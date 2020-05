Volwassen golfers en tennissers mogen weer, turnbond teleurgesteld in kabinet

Als de maatregelen tegen het coronavirus het toelaten kan het nieuwe voetbalseizoen op 1 september starten. Daarbij zullen vooralsnog geen toeschouwers welkom zijn. Dat geldt ook voor andere grote sportevenementen, zo maakte het kabinet woensdagavond bekend.

Premier Mark Rutte liet op een persconferentie weten dat buitensporten voor mensen ook boven de achttien jaar vanaf maandag 11 mei weer mogen worden beoefend, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Het gaat onder meer om paardrijden, roeien, tennissen en golfen. Deze verruiming kwam er eerder al voor sporters tussen de 12 en 18 jaar. Voor jongere kinderen geldt geen contactverbod bij sporten buiten.

‘Hoop’ voor de sport

Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC-NSF noemt het ‘goed nieuws’ dat het kabinet met plannen kwam om langzaam maar zeker uit de intelligente lockdown te komen. Volgens Dielessen geeft dit de sport ‘hoop’. Sinds vorige week zijn er door verenigingen en bonden met de weer sportende jongeren en de gedeeltelijke openstelling van topsportlocaties ‘nuttige ervaringen’ opgedaan. Daar kunnen de volwassen buitensporters volgende week van profiteren, aldus Dielessen. “Ik weet dat veel sporters en ook veel sportclubs met smart op dit moment hebben gewacht.”

Dielessen spreekt wel zijn zorg uit over de grote groep kinderen en jeugd die vóór de coronacrisis in de vele gymzalen, dansscholen, fitnesscentra, sportscholen en andere binnensportaccommodaties zoals zwembaden meer dan wekelijks aan sport deden. “Het zou erg fijn zijn als zodra de ontwikkelingen dat toelaten, binnensportaccommodaties hun deuren in ieder geval voor de jeugd van Nederland weer kunnen openen.”

Gymnastiekunie KNGU reageerde dan ook teleurgesteld op het feit dat de 260.000 leden van 950 turnclubs tot 1 september niet binnen mogen sporten. De turnbond zegt dat “het (nog) onduidelijk blijft waarom –zeker door de jongere jeugd – niet in de zaal kan worden gesport, terwijl het hier gaat om een niet-contactsport en de sport vooral wordt beoefend door kinderen", zo staat in een verklaring. “Door deze maatregel worden ruim 200.000 gymsport-kinderen (letterlijk) in de kou gezet. De afgelopen week zijn de trainers vol enthousiasme begonnen om op creatieve wijze buiten hun lessen aan te bieden, naast het online aanbod. Echter een binnenles of een buitenles is een wereld van verschil.”

KNGU-directeur Marieke van der Plas zegt dat haar bond zich blijft inzetten voor het zo snel mogelijk herstarten van de binnensporten, samen met NOC-NSF. Zeker de aanstormende turntalenten kunnen volgen haar niet verantwoord op het hoogste niveau in de buitenruimte trainen. “We hopen op andere, vernieuwde inzichten bij het kabinet waardoor deze maatregel alsnog op korte termijn kan worden versoepeld. Op de topsportlocaties wordt al gewerkt met een goedgekeurd protocol.”

Officiële wedstrijden mogen overigens voorlopig buiten nog niet worden georganiseerd. Het kabinet verbood twee weken geleden alle vergunningsplichtige (sport)evenementen tot 1 september. Voor het betaald voetbal werd geen uitzondering gemaakt. De KNVB besloot daarop de eredivisie en eerste divisie te beëindigen. Veel clubs uit de eredivisie zijn de afgelopen week weer voorzichtig begonnen met trainen, in kleine groepjes en met voetballers die 1,5 meter afstand van elkaar houden. De clubs hopen snel weer met de hele selectie te trainen, mits dat veilig is. Zo willen ze zich op het nieuwe seizoen voorbereiden.

