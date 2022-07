Voetbalvrouwen imponeren niet, maar zetten een grote stap richting de kwartfinale van EK

Het was allerminst imponerend wat Nederland liet zien in de tweede EK-wedstrijd tegen Portugal. Door de benauwde 3-2-overwinning op de nummer dertig van de wereld zet de regerend Europees kampioen wel een grote stap richting naar de kwartfinale. In de laatste groepswedstrijd, zondag in Sheffield tegen Zwitserland, is een gelijkspel voldoende.

De ploeg van bondscoach Mark Parsons heeft vier punten, evenveel als Zweden dat woensdag met 2-1 zegevierde over Zwitserland. Zweden, dat in de laatste groepswedstrijd Portugal treft, en Nederland gaan zondag uitmaken wie zich als winnaar van groep C bij de laatste acht schaart. Het doelsaldo kan daarbij de beslissing brengen en daarom zou de terugkeer van spits Vivianne Miedema van harte welkom zijn.

Voor de wedstrijd was er enige beroering ontstaan in het Nederlandse kampioen door een onthullend interview in de Volkskrant met Jill Roord. De middenvelder van VfL Wolfsburg vertelde dat de speelsters erg moesten wennen aan de manier waarop de bondscoach met hen communiceert. Roord haalde onder meer de te lange besprekingen in het Engels met veel Amerikaanse termen aan. “Dat is nieuw voor mij”, zei ze. “Hij gaat graag de diepte in en dan haakt bij ons 50 procent wel af.”

Nederland verzuimde te scoren

In Leigh Sports Village, een van de kleinste EK-stadions, met maar 8000 zitplaatsen waarvan er 6966 bezet waren, begon Nederland voortvarend. Na ruim een kwartier leidde de Oranjevrouwen al met 2-0 en beide keren viel het doelpunt uit een hoekschop van de linkerkant. Sherida Spitse, de derde aanvoerder na het afhaken van Sari van Veenendaal en Vivianne Miedema, vond twee keer een doeltreffend hoofd. Eerst van Damaris Egurolla en later van Stefanie van der Gragt.

In het eerste half uur had Nederland de score verder kunnen opvoeren, maar Lineth Beerensteyn, Daniëlle van de Donk en Van der Gragt waren niet succesvol met de afronding. Portugal drong een paar keer aan en kwam toch bijna vanuit het niets dichterbij. Dominique Janssen toucheerde Diana Silva en na tussenkomst van de Var besloot arbiter Ivana Martincic tot een strafschop. Carlo Costa schoot liet Daphne Domselaar kansloos: 2-1.

Direct na rust redde Van Domselaar knap op een kopbal van Tatiana Pinto, maar niet veel later kon ook de keeper van FC Twente de gelijkmaker van Portugal niet voorkomen. Omringd door een aantal verdedigers van Oranje wist Diana Silva met het hoofd te scoren. Dat had in het overbevolkte Nederlandse strafschopgebied natuurlijk nooit mogen gebeuren: de speelster van Sporting Portugal is slechts 1 meter 61 groot.

Volksfeest

Het Portugese volksfeest, op het veld en op de tribunes, leek van korte duur te zijn. Roord zette Nederland weer op voorsprong, maar de Var had buitenspel geconstateerd van Beerensteyn, die in de punt van de aanval Vivianne Miedema verving. Maar de 3-2 kwam er toch. Daniëlle van de Donk krulde de bal van net buiten het strafschopgebied in de hoek, onhoudbaar voor Ines Pereira. De opluchting na afloop vertelde het verhaal van het moeizame spel.

Met Van Domselaar (22), Lynn Wilms (21), Marissa Olislagers (21) en Egurrola (22) startte Parsons in zijn zestiende wedstrijd als bondscoach met vier begin-twintigers. Speelsters met nog weinig interlandervaring, afgezien van Wilms die in Leigh voor de 26ste keer het oranje shirt droeg. Van Domselaar, Olislagers en Egurrola hadden tot voor de wedstrijd tegen Portugal van woensdag in totaal slechts dertien interlands achter hun naam staan.

Parsons maakte er in het voorjaar veel werk van om Egurrola over te halen voor Nederland uit te komen. De speelster van Olympique Lyon, met een Nederlandse moeder en een Spaanse vader, besloot na gesprekken met Parsons en Van de Donk, haar ploeggenote bij Lyon, de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. De bondscoach noemde haar ‘een groot talent en een hele mooie toevoeging voor het team’.

Toch gunde Parsons Egurrola in het oranje shirt weinig speelminuten. Vijf keer mocht zij ver in de tweede helft invallen en in de oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika maakte ze haar eerste twee doelpunten in Nederlandse dienst. Tegen Portugal stond Egurolla, bij afwezigheid van Groenen, voor de eerste keer in de basis. Niet alleen met de treffer bewees ze haar waarde. Ze wist veel ballen te heroveren, ze vond vaak een vrijstaande medespeelster en werd ook uitgeroepen tot beste speelster van de wedstrijd.

