wereldkampioenschap. Dat gebeurde met grote voortvarendheid, want een week later al, op 17 april, was er een eerste oefenwedstrijd. Die werd met 0-4 van Frankrijk verloren. De Uefa erkende die wél als een officiële interland, maar de KNVB wilde er nog niet van weten. Plaatsing voor dat WK in Mexico bleek nog iets te ambitieus.

‘Het gaat eigenlijk te snel’

Korsuize had nóg een ambitie met de Damesvoetbalbond: “Wij willen beschouwd worden als een sectie van de KNVB”. Hij kon daarbij wijzen op het succes van de nieuwe bond. Zo merkte hij na de eerste maand op: “Het gaat eigenlijk te snel. Als competitieleider kan ik het nauwelijks meer bijsloffen. Inmiddels is een werkbestuur geformeerd om de zaak definitief op poten te zetten.” Meer dan dertig verenigingen hadden zich inmiddels aangesloten, met zo’n duizend actieve voetbalsters. Daarmee vertegenwoordigde deze bond ongeveer een derde van alle vrouwelijke voetballers in ons land.

Op 24 oktober 1971 erkende de KNVB dan eindelijk het vrouwenvoetbal, waarmee de Damesvoetbalbond werd opgeheven. In het eerste seizoen speelden naar schatting drieduizend vrouwen competitie onder de bondsvlag; officiële cijfers heeft de KNVB niet omdat de vrouwen toen nog niet separaat werden geregistreerd. In seizoen 1973/1974 waren er ruim 14.000 voetbalsters actief, maar opvallend genoeg groeide dat aantal in de jaren zeventig niet verder. In sommige jaren was er zelfs een afname.

Van Biezelinge naar Tokio

Vanaf de jaren tachtig werd de groei ingezet. Rond het jaar 2000 stond het aantal vrouwen en meisjes dat lid van de KNVB was op 69.000. Sindsdien kwamen er jaarlijks enkele duizenden nieuwe leden bij. Momenteel vormen 162.471 meisjes en vrouwen een substantieel deel van de 1,1 miljoen voetballers die bij de bond zijn aangesloten. De toegenomen professionalisering in de top leidde naar de Europese titel in 2017 en een verloren WK-finale in 2019.

Het halve-eeuwfeest van het vrouwenvoetbal in Nederland zal worden gevierd in de aanloop naar het eerste optreden van de Oranje Leeuwinnen op de Olympische Spelen, zegt KNVB-persvoorlichter Daan Schippers. Werktitel: Van Biezelinge naar Tokio.

