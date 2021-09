Voor al die coronahardlopers is er nu een file aan marathons

Een marathon is veel meer dan 42 kilometer hardlopen. Het is een evenement met topsporters, toeschouwers én breedtesporters, in grote aantallen. Dat is een bijzondere mix. Ruim anderhalf jaar lang mocht de man met de hamer niet massaal worden uitgedaagd. Maar dit weekend verzorgt Berlijn de aftrap van een overvolle najaarskalender. Nederland wacht een unieke trilogie: op 10 oktober is de marathon van Eindhoven, een week later die van Amsterdam, gevolgd door Rotterdam zeven dagen daar weer na.

Eindelijk stromen de inschrijvingen weer binnen, vertelt René Wit, wiens bedrijf Le Champion de ronde door de hoofdstad organiseert. “We hebben wel een wervingsuitdaging.” Lange tijd bleef het aantal aanmeldingen ver achter bij de laatste pre-corona-editie, voornamelijk door de onzekerheid over het al dan niet doorgaan. Ook hielpen de reisbeperkingen niet mee. In 2019 liepen er 45.000 mensen mee, uit 140 landen. Hardlopen was big business.

Trainen zonder wedstrijdprikkel

Die aantallen zullen dit jaar niet gehaald worden. Wit hoopt op 75 procent, waarbij het opvallend is dat relatief minder mensen de hele, en meer de halve marathon willen lopen. “Dat was de afgelopen periode makkelijker trainbaar.” Lopers moesten hun schema’s volgen zonder wedstrijdprikkel.

Die prikkels zijn er nu weer. Volop. De evenementen uit het voorjaar zijn allemaal doorgeschoven, met de huidige file aan marathons tot gevolg. Ook over de grens. Parijs bijvoorbeeld valt nu op dezelfde dag als Amsterdam. Dat maakt het samenstellen van een topveld nog uitdagender, zegt Valentijn Trouw, die namens Global Sports Communication (GSC) de elitelopers naar Amsterdam haalt. “Dat de spoeling dunner is merk je wel. Dit jaar moesten we iets creatiever zijn. Dat het Nederlands kampioenschap aan onze wedstrijd gekoppeld zit, is ons voordeel. Dat maakt meedoen extra aantrekkelijk voor nationale toppers.”

Ook hielp het ‘net iets meer’ dan andere jaren dat GSC het management doet voor veel atleten. Al blijft volgens Trouw de reputatie van een evenement het belangrijkst. “Wij zorgen altijd voor een brede topgroep waardoor er lang strijd is. Iedereen weet dat bij ons snelle tijden mogelijk zijn.”

Lange coronapauze

Deelnemers en toeschouwers hoeven bij de Nederlandse marathons geen coronatoegangsbewijs te tonen. Het loslaten van de anderhalvemeterregel per 25 september betekent dat er zonder beperkingen kan worden hardgelopen. De eerste grote marathon in het covid-tijdperk vindt in Eindhoven plaats. Sinds de gemeente de vergunning verstrekte, ruim een week geleden, is er een run op de inschrijvingen. Organisator Mario Kadiks: “We mogen weer! Dat sentiment voel je. Er is een soort ontlading.”

Als directeur van Golazo Sports Nederland is hij ook verantwoordelijk voor Rotterdam. Dat evenement is zoals altijd uitverkocht, mede doordat de startbewijzen van april 2020 zijn doorgeschoven naar deze editie.

Over de belastbaarheid van de lopers, na deze lange coronapauze, maakt Kadiks zich geen zorgen. “Mensen hebben in principe juist heel veel kilometers kunnen maken.” Daarbij luidt het advies om de ambitie aan te passen als de omstandigheden daarom vragen. “Dat kunnen weersomstandigheden zijn, maar ook fysieke. Als je minder hebt getraind, neem dan genoegen met een mindere tijd.”

Die boodschap geldt zeker voor de enthousiaste nieuwkomers. Kadiks: “Het is duidelijk dat velen deze sport hebben omarmd. Het mooie aan hardlopen is dat je heel snel progressie kunt boeken.” Ook door de nieuwe aanwas ziet de toekomst er voor loopevenementen gunstig uit, menen de organisatoren. Wit: “Natuurlijk hoop ik dat lopers voor Amsterdam kiezen, maar als ze elders een goede ervaring opdoen, komen ze misschien volgend jaar bij ons. Dan ben ik ook blij.”

