Volleyballer Wouter ter Maat heeft geen probleem met zijn rol als tweede diagonaal

Wouter ter Maat is in de selectie van volleybalbondscoach Roberto Piazza de tweede diagonaal en de geboren Rijssenaar schikt zich zonder morren in die rol. Hij weet dat hij Nimir Abdelaziz voor zich heeft, de speler die op die positie als een van de, en misschien zelfs wel als de beste speler ter wereld wordt beschouwd.

In de twee gewonnen EK-kwalificatiewedstrijden van afgelopen vrijdag tegen Kroatië (3-1) en zaterdag tegen Zweden (3-0) mocht Ter Maat zich weer laten zien. Piazza spaarde in het Kroatische Zadar zijn sterspeler Abdelaziz, die een bewogen week achter de rug had. Vorige week zaterdag verloor hij met zijn club Trentino de finale van de Champions League en die klap dreunde lang na.

Direct na die nederlaag verschenen berichten in de Italiaanse media dat Trentino in financiële problemen zou zitten. Abdelaziz, die net tot 2023 heeft bijgetekend, mocht vertrekken omdat zijn salaris (naar verluidt 400.000 euro per jaar) te zwaar op de begroting drukte. Modena, de grote rivaal van Trentino, zou zich al gemeld hebben om de Nederlander in dienst te willen nemen.

Waardig vervanger

Tegen Kroatië kwam Abdelaziz sporadisch in actie, tegen Zweden hield hij de hele wedstrijd zijn trainingsjack aan. Vanaf de kant in de lege Kresimir Cosic Hall zag hij dat Ter Maat zich een waardig vervanger toonde. Vrijdag, op zijn dertigste verjaardag, werd de speler van de Turkse kampioen Ziraat Bankasi topscorer met twintig punten, tegen Zweden kwam hij tot een totaal van twaalf punten.

Het deed Ter Maat goed dat hij binnen de lijnnen weer van nut kon zijn voor Oranje, al weet hij dat hij straks weer plaats moet maken voor Abdelaziz. “Ik heb er geen probeem mee dat ik in principe tweede diagonaal ben”, zegt Ter Maat twee uur na de overwinning op Zweden via de telefoon. “Als ik in het veld sta doe ik mijn best en hoop ik dat ik het team kan helpen.”

Goede vrienden

Ter Maat ziet zichzelf en Abdelaziz niet als concurrenten, maar als goede vrienden die elkaar alles gunnen. Hij zegt het geen probleem te vinden om aan de kant te zitten als Abdelaziz een goede wedstrijd speelt. “Als hij iets minder speelt zegt hij tegen mij: ‘kom op jongen, zet hem op en knal ze er allemaal maar in’. En dan moet ik proberen dat het beter gaat.”

Ook krijgt Ter Maat waar nodig tips van Abdelaziz. Zoals zaterdag tijdens een time-out tegen Zweden. “Hij zei dat het Zweedse blok probeerde om op het laatste moment mijn lijn dicht te gooien. Daarna sloeg ik met succes twee ballen diagonaal. Daar is hij blij mee, daar ben ik blij mee en daar is het team blij mee. Dat werkt allemaal perfect.”

Bondscoach Piazza liet vorige week doorschemeren dat hij denkt aan een speelwijze met beide diagonaalspelers in het veld. Hoe hij dat wil doen, is voor Ter Maat een grote vraag. “Hij zegt dat hij dat bij zijn club Milano al een keer heeft geprobeerd en dat hij dat bij ons ook een keer wil doen. Ik ben benieuwd, ik zou niet weten hoe dat werkt.”

Veel potentie

Door de zeges op Kroatië en Zweden is Nederland al bijna verzekerd van deelname aan het EK, in september. Volgend weekeind kan de klus worden geklaard als Kroatië en Zweden naar Apeldoorn komen. Volgens Ter Maat heeft de huidige selectie veel potentie en kan Nederland een rol van betekenis spelen op het EK. “Op het laatste WK (waar Oranje achtste werd, red.) hebben we laten zien dat we voor verrassingen kunnen zorgen. Als we het EK halen gaan we dat weer doen.”

