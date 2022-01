Voetbalclubs moeten door besmettingsgolf al improviserend de winter door

De koffers waren al gepakt, maar op het laatste moment is er een streep gegaan door de trainingskampen van diverse Nederlandse voetbalclubs. Zondag moest Feyenoord al het verblijf in het Spaanse Cadiz annuleren vanwege het hoge aantal besmettingen bij spelers en stafleden. Om dezelfde reden moest PSV dinsdagmorgen het trainingskamp in Marbella te elfder ure afblazen.

De bedoeling was dat Joey Veerman aan de Spaanse zuidkust zou aansluiten bij de selectie. De 23-jarige middenvelder komt per direct over van Heerenveen, voor een transfersom van rond de 6 miljoen euro. Veermans oude club Heerenveen besloot dinsdag het geplande trainingskamp in Apeldoorn af te gelasten. “Door meerdere positieve coronatests heeft de club besloten in Heerenveen te blijven”, aldus de persafdeling.

Spelers Fortuna door snelteststraat

Alle besmette spelers zitten in isolatie. Breed leeft bij de clubs de angst dat het hoge aantal besmettingen de herstart van de eredivisie in het weekend van 14, 15 en 16 januari sterk zal beïnvloeden. Degradatiekandidaat Fortuna Sittard liet de spelers bij de eerste werkdag na het kerstreces met hun auto door een speciale snelteststraat bij het stadion rijden, voordat ze aan de training konden deelnemen.

Feyenoord heeft al een smalle selectie en kampt ook nog met blessures. Het wilde niet het risico nemen nog meer spelers te moeten missen. Andere clubs zijn wel naar het buitenland gegaan: Ajax en Vitesse naar Portugal, AZ en NEC naar Spanje.

Voetbalcompetities elders in Europa zijn de laatste weken flink verstoord geraakt door het coronavirus. In de Engelse Premier League werd sinds eind december al een reeks wedstrijden afgelast. Het besmettingsspook waart ook rond bij Atlético Madrid en Real Madrid in Spanje, en FC Barcelona miste afgelopen zondag tien selectiespelers.

Ook Lionel Messi, de duurste kracht van Paris Saint-Germain, zit in quarantaine na een positieve test vorige week. Bij Bayern München moest de winterstop worden verlengd nadat een aantal spelers geïnfecteerd bleek met het virus, onder wie doelman Manuel Neuer, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Kingsley Coman en Joshua Kimmich. Hoezeer corona erin kan hakken bleek wel bij die laatste speler. Kimmich wilde aanvankelijk niet gevaccineerd worden, liep in november corona op en kan na een longaandoening deze maand pas weer beginnen met trainen. Inmiddels is hij wel gevaccineerd.

‘Alleen nog gevaccineerde spelers’

De financiële en sportieve schade voor de clubs is zo groot dat Liverpool-coach Jürgen Klopp aankondigde dat zijn club alleen nog gevaccineerde spelers zal aantrekken. Bij hen is het risico op langdurige ziekte kleiner. In het Italiaanse voetbal geldt al een vaccinatieplicht voor alle spelers in de Serie A, maar volgens diverse berichten heeft een klein deel nog altijd geen prik gehad.

Voormalig coach Fabio Capello is voorstander van het verlagen van hun salarissen. “Het weigeren van het vaccin is een daad van egoïsme en als politieagenten daartoe verplicht zijn, zie ik niet in waarom voor voetballers een uitzondering zou moeten gelden”, vertelde de Italiaan deze week aan La Gazzetta dello Sport. “Wie het vaccin niet krijgt, veroorzaakt schade aan de samenleving. Het salaris van zo’n speler zou verlaagd moeten worden.”

Serie A-wedstrijden gaan donderdag en zondag overigens gewoon door, ondanks veel covid-gevallen in het land, ook onder voetballers.

In Nederland liet eerstedivisieclub MVV weten dat niet-gevaccineerde spelers geen nieuwe aanbieding krijgen. “Want wij staan volledig achter het vaccinatieprogramma”, zei een woordvoerder van de Limburgse club in De Limburger.

‘Waarom zou topsport belangrijker zijn?’

Bij NLsporter, de belangenorganisatie voor topsporters, zijn nog geen signalen binnengekomen van sporters die zich op deze manier bedreigd voelen door hun keuzes. Volgens algemeen directeur Adam Bakker is NLsporter voor een gelijke, juridische behandeling van sporters en andere werknemers. “Waarom zou je als sportsector wel een verplichting mogen instellen? De bakker op de hoek heeft ook schade als een werknemer ziek is omdat hij niet gevaccineerd is. Waarom zou topsport belangrijker zijn? Iedereen lijdt schade in deze crisis, werkgevers, werknemers en ook voetbalclubs”, aldus Bakker.

Lees ook:

Chaos in Premier League door corona

Liefst zes duels werden afgelast in de hoogste Engelse competitie.De competitie met een lage vaccinatiegraad kampt met veel positieve coronatests.