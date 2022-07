Voetbalvrouwen verdedigen titel, maar kruipen op EK in de rol van underdog

Na 1798 dagen, de dag dat Nederland in Enschede verrassend het EK won, beginnen de voetbalvrouwen zaterdag aan de zware taak om de Europese titel te verdedigen. In Bramall Lane, het in 1855 gebouwde stadion van Sheffield United, wacht het team van bondscoach Mark Parsons direct een cruciaal duel. Tegenstander Zweden, nummer twee op de mondiale ranglijst achter de VS, is een van de titelfavorieten.

Maar de lijst met kanshebbers is dit jaar langer dan op voorgaande EK’s. Het niveau van de Europese toplanden is naar elkaar toegegroeid. Zweden vooral, maar ook Frankrijk, Spanje, Engeland en Duitsland worden vaak genoemd als titelkandidaten. In de beschouwingen over het EK ontbreekt echter ook Nederland niet als mogelijke kampioen. Parsons en de meeste speelsters kruipen het liefst in de rol van underdog, en dat is niet zonder reden.

Hard met de neus op de feiten gedrukt

Nederland heeft de echte vorm niet te pakken, al een hele tijd niet. Na elke wedstrijd klonk het steevast: het moet beter, we moeten meer van elkaar eisen, want op het EK worden er andere dingen gevraagd dan in duels met Cyprus, Zuid-Afrika, Wit-Rusland en Finland. Dat werd eind vorige maand nog eens duidelijk onderstreept in de oefenwedstrijd tegen Engeland, dat Nederland met een genadeloze afstraffing van 5-1 hard met de neus op de feiten drukte.

We hebben nog twee weken voor het EK, werd er na die nederlaag in koor geroepen. Het is de vraag of Parsons in die korte tijd zijn ploeg klaar heeft weten te stomen voor het duel met Zweden. Het getoonde spel tegen Wit-Rusland en Finland was nog zeker niet bemoedigend. Na de trainingen op Engelse bodem blijft de Britse bondscoach, enthousiast en positief als altijd, herhalen dat hij met zijn team op koers ligt, dat de speelsters fit zijn en dat hij er vertrouwen in heeft.

Niet de vorm van het EK in 2017

Parsons weet dat hij door de buitenwacht met argusogen wordt bekeken, zeker nadat hij te laat in Zeist arriveerde voor de eerste trainingen, maar ook door het tegenvallende spel dat Oranje onder zijn leiding heeft laten zien. Niet vergeten mag worden dat Nederland onder zijn voorganger Sarina Wiegman ook al in veel wedstrijden niet meer de vorm toonde van het EK in 2017, toen bijvoorbeeld Zweden in de kwartfinale met 2-0 werd verslagen.

Bijna exact drie jaar geleden trof Nederland Zweden opnieuw, nu in de halve finale van het WK in Frankrijk. Na een aantal moeizaam verlopen wedstrijden, met name tegen Japan, gooide Wiegman het roer om. Ze had geconstateerd dat het snelle, verzorgde combinatiespel niet uit de verf kwam en ze schakelde over op wat ze toen noemde ‘de vechtmodus’. “Als het voetballend niet gaat zoals je wilt, moet je met elkaar knokken om tot een resultaat te komen.” De knokploeg van Wiegman had succes, Jackie Groenen schoot Nederland ten koste van Zweden (1-0) naar de finale, waarin de VS te sterk waren.

Wiegman kende de kwaliteiten van de speelsters en liet de ploeg naar vermogen voetballen. Haar opvolger probeert sinds zijn aanstelling iets andere accenten te leggen in het spel van Nederland. Parsons wil snel druk zetten op de tegenstander en het speelveld compact houden. In het begin ging dat nogal eens mis, liepen de aanvallers naar voren en de verdedigers naar achteren. Daardoor ontstonden er grote ruimtes tussen de linies die door de middenvelders niet te belopen waren.

Als los zand uit elkaar vallen

Tegen Engeland lukte het Nederland een helft lang om de Engelse opbouw te verstoren door hoog druk te zetten. Nadat in de tweede helft de krachten wegvloeiden, kregen de Engelse speelsters zeeën van ruimtes en werden de Nederlanders overlopen. De speelwijze van Parsons vereist een goede afstelling tussen de linies en als die ontbreekt dreigt het elftal als los zand uit elkaar te vallen. Dat kan dodelijk zijn tegen Zweden, dat met snelle en behendige speelsters veel gevaar kan stichten als ze daar de ruimte voor krijgen.

De speelsters van Oranje beroepen zich er graag op dat zij als team kunnen groeien in een toernooi. Tegen Zweden moeten ze er zaterdag direct staan. Na een eventuele nederlaag tegen de Scandinaviërs kan Nederland zich geen misstap meer veroorloven tegen Portugal (woensdag) en Zwitserland (zondag). Opvallend: Parsons nam veel jonge en internationaal onervaren speelsters mee naar Engeland, maar de vermoedelijke opstelling tegen Zweden verschilt op slechts één plek van het team dat op de Olympische Spelen in 2021 de laatste wedstrijd speelde onder Wiegman: met Jill Roord op de plaats van Shanice van de Sanden.

Lees ook:

International Stefanie van der Gragt clubloos op EK na breuk met Ajax: ‘Gelukkig ben ik niet zo’n stresskip’

Stefanie van der Gragt had haar loopbaan willen afsluiten bij Ajax. Maar de club gaat verder met een ander type verdedigster.