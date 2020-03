Voetbalfans over de competitie: ‘Bij de KNVB zullen ze héél creatief moeten zijn’

Feyenoord

Theo de Vaal (67). Rotterdam. Seizoenkaarthouder Vak P. Werkzaam geweest in verstandelijke gezondheidszorg. Sinds mei met pensioen.

Feyenoord-supporter Theo de Vaal

“Wat ik heel vervelend vind, is dat we toch stiekem hebben gedacht dat Feyenoord kampioen zou kunnen worden. Nu is de kans groot dat het kampioenschap toch weer naar 020 gaat. Ik zie ze alweer lachen daar. Zover is het nog niet. Natuurlijk begrijp ik de maatregelen, maar voor een Feyenoord-fan komt het wel erg ongelegen. Wat gebeurt er met de bekerfinale, waarin we tegen FC Utrecht moeten spelen? Misschien kijken ze wie de beker het meest heeft gewonnen, dan kunnen wij toch nog naar de Coolsingel. Maar dat zou ook niet eerlijk zijn. Ze zullen bij de KNVB heel creatief moeten zijn. Afgelopen zondag heb ik naar het EK van 1988 gekeken. Verder blijf je zoveel mogelijk thuis en probeer ik zelf een beetje te sporten. We wonen in een appartementencomplex van vijftien hoog. Dan loop ik alle trappen op. Wat moet je anders?”

Ajax

Peter Oudshoorn (39). Weesp. Jarenlang seizoenkaarthouder Vak 406. Bouwer van woonarken.

Ajax-supporter Peter Oudshoorn (links)

“Het is natuurlijk logisch dat het seizoen niet wordt uitgespeeld. Maar het is afwachten wat ze met de stand gaan doen. Ik heb nu gehoord dat ze misschien de eindstand van vorig seizoen gaan aanhouden. Iedereen heeft zijn eigen belang, zijn eigen ideaal. Mensen met een Ajax-bril zullen roepen dat Ajax kampioen moet zijn. Voor ons zou dat het mooiste zijn, omdat je dan volgend seizoen weer Champions League speelt. Het zou toch ook wel raar voelen. We weten allemaal wat mensen van Ajax vinden, als ze niet voor Ajax zijn. Die vallen natuurlijk met z’n allen over ons heen als wij de titel, zeg maar, in de schoot geworpen krijgen. Maar ja, dat is dan maar zo. Jarenlang was ik er altijd bij, uit en thuis en in Europa. Vanwege gezinsuitbreiding heb ik dit jaar voor het eerst geen seizoenkaart.”

AZ

René Stoop (56). Waarland. Seizoenkaarthouder Vak X2. Werkzaam bij Stoop Groenvoorziening.

AZ-supporter René Stoop

“Het kan voor ons ook deels gelukkig uitpakken. Als het zo blijft zoals het nu is, met Ajax als één en AZ als twee, dan spelen wij voorronde Champions League. Natuurlijk was het mooier geweest als wij kampioen waren geworden. Ik vind ook, zet dat maar in de krant, dat de KNVB moet kijken naar het onderling resultaat en niet naar het doelsaldo. Wij hebben dit seizoen twee keer gewonnen van Ajax. Dat lijkt mij belangrijker dan het hele doelsaldo-gebeuren waar Ajax nu zijn handen mee dichtknijpt. Ik ben ook wel een beetje bang dat Ajax in deze bevoordeeld wordt. Je hoort toch vaak dat de KNVB Ajax vaak de helpende hand toesteekt. Laatst moesten wedstrijden worden uitgesteld, omdat dat Ajax goed uitkwam in de Champions League. Dat valt wel op en is geen toeval. Ik sta nu naast een Feyenoord-supporter en die knikt heftig mee.”

SC Cambuur

Maarten van Tuinen (36). Leeuwarden. Seizoenkaarthouder Vak 12 op Noord-tribune. Accountmanager.

Cambuur-supporter Maarten van Tuinen

“Het is verschrikkelijk wat er gebeurt, maar er moet wel duidelijkheid komen. Ik kan mij eerlijk gezegd geen scenario indenken waarbij Cambuur niet promoveert. En dat zeg ik niet alleen vanwege mijn blauw-gele bril. De competitie is al voor tachtig procent gespeeld en we staan elf punten los van de nummer drie. We waren hoe dan ook gepromoveerd, want we steken er met goed voetbal ver bovenuit. Promotie zou terecht zijn, ook voor De Graafschap. Twee grote clubs die horen in de eredivisie, die dan maar uit twintig clubs moet bestaan. Wij hebben het hier al het hele jaar over de Oldehove. Dat is dé toren van Leeuwarden met een groot plein. Als we kampioen waren geworden hadden we daar met minimaal 15.000 man feestgevierd. Dat gebeurt nu niet. Tsja, normaal is vrijdag Cambuur-dag. Nu kijk ik noodgedwongen naar The Voice. Maar er komen betere tijden.”

Lees ook:

AZ wint bij Ajax en maakt titelrace weer spannend

AZ heeft de spanning in de titelrace helemaal teruggebracht. De club uit Alkmaar vierde een verdiende uitzege op een machteloos Ajax: 0-2.