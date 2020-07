Voetbalicoon en gangmaker: Wim Suurbier ‘heeft tenminste geleefd’

Een iconische rechtsback is niet meer. Oud-voetballer Wim Suurbier is zondag op 75-jarige leeftijd overleden in het VU Medisch centrum te Amsterdam. De voormalig verdediger werd eind april getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij niet meer herstelde.

Suurbier, die op 5 januari 1964 debuteerde bij Ajax, maakte deel uit van een generatie voetballers die in de jaren zeventig de wereld veroverde. Eerst met Ajax, waarmee Suurbier zeven keer landskampioen werd, vier maal de KNVB-beker won en drie keer triomfeerde in de Europa Cup 1 (1971, 1972 en 1973), en later met het Nederlands elftal, waarmee hij de WK-finales van 1974 en 1978 speelde (de laatste als invaller). Beide keren moest Oranje ­genoegen nemen met het zilver.

Suurbier, geboren in Eindhoven, speelde in totaal dertien seizoenen voor Ajax. Hij is na Sjaak Swart (603 officiële wedstrijden) de speler met de meeste duels voor de Amsterdammers (509). Suurbier, een opkomende rechterverdediger, kwam daarnaast tot zestig interlands (drie doelpunten). Hij was er ook bij op het EK van 1976, waar Oranje het brons ­veroverde.

Vorig jaar onthulde Wim Suurbier nog het borstbeeld van zijn vroegere teamgenoot Johan Cruijff. Beeld EPA

Schnabbel en Babbel

Daarna vertrok Suurbier naar het buitenland, waar hij speelde voor Schalke 04, FC Metz en de Los ­Angeles Aztecs. In 1981 keerde hij even terug in Nederland, toen hij werd verhuurd aan Sparta, en in 1987 moest hij vanwege een zware knieblessure zijn voetballoopbaan beëindigen bij het Amerikaanse Tampa Bay Rowdies. Later trainde hij nog diverse clubs in de Verenigde Staten.

Suurbier was behalve een bekwaam verdediger ook een echte gangmaker. In de jaren zeventig vormde hij een komisch duo met ploeggenoot Ruud Krol; de twee werden ook wel Schnabbel en Babbel genoemd. Suurbiers leven bood prachtig materiaal voor een smeuïge biografie, maar dat hield de verdediger altijd af. Hij wenste de vuile was niet buiten te hangen, hoewel hij het geld goed kon gebruiken van­wege financiële problemen. Zo ging hij failliet in Amerika. “Wanneer ik honderd dollar heb, geef ik tachtig dollar weg. Zo ben ik. Ik ben geen geldmaniak”, zei Suurbier in 1985 tegen journalist Johan Derksen van weekblad Voetbal International. “Ik ben ook niet jaloers op spelers die binnen zijn. Financieel hebben die jongens het veel beter gedaan dan ik, maar ik heb wel geleefd.”

Wim Suurbier in de WK-finale tegen Argentinië, 1978. Beeld BSR Agency

Suurbier is na Johan Cruijff (2016) en Rob Rensenbrink (januari dit jaar) de derde Nederlandse basisspeler uit de WK-finale van 1974 die is over­leden.