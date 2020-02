Voetbalwereld geschokt door racisme tegen Moussa Marega: ‘Een dieptepunt voor ons voetbal’

In Portugal, en elders in Europa, is ­geschokt gereageerd op de uitbarsting van racisme in een voetbalstadion. Het kan kennelijk altijd nog schrijnender. Na alle ophef van afgelopen tijd over onder meer kwetsende leuzen in bijvoorbeeld Italië, Duitsland en Nederland werd zondag een – voorlopig? – dieptepunt bereikt. Met Moussa Marega als slachtoffer, de Malinese spits van FC Porto die na voortdurende beledigingen woedend, gedesillusioneerd en ontroostbaar het veld verliet.

Al bij de warming-up werd Marega door supporters van thuisclub Vitorio Guimaraes op apengeluiden onthaald. Als reactie op deze behandeling wees hij na het maken van het tweede Porto-doelpunt op de huid van zijn onderarm. Vanaf de tribune werd hij uitgejouwd en bekogeld met onder meer delen van stoeltjes. Als een trofee van haat tilde hij een van de stoeltjes boven zijn hoofd.

De 28-jarige Marega, een voormalige Guimaraes-speler, ontstak in woede toen hij van scheidsrechter Luis Godinho de gele kaart had gekregen omdat hij weigerde het spel te hervatten. De maat was vol voor Marega. Hij stapte van het veld, niemand kon hem op andere gedachten brengen. Op weg naar de catacomben van Estadio Afonso Henriques hield hij beide duimen omlaag.

Waar gaat het heen met deze wereld? 😳

Marega scoort voor Porto ➡️ krijgt een kuipstoeltje naar zijn hoofd geworpen ➡️ zet het stoeltje op zijn hoofd ➡️ krijgt geel ➡️ Marega wordt racistisch bejegend en wil van het veld af 😢



Schandalige beelden uit Portugal.. #ZiggoSport pic.twitter.com/AB7RjO47Vh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 16 februari 2020

Een schande voor de sport

Op sociale media betitelde Marega de supporters van Guimaraes als “idioten die alleen naar het stadion kwamen om zich racistisch te uiten”. Hij noemde scheidsrechter Godinho een schande voor de sport. “In plaats van mij in bescherming te nemen, gaf hij mij de gele kaart, omdat ik mijn huidskleur verdedigde.” Van veel Europese clubs ontving Marega steunbetuigingen.

Portugal was maandag volledig in de ban van het zoveelste racisme-incident. Televisie- en radiostations zetten de lijnen open voor reacties. De meest gestelde vraag was waarom de spelers van FC Porto hun gekwelde ploeggenoot niet waren gevolgd naar de kleedkamer. Daarmee hadden zij een gewichtig statement kunnen afgeven.

FC Porto noemde de beledigingen aan het adres van Marega “een dieptepunt in de geschiedenis van het Portugese voetbal”. President Marcelo Rebelo de Sousa zei elke vorm van racisme ten stelligste te veroordelen. Premier Antonio Costa, zoon van een Mozambikaanse vader, vond dat de daders hard moesten worden aangepakt. “Niemand mag het slachtoffer zijn van deze vernederingen.”

Een urgente strijd strijd die ons allen aangaat

Fernando Gomez, voorzitter van de Portugese voetbalbond FPF, verklaarde dat de daders hun straf niet mogen ontlopen. “In onze open maatschappij is racistisch gedrag niet te tolereren.” Hij beloofde er als FPF-voorzitter alles aan te doen om respectloze fans voor altijd uit de voetbalstadions te weren. “Dit is een urgente strijd die ons allen aangaat.”

De politie onderzoekt camerabeelden uit het stadion om de daders op te sporen. Op het uiten van racistische beledigingen en dreigementen staat in Portugal een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Lees ook:

Het racisme stopt of wij stoppen

Tegen racisme in stadions is onvoldoende opgetreden, vindt RKC-voetballer Mario Bilate. ‘Ein-de-lijk’ is er nu een aanvalsplan.

De witte KNVB presenteert maatregelen tegen racisme

In Amsterdam presenteerden de KNVB en het kabinet twintig maatregelen onder de naam ‘Ons voetbal is van iedereen’. Daarmee moet racisme uit het voetbal worden geweerd. Maar is dat genoeg?

In Italië galmen de apengeluiden door het stadion

Oe-geroep en racistische kreten van de tribune leiden in Nederland soms tot ophef, in Italië is racisme schering en inslag.