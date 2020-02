Voor Ajax lijkt de landstitel belangrijker dan Getafe

De terugkeer van Quincy Promes in de selectie van Ajax voor de wedstrijd tegen Getafe is voor coach Erik ten Hag een lichtpuntje in donkere tijden. Promes is wedstrijdfit verklaard. Of hij ook in de basis start, liet Ten Hag woensdag in het midden.

Met de topscorer van Ajax wil hij net zo weinig risico’s nemen als met de niet helemaal fitte Hakim Ziyech. Die mag vanavond zijn nette clubkostuum aanhouden, min of meer uit voorzorg. Hij ontbrak zondag ook al in de verloren wedstrijd tegen Heracles (1-0). “We nemen geen risico’s. De fase die nu gaat komen is belangrijk. We moeten het verstand laten zegevieren”, zei Ten Hag op een persconferentie in de Johan Cruijff Arena.

Het zijn vingerwijzingen voor de prioriteiten die Ajax in deze periode stelt. Voor de toekomst is een nieuwe landstitel en dus plaatsing voor de Champions League financieel en sportief van groter belang dan ver komen in een Europees toernooi voor de tweede garnituur. Ajax kan weliswaar met een dikke portemonnee de spelersmarkt op, maar toptalenten zullen eerder geneigd zijn een contract in Amsterdam te tekenen als ze komend seizoen verzekerd zijn van acteren op het hoogste Europese podium. En Ajax zal die markt op moeten om de selectie weer op sterkte te brengen. In de zomer dreigt immers een exodus.

In dat perspectief is de topper tegen directe concurrent AZ, zondagavond in Amsterdam, belangrijker dan het treffen met Getafe. Al wilde Ten Hag dat niet bevestigen. Natuurlijk niet. Het stadion zit vanavond vol en de trainer beseft dat een nieuwe afgang tegen de Spanjaarden, nu voor eigen publiek, de club nog dieper in crisissferen zal brengen. Ajax verloor de laatste drie uitduels in de competitie en bereikte vorige week uit bij Getafe een wel heel bedenkelijk peil. De 2-0 achterstand moet vanavond worden weggepoetst.

Ten Hag deed het voorkomen alsof Getafe niet nóg eens tot zo’n prestatie in staat is. Het elftal dat Ajax vanaf de eerste minuut bij de strot had gegrepen en tactisch en mentaal had afgetroefd verloor afgelopen zondag op eigen veld vrij kansloos van Sevilla (3-0). Ten Hag: “Ik denk dat ze vorige week ver boven zichzelf zijn uitgestegen”.

In Spanje verliep de opbouw bij de Amsterdammers uitermate stroef. Dat begon vaak al bij invaldoelman Varela. Het is voor Ten Hag een opsteker dat André Onana na zijn schorsing weer onder de lat staat. Die maakt van achteruit meer logische keuzes. Ten Hag: “Maar André moet wel opties krijgen”. Hij wil dit keer een Ajax zien dat ‘met beleid’ aanvalt, zuinig op de bal is en geduld heeft. “We moeten beseffen dat je ook de laatste twintig minuten nog een doelpunt kunt maken.”

Gegoochel

Om dat solide aanvalsspel terug te krijgen, is het bijna wekelijkse gegoochel van de Ajax-trainer met de opstelling niet bevorderlijk. Het vele geschuif met pionnen wordt ook ingegeven door aanhoudend blessureleed. Ajax mist behalve Ziyech ook (nog altijd) Mazraoui, Veltman en Neres. Het herstel van Neres verloopt niet voorspoedig. Ten Hag wil vooral het medisch gekwakkel geen schuldige aanwijzen. Hij ontkent dat ­Ziyech te snel terugkeerde na zijn blessure. “Je moet voorzichtig zijn met een schuldige aanwijzen. Je hebt ook zoiets als de natuur. Die laat zich niet dwingen.”

Ten Hag nam zelf zondag al het woord crisis in de mond. Om die enigszins te smoren hoopt hij vanavond op de steun van de supporters. “Europese avonden in de Arena kunnen heel speciaal zijn, als er een vibe komt te hangen in het stadion. Daar moeten we voor gaan. Als de wisselwerking met het publiek goed is, kan een ploeg zomaar gaan vliegen.”

