Voetballen zonder publiek om corona: ‘Een leeg stadion is dodelijk’

Over heel Europa blijven steeds meer voetbalstadions leeg bij wedstrijden. Dat was ook dinsdagavond het geval in de Champions League en komend weekeinde zal het in veel grote competities zo zijn. In eigen land wordt in Brabant vrijdag, zaterdag en zondag geen profvoetbal gespeeld. De burgemeesters van de grote steden in de provincie hebben dat besloten.

Het gaat onder meer om thuiswedstrijden van PSV, Willem II en RKC. Het internationale paardensportevenement Dutch Masters in Den Bosch (voorheen Indoor Brabant) mag vanaf donderdag alleen in afgeslankte vorm plaatsvinden, met niet meer dan duizend toeschouwers per dagdeel.

In Zeist overleggen woensdag alle clubs uit de eredivisie en eerste divisie met de bond, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie. De KNVB zelf laat het aan de lokale autoriteiten om te beslissen of wedstrijden doorgaan. Tot een algehele afgelasting komt het vooralsnog niet.

Spookstadion

De kans bestaat dat ook in Nederland besloten wordt tot het weigeren van publiek, zoals woensdagavond (Paris Saint-Germain-Dortmund) en volgende week (Barcelona-Napoli en Bayern München-Chelsea) bij Champions League-duels de tribunes leeg blijven. In de competities in Italië, Spanje en Frankrijk zijn voorlopig ook geen toeschouwers welkom. Steeds meer Duitse deelstaten schrijven dat ook voor. Zondag blijft de doorgaans sfeervolle derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 verstoken van alle 80.000 fans. Het zal niet de enige wedstrijd in de Bundesliga zijn in een spookstadion.

Ook andere grote sportevenementen, zoals de GP van Bahrein (Formule 1), worden zonder publiek gehouden. Tv-stations zullen de wedstrijden wel uitzenden. Onze beleving van sport wordt echter totaal anders, zegt Ivo van Hilvoorde, sportfilosoof verbonden aan de VU Amsterdam. “Een leeg stadion is dodelijk. Het geeft de wedstrijden een sinister karakter, alsof het veel minder belangrijk is. Je zit ineens naar iets heel anders te kijken. Afgelasten zou misschien beter zijn, maar dat kan niet zomaar. Daarin spelen de commerciële belangen, met tv-rechten, een belangrijke rol.” Een competitie afbreken of inkorten kan niet zomaar, ook omdat dit competitievervalsend zou werken.

‘Wij spelen voetbal voor de fans’

Pep Guardiola vindt voetballen zonder publiek zelfs volstrekt nutteloos, liet hij weten. De Spaanse trainer van Manchester City pleit ervoor om zoveel mogelijk duels in Engeland uit te stellen, als de situatie daarom vraagt. “Als de mensen niet naar de wedstrijden kunnen komen, heeft het wat mij betreft geen enkele zin. Ik wil zonder publiek echt niet spelen in de Champions League, de Premier League of andere bekertoernooien. Wij spelen voetbal voor de fans.”

Clubs en organisatoren tonen begrip voor de maatregelen die overheden nu nemen bij de pogingen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De menigten bij evenementen zorgen voor grote risico’s op meer besmettingen. Daardoor is de sportkalender al ingrijpend op de schop gegaan, en het einde is nog niet in zicht. De onzekerheid groeit over de Amstel Gold Race medio april, de Formule 1-race van Zandvoort begin mei, het EK voetbal vanaf half juni in twaalf steden over heel Europa, en zelfs de Tour de France en de Olympische Spelen daarna in Tokio.

Agenda’s van sporters

Ondertussen gooien nieuwe afgelastingen de agenda’s van sporters voortdurend in de war. Zo betreurde Kiki Bertens het deze week dat er een streep ging door het tennistoernooi van Indian Wells. En dinsdag werd bekend dat twee wereldbekerwedstrijden roeien dit voorjaar in Italië geschrapt zijn. Ook het Grandslam-judotoernooi in Jekaterinenburg gaat komend weekeinde niet door. Het toernooi zou meetellen in de selectieprocedure voor Nederlandse judoka’s voor de Spelen.

“We merken nu pas goed hoezeer de topsport geglobaliseerd is, maar daarmee ook hoe kwetsbaar die is”, zegt Van Hilvoorde. “We kunnen ook niet zomaar zeggen: we stoppen er even helemaal mee. Daarvoor zijn de belangen te groot. De Spelen kunnen misschien uitgesteld worden, maar ook dat zou al grote consequenties in geld hebben. Afstel is helemaal ingrijpend in de carrières van topsporters. Dat toont ook de absurditeit van de topsport aan: dat je alles zet op een evenement dat één keer in de vier jaar wordt gehouden. Dan is het drama des te groter, als het niet doorgaat.”

