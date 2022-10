Voetbalsters beginnen weer op nul - en dat is goed

Samen een team zijn. Dat is wat de voetbalsters van het Nederlands elftal volgens Jill Roord nodig hebben om weer aan te haken bij de toplanden. Is dat een open deur? Allerminst. Soms schuilt in een simpele boodschap de verklaring voor wat er misschien even miste. “We hebben in het verleden natuurlijk veel bereikt en dan kom je in een fase terecht waarin de verwachtingen heel hoog zijn. Als het dan niet goed gaat, is dat moeilijk voor een team. Nu beginnen we voor ons gevoel weer op nul. Dat is lekker en ook goed. Iedereen kan zich weer laten zien.”

Deze oefenperiode in oktober voelt als een nieuwe start voor Oranje. Dinsdagavond wordt er tegen Noorwegen gevoetbald, de enige interland nadat de wedstrijd tegen Zambia vorige week niet doorging vanwege visumproblemen. Wellicht dat in het stadion van ADO Den Haag voor het eerst de hand van de nieuwe bondscoach Andries Jonker zichtbaar is.

Verder naar plan B

Na het moeizaam verlopen EK deze zomer - als titelverdediger strandde Oranje in de kwartfinales - werd zijn voorganger Mark Parsons ontslagen. Jonker leidde het elftal vorige maand al naar de overwinning in het cruciale WK-kwalificatieduel tegen IJsland, maar heeft nu pas de tijd om zijn visie vorm te geven. Hij wil experimenteren met een andere speelstijl en andere vrouwen een kans geven. Houdt de jonge Esmee Brugts zich bijvoorbeeld als basisspeelster staande?

In september veranderde Jonker nog weinig, doelbewust. Hij greep naar eigen zeggen terug op het 4-3-3-systeem, de klassieke speelwijze met twee buitenaanvallers, omdat er gewonnen moest worden. Het ticket voor het mondiale titeltoernooi, komende zomer, moest veiliggesteld worden. Ook speelde hij met de gevestigde namen, ‘in de veronderstelling dat die met hun ervaring niet schrikken van de druk’. “Maar we moeten verder. Ik denk dat het goed is om een plan B te hebben.”

Daarom heeft hij de afgelopen week veel energie gestoken in het 3-5-2-systeem. Het niveau op de trainingen stemde hem tevreden, in tegenstelling tot vorige maand. Wat er verder volgens hem nodig is om die stap naar boven weer te zetten? “Ik vond de resultaten op het EK op zich goed, alleen het gevoel was niet goed. Ik ben met de speelsters in gesprek gegaan: wat is er aan de hand? Maar niemand had behoefte aan een evaluatie. Deze meiden hoeven niet gemotiveerd te worden. Wat ze wel nodig hebben, is een antwoord op de vraag: hoe dan?”

Sherida Spitse, vorige week na de training in Zeist. Beeld Remko Kool, Pro Shots

Sherida Spitse, door Jonker in ieder geval voor dit kalenderjaar aangewezen als aanvoerster, spreekt ook van een nieuwe fase. Zij en haar collega’s willen vooruitkijken. “Dat is de topsporter in ons. Bovendien: Mark is weg.”

Ze noemt Jonker een duidelijke trainer, die van iedereen evenveel vraagt. “We beginnen allemaal op nul en dat is ook wat deze groep nodig heeft. Iedereen moet keihard werken en vechten voor z’n plek. We moeten ook met z’n allen fitter worden om aan te blijven haken bij de toplanden. Daar komen is makkelijk, maar hoe er te blijven is de volgende vraag.”

“Je hebt niet alleen met een team te maken, maar ook met individuele speelsters. We zijn hier nu tien dagen bij elkaar en het is belangrijk dat je daarna ook bij je club beter wil worden, want dat neem je uiteindelijk mee terug naar het nationale elftal. Ik denk dat we daarin weer op de goede weg zijn.”

Daarom is een sterke nationale competitie ook zo belangrijk. De helft van de geselecteerde speelsters komt in de eredivisie uit. Na meerdere buitenlandse jaren staat Spitse nu onder contract bij Ajax. “Ik heb wel mijn vraagtekens gezet bij de uitbreiding van de eredivisie. Is het handig om nieuwe clubs toe te laten? Je wil niet dat de kwantiteit boven de kwaliteit gaat. Je ziet nu uitslagen van 7-0 en 6-0. Dat zegt iets. Topclubs hebben ook goede wedstrijden nodig om zich te kunnen ontwikkelen. We gaan zien wat de toekomst brengt.”

