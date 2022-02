Voor Bos is nog niks verloren, verhitte gevechten op komst

Wat betreft de medailles buiten de schaatshallen in Peking is alle Nederlandse hoop gevestigd op Kimberley Bos. De skeletonster is met wisselend resultaat naar beneden gegaan in het Yanqing Sliding Center. Haar eerste matige run herstelde ze met een sterke run waarna ze op de zesde plek staat en zaterdag nog alle uitzicht heeft op een medaille.

In Bos komen uitersten samen. Aan de ene kant is ze perfectionistisch en leeft ze een echt topsportbestaan, de reden waarom ze in zes van de acht wereldbekerwedstrijden op het podium stond dit seizoen. Na een afdaling loopt ze steevast zonder te communiceren naar het notitieboekje om technische details over de baan op te schrijven.

Die bespreekt Bos, die met een medaille geschiedenis in de Nederlandse wintersport zou schrijven, met Joska Le Conté (34). Haar coach was vier jaar geleden nog ploeggenote, Bos werkte toen nog in de keuken van Papendal om het topsportleven te kunnen bekostigen. Dat is nu niet meer nodig.

Aan de andere kant kan ze de sport goed loslaten. Ze slaapt met haar coach Le Conté liever in een appartement zodat ze zelf een restaurant kunnen kiezen om daarna bordspelletjes te spelen. Voor en na wedstrijden bakt Bos een cake en na een raceweekend wordt er een pizzaparty gehouden. Bos kan in deze mix van perfectionisme en ontspanning het best presteren.

In de eerste run zocht ze nog naar de juiste balans, ze raakte de kanten in de afdaling en stapte hoofdschuddend van de slee. Bij de tweede run kwam een voorzichtige glimlach onder de helm vandaan. Zaterdag vervolgt ze de strijd voor een medaille met run 3 en 4. Alles is nog mogelijk.

Beeld AP

Einde voor White

Een van de grootste sterren van deze Spelen, Shaun White, heeft met een vierde plaats zijn carrière beëindigd. De Amerikaan (35) wilde afsluiten met goud, maar kon niet verhinderen dat Ayumu Hirano olympisch kampioen werd. White, ook bekend als ‘the Flying Tomato’ vanwege zijn rode haar, verliet in tranen de halfpipe. Met hem veranderde het snowboarden, de sport werd professioneler en populairder.

Verhitte gevechten

Vanaf 9.00 uur wordt het tijd voor verhitte gevechten op de twee ijsbanen in Peking. Eerst mogen Patrick Roest en Jorrit Bergsma een robbertje vechten met Nils van der Poel, de topfavoriet op de 10.000 meter. De Zweed uitte de afgelopen dagen kritiek op de Nederlandse invloed op het olympisch ijs. Hij sprak van ‘corruptie’ en een zaak ‘nog erger dan doping’. De messen zijn in ieder geval geslepen.

Minstens zo mooi wordt de klopjacht van Suzanne Schulting. De Friezin kan vandaag haar olympische titel op de 1.000 meter prolongeren. Ze weet dat ze het kan. In haar kielzog proberen Selma Poutsma en Xandra Velzeboer een andere medaille mee te pikken voor Nederland. Ze komen allen vanaf 12.00 uur in actie.

De Nederlandse shorttrackmannen Itzhak de Laat, Jens van ‘t Wout en Dylan Hoogerwerf doen mee aan de series van de 500 meter. Ze komen daarnaast uit op de aflossing, samen met Sjinkie Knegt en Sven Roes. Een finaleplek kan gehaald worden.