Volleybalbond wijst op WK de weg naar een gezonde snack

Voeding is de doping van de toekomst, stelt Michel Everaert, directeur evenementen en sportontwikkeling van Nevobo. “Door de juiste voeding herstel je sneller en ben je weer eerder belastbaar. Dat is ook wat anabolen deden.” Tegelijkertijd noemt hij voeding ook het medicijn van de toekomst, voor een vitale samenleving.

De WK volleybal voor vrouwen, volgend jaar in Nederland, komt helemaal in het teken te staan van gezonde voeding. Waar de volleybalbond eerder onder aanvoering van Joop Alberda de slogan ‘bewegen is het nieuwe normaal’ lanceerde, inhakend op de coronapandemie, gebruikt het nu een sportevenement als maatschappelijk vehikel. Everaert: “Sport en voeding vormen samen de oplossing. De combinatie is logisch.”

Alternatief voor het klassieke broodje kroket

Op een bijeenkomst op nationaal sportcentrum Papendal worden donderdag cateraars, bedrijven en hotels bijgepraat over hoe de papieren ambitie invulling moet krijgen. Het is de bedoeling dat het afgewogen menu van de topsporters straks een vertaalslag krijgt naar het eten dat officials, vrijwilligers en ook toeschouwers voorgeschoteld krijgen. De organisatie hoopt dat een verantwoord alternatief voor het klassieke broodje kroket bewustwording creëert, ook onder jongeren.

Daarom is de stichting Jogg een van de partners. Die afkorting staat voor ‘Jongeren op gezond gewicht’, maar tegenwoordig luidt haar slogan ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. Een deelnemer aan de brainstormsessie wil weten of er ook afspraken zijn gemaakt met de speelsters van het Nederlandse team, toch de beste influencers in dit geval, over wat zij communiceren op sociale media. Nee, luidt het antwoord van Everaert. Een gemiste kans?

In ieder geval is Jogg via de Nevobo in contact gekomen met 24 gemeenten in Gelderland, die de bezoekende teams zullen ontvangen. Zo zou dit initiatief ook een spin-off kunnen krijgen naar de sportkantine bij de lokale club. Dat het goede voorbeeld op een wereldkampioenschap wordt gegeven, is volgens Linda Schonewille van Jogg belangrijk.

Ook over de grens te inspireren

In september en oktober 2022 ontvangt Nederland, samen met Polen, 24 landen voor 103 wedstrijden. Het is een groot evenement met een mondiale uitstraling. Volleybal is bij de vrouwen de grootste teamsport ter wereld. Everaert spreekt de wens uit met het thema voeding ook over de grens te inspireren.

Niet voor niets is Foodvalley NL betrokken, volgens de Nevobo ‘de Silicon Valley’ van de voeding. Jeroen Wouters van dat platform kent vanuit zijn functie als programma-expert innovatie en voeding op Papendal de laatste trends in topsportland. Er wordt momenteel onderzocht of plantaardige eiwitten net zo functioneel zijn als dierlijke, en welke eiwitten effectief bij de spieropbouw helpen en welke beter zijn voor de pezen. Ook loopt iedereen op Papendal met een pasje rond dat in de kantine meteen laat zien wat de voedingswaarde is van het gekozen eten. “Zo groeien de sporters op met kennis over voeding.”

Nu moet het publiek een extra zetje krijgen. Directeur Everaert denkt dat het geen toeval is dat juist de volleybalbond op dit gebied een voortrekkersrol vervult. “De meeste volleyballers zijn hoger opgeleid, verdienen meer en er zijn verhoudingsgewijs veel vrouwen. Er heerst minder een machocultuur dan bijvoorbeeld in het voetbal. Onze mensen staan meer open voor verantwoorde voeding. Het past bij ons DNA.”

Gefrituurd of in de oven?

Voor de duidelijkheid: de Nevobo laat de keuze aan de fans. Het is op de WK nog steeds mogelijk om een snack te nuttigen op de tribune, maar er zullen vooral verantwoorde maaltijden te koop zijn. Ook wil de bond kritisch kijken naar het patatje. Hoe wordt het bereid? Gefrituurd of in de oven? En komen de aardappelen uit de buurt?

Schonewille van Jogg is blij met ieder stapje dat gezet wordt in het creëren van een betere leefomgeving voor kinderen. “Vaak denken mensen dat het een heel ingewikkeld proces is. Maar een bruine tosti in de kantine in plaats van een witte is ook al winst.”

Het menu van 2030 Volgens Erik te Velthuis ligt de grootste uitdaging tijdens het WK volleybal bij de publiekscatering. De vips krijgen hun eten immers gratis, dat stemt altijd gunstig. “Hoe kunnen we mensen anders laten kiezen? Voor die vraag staan we.” Hij is de kok van het topsportrestaurant op Papendal. Al sinds 1994 bereidt hij maaltijden voor de Nederlandse olympiagangers. “Het herformuleren van recepten is alles wat wij doen.” Ter inspiratie presenteert hij ‘het menu van 2030’. Een taartpunt van havermout, een pizza van 650 calorieën in plaats van de gebruikelijke 1200 en een curry met groente en lupinebonen. “Een super mooie eiwitbron.” Ook komt er uit zijn keuken een hamburger met maar 80 gram vlees. Daarin zit immers al de 20 gram eiwit die per keer voor spierherstel nodig is. Omdat een lange volleyballer daar zijn maag niet mee vult, maakt hij er een hamburger van 160 gram van door het vlees met champignons te vermengen. “Zo kun je snacks hartstikke gezond maken.”

