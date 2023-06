Volleybal Nations League: te veel van het goede maar o zo belangrijk

Het lijkt allemaal nogal veel van het goede in een toch al ramvol jaar: de VNL. Ga maar na: de internationals waren amper klaar met het clubseizoen of ze werden verwacht in Canada voor de eerste wedstrijden van het toernooi. Dezer dagen spelen ze in Ahoy, over twee weken in de Filippijnen en de finaleronde vindt later plaats in Polen.

En wat betreft het Nederlands team is dat nog niet alles. Ruimte voor een adempauze is er niet. Van 15 augustus tot 3 september spelen de mannen het Europees Kampioenschap. Nog belangrijker is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China een maand later.

Toch klagen ze deze week niet, het thuispubliek in Ahoy maakt veel goed. Donderdagavond treft Nederland Polen, momenteel de beste ploeg ter wereld. “Het is geweldig om in Rotterdam te spelen, dat doet veel voor het team”, zei Twan Wiltenburg na de winstpartij tegen China (3-0) dinsdag. Ruim 2500 toeschouwers zagen de 2.04 meter lange middenaanvaller een belangrijke rol vertolken.

Wiltenburg kijkt uit naar donderdag wanneer zijn familie en vriendin naar Ahoy komen. Als speler van de Poolse topclub Zaska ziet hij ze weinig. Hij is een van de elf internationals die hun brood in het buitenland verdienen.

Flitsende lichtshow

Zijn familieleden krijgen net als het publiek van dinsdag het volledige entertainmentpakket voorgeschoteld. Beginnend met een flitsende lichtshow, verblindende rookmachine en daarna sets lang opzwepende muziek. De speaker bedient zich ondertussen van teksten als ‘This is volleybal!’ en ‘Gooi de handen in de lucht voor Nederland!’

Twan van Garderen, die ook veel speeltijd van bondscoach Roberto Piazza kreeg, was de speaker dinsdag dankbaar. “We moeten anders echt geweldige punten maken om mensen in Nederland enthousiast te maken. De speaker stuurt ze aan, en maar goed ook, anders blijft het stil. Dat is geen kritiek, wel opmerkelijk.”

De heersende gedachte is dat de opzet van de VNL – sinds 2018 vervanger van de World League – volleybal aantrekkelijker maakt. Niemendalletjes zijn van het programma geschrapt, aan de andere kant van het net staan alleen nog de beste landen waardoor elk duel – in ieder geval op papier – spannend is. De opzet biedt wereldvolleybalbond FIVB nieuwe financiële mogelijkheden.

Zoveel mogelijk winnen

Toch wint de VNL voornamelijk aan belang door de nieuwe regels omtrent olympische kwalificatie. Leuk, een prijs winnen met het nationale team, maar de afzonderlijke wedstrijden zijn belangrijker, zeggen Wiltenburg en Van Garderen. Er moet zoveel mogelijk gewonnen geworden om olympische kwalificatie te bewerkstelligen.

Anders gezegd: los van het OKT, waar zes ploegen zich voor de Spelen kwalificeren, plaatsen de beste vijf landen zich volgend jaar via de wereldranglijst. Polen gaat aan kop en geeft door het moordende programma spelers tijdens de VNL regelmatig rust. Nederland heeft die luxe niet, met een plek die op de grens ligt van wel of niet gaan. Door de rechtstreekse plaatsing van Frankrijk als gastland en de mogelijke uitsluiting van Rusland (vanwege de inval in Oekraïne) liggen de kaarten voorlopig gunstig.

Het zou betekenen dat het team zich voor het eerst sinds 2004 plaatst voor de Spelen. Van Garderen is ervan overtuigd dat het mogelijk is. Al helemaal wanneer komend weekend Iran en Servië, die de twee plekken boven Nederland bezetten, verslagen worden. “Dat lekkere sfeertje in Ahoy gaat ons helpen.”

Lees ook:

Naast topvolleybal biedt het WK ook gezonde voeding

Op het evenement waar de Oranje-vrouwen topsport bedrijven, staat ook een gezonde leefstijl centraal.