Volendam terug in eredivisie: ‘Een droom om dit met mijn eigen dorpie mee te maken’

Na de zwaarbevochten 1-2 overwinning bij Den Bosch was het vrijdagavond een feit: FC Volendam promoveert. Het leidde niet alleen op de tribunes van stadion De Vliert bij de vele meegereisde supporters en op het veld bij de spelers en staf tot euforische en emotionele taferelen. Ook in de volle cafés aan de Dijk in het dorp werd feest gevierd. Toen de spelersbus diep in de nacht terugkeerde bij het Kras-stadion in Volendam waren daar nog duizenden mensen op de been om het team bij de huldiging toe te juichen.

Trainer Wim Jonk is nu als speler, bestuurslid en als trainer met de club uit zijn dorp gepromoveerd naar de eredivisie. De doorgaans onderkoelde ex-speler van Ajax, PSV, Internazionale en Oranje (49 interlands) kon zijn emoties vrijdagavond maar moeilijk bedwingen. Drie jaar geleden was hij aan ‘het project’ begonnen. De club speelde inmiddels al jaren op een bescheiden niveau voor weinig toeschouwers in de eerste divisie. Het doel was Volendam voor de tiende keer terug te brengen op het hoogste niveau. Dat is nu binnen de gestelde termijn gelukt.

Dat deed Jonk door zijn eigen team samen te stellen en iedereen volgens zijn eigen filosofie - gestoeld op de ideeën Johan Cruijff - te laten werken, met een professionalisering op alle niveau en een herstructurering van de jeugd. Ook werden uitgeweken jongens van de club teruggehaald. Damon Mirani uit het naburige Monnickendam, opgeleid door Volendam, werd teruggehaald van Almere City. Als aanvoerder voorkwam hij met een uiterste krachtsinspanning de gelijkmaker van FC Den Bosch en uitstel van het feestje.

FC Volendam-coach Wim Jonk tijdens de nachtelijke huldiging in Volendam. Beeld ANP

De terugkeer van verloren zoon Robert Mühren is nog belangrijker geweest. De 32-jarige spits die vorig seizoen Cambuur mee terug naar de eredivisie leidde door een indrukwekkend aantal van 38 doelpunten, koos ondanks vele aanbiedingen voor FC Volendam. Hij maakte tot nu toe 28 goals, ook vrijdag in Den Bosch weer eentje. De introverte en ijskoude Mühren vierde het promotiefeestje uitgelaten.

“Geloof me, dit is echt een droom om dit met mijn eigen ‘dorpie’ mee te maken. Ik denk niet dat zoveel mensen dat kunnen zeggen”, zei Mühren voor de camera van ESPN. Zijn terugkeer bij Volendam, gefinancierd door veel lokale ondernemers, wekte vorig jaar verbazing. “Ik heb het er destijds ook veel met mijn vrouw over gehad. ‘Moeten we het wel doen? Ik kan alleen maar afgaan’, vroeg ik haar dan. Maar ik dacht: ‘fuck it, ik ga gewoon die doelpunten maken. Maar dan moet je het nog maar wel doen.”

En nu? De selectie zal moeten worden versterkt. De naam van Jonk werd eerder in verband gebracht met andere clubs, ook PSV en Ajax, maar vrijdagavond gaf hij aan in principe met Volendam in de eredivisie te willen gaan werken. “We hadden een mooi plan drie jaar geleden en dat het dan binnen drie jaar uitkomt, is supergaaf”, zei de 55-jarige Jonk in Den Bosch.

De laatste weken presteerde FC Volendam minder, maar de formatie van Jonk wist zich op tijd te herpakken. “We hebben na een moeilijke fase onze rug weer gerecht. We hebben op de juiste momenten punten gehaald en cruciale partijen gewonnen”, aldus Jonk, die zijn ploeg in de hectische slotfase nog bijna een voorsprong zag verspelen.

“Zo’n bal van de lijn hoort bij deze wedstrijd. Je probeert te kijken of je nog kan coachen, maar sommige spelers zijn niet meer bereikbaar. Als de aansluiting er niet meer is, dan kom je in problemen. Ik ben supertrots op ze. We gaan nu eerst een goed feestje bouwen en dan later over volgend seizoen nadenken.”

FC Volendam speelde in het seizoen 2008-2009 voor het laatst op het hoogste niveau.

Lees ook: ‘Volendam moet waken over zijn identiteit’.

Interview met oud-voetballer Arnold Mühren over de promotie van FC Volendam. ‘Met zeven, acht kinderen ga je de eredivisie niet in.’