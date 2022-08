Voetbalsupporters worden gewelddadiger. Wat is ertegen te doen?

Schandelijk en misselijkmakend vond hij het. Eind april kreeg Cees Roozemond, algemeen directeur van sc Heerenveen, een afschuwelijke foto onder ogen. Dat gold overigens voor wel meer voetbalvolgers.

Op de afbeelding stonden 22 in het zwart geklede ‘Heerenveen-supporters’, die met bivakmutsen op voor het stadion van rivaal SC Cambuur poseerden. Eentje had een afgehakte hertenkop in zijn hand, een verwijzing naar het logo van SC Cambuur, anderen droegen een spandoek met de tekst: ‘Cambuur dood’.

“We waren best verrast door wat er gebeurde”, bekent Roozemond, sinds 2019 werkzaam voor de Friese club. “Normaal is het rustig rond sc Heerenveen. Hier hadden we totaal geen rekening mee gehouden.”

Bestorming van het veld

Het incident voor het stadion van SC Cambuur, een paar dagen voor de Friese derby, staat echter niet op zichzelf. Vorig seizoen ging het meermaals mis op en rond de Nederlandse velden. Zo waren er bijvoorbeeld ernstige ongeregeldheden na afloop van NEC-Vitesse, braken er vechtpartijen uit bij Heracles Almelo-Ajax, betrad een supporter het veld tijdens Vitesse-Sparta (een duel dat werd gestaakt) en ging het eind mei helemaal mis bij het promotieduel ADO Den Haag-Excelsior, waar ADO-supporters na afloop het veld bestormden en vuurwerk gooiden richting het uitvak.

Voetbalbond KNVB ziet een flinke stijging van het aantal incidenten. De cijfers over het gehele afgelopen seizoen zijn nog niet bekend, maar begin november, toen de competitie op een derde was, waren er al 354 stadionverboden uitgedeeld – ruim meer dan de helft van de ongeveer zeshonderd toegangsverboden die in voorgaande seizoenen gemiddeld werden uitgeschreven.

ME op het veld bij het promotieduel ADO Den Haag-Excelsior. Supporters van de thuisploeg bestormden na afloop het veld gooiden met vuurwerk. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Ook Vitesse deelde forse sancties uit. De club had afgelopen seizoen te maken met een opeenstapeling van incidenten. Na Vitesse-sc Heerenveen, een duel waarbij begin mei veel vuurwerkoverlast was en twee stewards werden mishandeld, kregen tientallen personen een stadionverbod. ‘Na ieder incident zijn er straffen uitgedeeld, hetgeen uiteraard alleen kan op basis van de beschikbare bewijslast en ook altijd in overleg met de driehoek en de KNVB gebeurt’, liet de club weten. ‘Inmiddels is het aantal stadionverboden de honderd al ruimschoots gepasseerd; een forse vermenigvuldiging van het aantal bij de start van het (vorige, red.) seizoen en bijna een verdubbeling ten opzichte van het begin van dit kalenderjaar. Het zijn harde maatregelen, waar we absoluut niet trots op zijn, maar die voor de terugkeer naar een veilig en sfeervol stadion wel noodzakelijk zijn.’

Algemene verharding

De vraag is: waar komt die explosieve stijging vandaan? Roozemond schrijft het toe aan een algemene verharding van de maatschappij, wat we volgens hem ook terugzien in het straatbeeld en op sociale media. Corona zal eveneens meespelen, denkt hij. Daarnaast zijn er nieuwe, vaak jonge supportersgroeperingen opgestaan in coronatijd. “Die jongens willen zich manifesteren en vertonen daarbij iets agressiever gedrag”, ziet Roozemond. “Ze noemen zich ultra’s en willen ook maskers dragen in ons stadion, iets wat wij absoluut niet willen. Iedereen moet herkenbaar zijn.”

Rellen na de wedstrijd NEC-Vitesse. Beeld ANP



De KNVB is het daar grondig mee eens. “Wij hopen op een snelle invoering van de digitale meldplicht en slimme camera’s in de stadions”, laat een woordvoerder weten. “Hiermee krijgen we de middelen om kwaadwillende supporters snel te identificeren en uit de stadions te weren, zodat de overgrote meerderheid in het stadion rustig kan genieten van het voetbalfeest.” Ajax-PSV, de seizoensopening om de Johan Cruijff Schaal, beloofde in ieder geval weinig goeds. Na wanstaltige spreekkoren gericht aan oud-PSV-spelers Bergwijn en Ihattaren werd het duel bijna gestaakt, meldde De Telegraaf. Ook gehoord vanuit het uitvak: ‘Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas’.

Roozemond, die over een jaar aftreedt bij sc Heerenveen, benadrukt dat het belangrijk is om het gesprek aan te blijven gaan met de achterban. “Vaak nodig ik die gasten uit voor een kopje koffie bij mij op kantoor”, zegt hij. “En wat blijkt dan? In een vlaag van enthousiasme en verstandsverbijstering – en niet geremd door enige genotsmiddelen – doen ze zoiets als bij SC Cambuur. Het vergt veel tijd en aandacht, maar je moet met ze in contact blijven. En blijven praten. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je straks zeven, acht verschillende supportersgroeperingen hebt, want dan raak je de grip kwijt. Je moet de club bij elkaar zien te houden.”

