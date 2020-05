Vol koersen vanaf augustus? ‘Het is wat surrealistisch’

Met de lancering van een compleet herziene kalender voor de tweede seizoenshelft heeft de wielerwereld nieuwe hoop gekregen. Hoop dat de economische schade in deze sport nog beperkt kan worden. Al kijken twee ploegleiders van grote teams, Merijn Zeeman (Jumbo-Visma) en Patrick Lefevere (Deceuninck-QuickStep), er nog heel nuchter naar.

Lefevere: “We gaan ervan uit dat we straks weer gaan koersen maar ik hou een slag om de arm. Als een viroloog of minister het anders ziet, hebben wij een probleem. Ik heb graag het pistool in eigen hand, maar dat lukt hierbij niet.” Zeeman vindt het ‘nog een beetje surrealistisch’. “Er ligt nu een kalender die zegt dat we vanaf 1 augustus weer los gaan, kriskras door Europa. Ik hoop het. Het zou betekenen dat de situatie rond corona drastisch is verbeterd. Hoe realistisch dit is? Dat is afwachten.”

Het grote puzzelen is begonnen

Tussen hoop en vrees stelde de UCI passend en metend de kalender samen. Voorzitter David Lappartient zei er meteen bij dat overheden aan de touwtjes blijven zitten. Maar de UCI wil ‘een ramp’ voorkomen en beëindigt dus niet zelf het seizoen. Daarom zijn nu nog alle drie grote rondes, de monumentale klassiekers, het WK en diverse andere koersen opnieuw gepland. Vooral de Giro heeft veel overlap met andere wedstrijden. Organisator RCS Sport zegt alternatieve voorstellen te hebben ingediend, tevergeefs.

Zeeman gaat ervan uit dat de voortzetting van de Tour (29 augustus-20 september) redelijk zeker is, vermoedelijk wel zonder publiek. “De Franse overheid en de organisatie onderhouden nauw contact. Dat wekt vertrouwen.” De hoop bij Alpecin-Fenix op een wildcard, zodat Mathieu van der Poel alsnog zijn Tourdebuut zou kunnen maken, lijkt ijdel. Tourbaas Christian Prudhomme heeft laten weten nooit extra startbewijzen te hebben overwogen.

Het sportieve plan voor de Tour bij Jumbo-Visma met het spitsentrio Dumoulin, Kruijswijk en Roglic is onveranderd, zegt Zeeman. Voor de rest van de agenda is het grote puzzelen begonnen. Veel lijn en logica zitten er niet in de nieuwe kalender.

Extra spektakel

Lefevere: “Ja, maar de beste goalgetters zitten altijd op de tribune. Normaal ben ik ook kritisch, maar in deze tijd moeten we het door de vingers zien. Er was niet zoveel keuze. Alle grote ploegen hebben 25 tot 30 renners, dat is genoeg. De jongens zijn al maanden opgesloten thuis op hun rollerbanken aan het fietsen, bezorgd dat ze geen vijf kilo aankomen, zonder het vooruitzicht weer te gaan koersen. Nu weten we weer waarvoor we leven.”

Zeeman: “Dat er geen logische opbouw in de kalender zit, is dit jaar ook niet belangrijk. Er tellen nu veel grotere belangen: de banen van renners en personeel, het voortbestaan van ploegen en wedstrijden. Misschien levert een onlogische kalender wel extra spektakel op straks. Parijs-Roubaix in oktober, hoe lang hebben we in die koers al niet op regen gewacht? En, eindelijk actuele sport op tv, in plaats van die retro-uitzendingen op zondagmiddag!”

Bij Jumbo-Visma blijft de veiligheid van renners, personeel maar ook publiek voorop staan. Zeeman: “Wij zijn in maart al niet meer in Parijs-Nice gestart omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Achteraf vind ik het feit dat die koers toch is verreden nog meer onverantwoord. Bij onderzoeken naar wat besmettingen heeft doen ontploffen bleek dat ook sportevenementen daarbij een rol hebben gespeeld. Gelukkig weten overheden nu veel meer en kunnen straks wel de juiste maatregelen worden genomen.”

Een werkgroep binnen de UCI werkt nu aan concrete protocollen rond wedstrijden.

