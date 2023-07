Voor de achterblijvers is de klim naar de Tourmalet opnieuw een lijdensweg

Dat de ene dag in de Tour de France Femmes niet de andere is, ondervond Jeanne Korevaar (26) deze week aan den lijve.

Op woensdag zit de wielrenster van Liv Racing mee in de vlucht waaruit Yara Kastelijn de etappe wint, een dag later vecht ze in een groep achterblijvers tegen de tijdslimiet. De negen lotgenoten hebben een duidelijke afspraak gemaakt: bergop een stabiel tempo rijden dat iedereen kan volgen, naar beneden en op de vlakke gedeeltes ‘volle bak’ richting de finish in het Zuid-Franse Albi.

Ze lijken nipt veilig te zijn, de tijdslimiet te halen, tot anderhalve kilometer voor het einde van de etappe de spoorbomen naar beneden gaan. De tijd tikt weg, een trein is in de verste verte niet te zien. Binnen de groep breekt paniek uit. “Zo wilden we natuurlijk niet aan ons einde komen”, zegt Korevaar een dag later. Na 2.10 minuten kunnen ze pas door; door het oponthoud knijpt de wedstrijdjury een oogje toe. De 2.10 die ze stil hebben gestaan, heeft de jury van de tijd gehaald en zodoende mag de groep in de Tour blijven.

Slechtste klimmer uit de geschiedenis

Net als Korevaar zit de 27-jarige Marjolein van ’t Geloof in de groep met achterblijvers. Voor aanvang van etappe zes staat ze laatste in het klassement, op bijna één uur en 26 minuten van leider Lotte Kopecky. “Dat is best jammer. Ik begin mij een beetje de Kenny van Hummel van het vrouwenpeloton te voelen.”

Van ’t Geloof, rijdend voor Human Powered Health, verwijst daarmee naar de lijdensweg van de Nederlander Van Hummel. In de Tour van 2009 kwam hij in de bergen dagelijks moederziel alleen op achterstand binnen. De Franse krant L’Équipe bestempelde hem als de slechtste klimmer uit de geschiedenis van de Ronde van Frankrijk.

Marjolein van ’t Geloof: 'Ik begin mij een beetje de Kenny van Hummel van het vrouwenpeloton te voelen'. Beeld Patrick Post

“Net als hem ben ik een liefhebber van vlakke wegen”, zegt Van ’t Geloof, na een week van afzien en pijn vol goede moed. “Ik zoek mijn eigen tempo. Soms in de staart van het peloton. Soms daarachter.”

Aanhaken is een negatief doel

Deze Tour de France Femmes wordt er veel gesproken over het niveauverschil tussen de rensters. Volgens ploegleiders als Servais Knaven en Michel Cornelisse moet geïnvesteerd worden in de breedte van de sport. De achterblijvers haken vaak al vroeg af in de etappes en zien de topfavorieten Demi Vollering en Annemiek van Vleuten meestal alleen bij de start. Daarna is het overleven.

Josie Nelson (21) stond halverwege deze week nog op de laatste plaats in het klassement. Ploeggenoten gniffelden erom. “Het is zwaar om door elke rit te komen, fysiek en mentaal”, zegt de Britse. “Ik houd niet van de mindset om elke rit te beginnen met de gedachte zolang mogelijk aan te haken. Het is een negatief doel.”

Bij haar ploeg Team Coop-Hitec Products denken ze dat meespeelt dat een deel van de vrouwen een verleden in een andere sport heeft, zoals triatlon. Ze zijn daardoor niet gewend aan de hectiek van een peloton. Het gevolg is veel onnodig energieverlies en een positie in de koers ver achter de bepalende gezichten.

Van ’t Geloof, die één dag per week werkt als fysiotherapeut, verbaast zich over het hoge niveau in de Tour. “We hebben al een massasprint gehad in een etappe met ruim tweeduizend hoogtemeters. Dat gebeurt echt nooit.”

Veel hoogtemeters, lange afstanden

In het parcours zijn de grenzen gezocht. Niet alleen door de alom gevreesde Tourmalet, een buitencategorie klim van zeventien kilometer, op zaterdag. Het peloton is niet gewend aan de grote hoeveelheid hoogtemeters en ook niet aan de afstanden. De langste rit in de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen, bedroeg begin juli 134 kilometer, in de Tour gaan de rensters daar bijna dagelijks overheen.

“Het is alsof we elke dag een voorjaarsklassieker als de Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik rijden”, zegt Korevaar. “Dan is herstellen steeds moeilijker.”

Naar de top van de Tourmalet zetten Korevaar en Nelson hun verstand op nul en hun blik op oneindig. Van ’t Geloof heeft al berekend hoeveel vermogen ze moet rijden om de tijdslimiet te halen. Hoeveel dat is? “Echt heel veel.”

Ploegleiders Stam en Knaven uit de Tour gezet In haar jacht op de eindzege in de Tour de France Femmes moet Demi Vollering het stellen zonder ploegleider Danny Stam. Hij is uit de koers gezet vanwege zijn uitspraken na een tijdstraf voor zijn kopvrouw bij SD Worx, voor het stayeren achter de ploegleiderswagen. “Ik vraag me af of die mensen capabel zijn om zo’n wedstrijd te leiden”, zei Stam bij tv-zender Sporza over de juryleden van de UCI. “Ik hoop dat ze zondag met een tevreden gezicht in de spiegel kunnen kijken en dan niet denken: we hebben de Tour verkloot met vijf seconden. Eén van de juryleden sprak overigens Engels, de rest was daar niet toe in staat. Dat zegt iets over het niveau in zo’n belangrijke wedstrijd.” Vollering staat zevende in het klassement, op 1.07 minuut van de Belgische Lotte Kopecky, die in de gele trui rijdt. Annemiek van Vleuten staat derde op 55 seconden. Tijdens de rit van vrijdag, gewonnen door de Deense Emma Norsgaard Bjerg, werd ook ploegleider Servais Knaven (AG Insurance) samen met Lotta Henttala uit de koers gezet. De renster hing lang aan de deurklink van de ploegleiderswagen.

