Voor atlete Lieke Klaver schijnt de zon in de schaduw

Lieke Klaver is de flapuit van de Nederlandse atletiek. Een vrouw die aandacht goed verdraagt, ook met haar mooie verschijning. Maar een plek in de schaduw van generatiegenote Femke Bol is haar lot. Zelfs nu ze op de WK in Eugene het nationaal record op de 400 meter heeft teruggepakt van haar concurrente en vriendin.

Klaver (23) plaatste zich woensdagnacht met een tijd van 50,18 seconden voor haar eerste WK-finale in de buitenlucht. Indoor haalde ze afgelopen winter ook de eindstrijd. In Amerika was het al haar tweede nationale toptijd. In de series klokte ze 50,24, waarmee ze ook onder het oude record dook van Bol (50,37).

Het is een indrukwekkende prestatie, van mondiaal topniveau. Maar ja, diezelfde nacht onderstreepte Bol (22) dat ze op medaillekoers ligt. Zij loopt outdoor de 400 meter horden en met ogenschijnlijk speels gemak won ze haar halve finale in 52,84 seconden. Ze is naar eigen zeggen in de vorm van haar leven en kijkt uit naar de confrontatie met haar grote Amerikaanse concurrenten in de finale.

Kamikaze-actie

Zo was het toch weer baas boven baas. Maar het is de vraag of dat voor Klaver zo erg is. Ook in de schaduw kan de zon schijnen – in haar geval misschien wel juist daar. Klaver is niet graag de opgejaagde, vertelde ze eerder in een interview met de haar kenmerkende openhartigheid. Misschien dus dat het haar wel helpt dat er in Nederland iemand is die zij als mikpunt kan gebruiken.

Van oorsprong is Klaver een 200 meter-loopster. De eerste keer dat haar coach Laurent Meuwly de dubbele afstand voorstelde, jaren geleden alweer, verklaarde ze hem voor gek. Vierhonderd meter? Daar komt geen eind aan. Haar tactiek omschrijft ze zelf als een kamikaze-actie: hard starten en zien welke snelheid er op de finish nog over is.

Het gevolg is dat Klaver niet zelden tegenstandsters in de laatste meters langszij ziet komen. Dat vindt ze mentaal zwaar. Ze kan zich dan opgejaagd voelen. “Ik moet daar sterker in worden”, zei ze vorig jaar nog. “Mentaal weerbaarder.”

Mindset

In Eugene is ze zelfverzekerder dan ooit, bijna tot haar eigen verbazing. “Ik ben heel blij dat ik gewoon dat laatste stuk naar de finish kan doorbijten. Dat lukt me nu steeds wel en ik snap eigenlijk niet waarom, want in mijn training is niets veranderd.”

Ze vermoedt dat het te maken heeft met haar mindset. “Ik maak me minder druk om wat de atleten doen die nog achter me zitten als we op die eindstreep afstormen. Die rust in mijn hoofd zorgt er kennelijk voor dat ik ze nu achter me laat.”

Klaver is de eerste Nederlandse atlete in een WK-finale op de 400 meter. Haar 50,18 was uiteindelijk de zesde tijd van alle heats. Vrijdagnacht is de finale. Ook die van Bol. Zij ging als een-na-snelste door.

