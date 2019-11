Voetbalclub Eendracht ’82 vroeg zelf om hulp na een aantal incidenten op het veld

Toen Daan van den Eeckhout voor het eerst binnen stapte bij voetbalclub Eendracht ’82 in Amsterdam, was het maandag 3 juni, de avond van het Suikerfeest. De verenigingsadviseur van de KNVB kwam voor een oriënterend gesprek met de voorzitter van een club die betrokken was bij een groot aantal incidenten op het veld, maar werd uitgenodigd om aan te schuiven bij het feest. “Dat had ik bij geen enkele club ooit meegemaakt.”

Van den Eeckhout is binnen de KNVB het eerste aanspreekpunt voor ongeveer 120 clubs in en rond Amsterdam. Hij helpt ze met hun vragen en moet soms moeilijke gesprekken voeren als verenigingen over de schreef gaan. Bij Eendracht’82, een club waar veel Turkse Nederlanders spelen, kwam hij op een heel andere manier aan. Voorzitter Ali O. Kiliç belde zelf: of de KNVB kon helpen om de club ‘preventief in een beter daglicht te zetten’.

Kiliç is sinds 2015 voorzitter van Eendracht ’82. Het tweede elftal en het veteranenteam zijn de boegbeelden van de club. Zij merkten echter dat verschillende teams niet meer tegen hen wilden spelen.

Het veteranenelftal steeg in de ranglijst van teams die ergernis wekten

De KNVB constateerde dat teams niet kwamen opdagen, maar ook dat het veteranenelftal steeg in de ranglijst van teams die ergernis wekken op de voetbalvelden. Nog voor Van den Eeckhout de telefoon kon pakken om te vragen wat er aan de hand was, hing Kiliç aan de lijn.

Van den Eeckhout was blij verrast. “Dit gebeurt te weinig bij verenigingen, waarvoor het echt goed zou zijn”, zegt hij. Het maakte zijn taak eenvoudiger. In zijn zinnen komt vaak het woord ‘verbinding’ terug. Als je mensen met elkaar in gesprek brengt, is een heel groot deel van de mogelijke onmin al weg, weet hij uit ervaring. De KNVB stuurt daarop.

Daarom zitten Kiliç en Van den Eeckhout vijf maanden later wederom in de Eendracht-kantine, om te bespreken of de KNVB een gesprek kan organiseren met de club en alle tegenstanders. Op de velden trainen normaal gesproken drie teams, maar de Turkse topclub Galatasaray speelt die avond in de Champions League, dus de opkomst is een stuk lager. Binnen gaat het om twee vragen: hoe komt het toch dat verenigingen niet willen komen spelen bij Eendracht en hoe is dat op te lossen?

Eendracht ’82 is geen makkelijke vereniging, erkent Kiliç. Hij weet dat de Turkse cultuur verschilt van de Nederlandse, en dat het er op het veld hard aan toe kan gaan. “Wij ­spelen met de Turkse mentaliteit. Maar wat op het veld gebeurt, blijft daar.” En, zo zegt hij: “Spelers die zich misdragen, schors ik meteen. Vorige week nog vijf jongens.”

De prijzenkast van voetbalvereniging Eendracht ’82. Beeld Patrick Post

De voorzitter wil laten zien dat het veteranen­elftal ook heel gezellig is

De KNVB registreert clubs niet naar culturele achtergrond en houdt daarom ook niet bij of er bij een ­vereniging met allochtone leden meer incidenten plaatsvinden dan elders. Het cultuurverschil wekt wel argwaan, merkt Kiliç. Teams komen volgens hem met vooroordelen naar het sportpark in Amsterdam-West.

Daarom wil Kiliç, die zelf in 1972 in Amsterdam kwam wonen en als negenjarig jongetje met zijn vader naar De Meer ging om Ajax te zien spelen, laten zien dat het veteranen­elftal ook heel gezellig is. Het team figureerde twee maanden geleden al in een column in de Volkskrant. Daarin schreef voetbalveteraan Paul Onkenhout dat hij na aanvankelijke scepsis en een soms ruige wedstrijd uiteindelijk enthousiast wegging bij de club, al dan niet geholpen door het krat bier dat in de kleedkamer werd neergezet en de borrelhapjes na afloop. “Toen is zo’n vooroordeel al overwonnen”, zegt Kiliç.

Van den Eeckhout vraagt hem naar aandachtspunten voor een gesprek met andere clubs. Kiliç noemt verbroedering en binding, zoals bij het Suikerfeest. Het is zo zonde dat niemand in het clubhuis blijft hangen, zegt hij. De voorzitter heeft zelfs het boude plan om de achterdeur dicht te doen, waardoor mensen na een wedstrijd gedwongen door de kantine naar huis moeten.

Belangrijker is zijn punt dat hij per se de competitie wil uitspelen. Van den Eeckhout noteert het in een schrijfboekje. Dat is een belangrijk onderwerp voor de vergadering, zowel voor de KNVB als voor de club. Van den Eeckhout en Kiliç spreken af dat er een uitnodiging voor een gesprek wordt gestuurd naar alle ­tegenstanders van welk elftal van Eendracht ’82 dan ook. Gemikt wordt op half december.

Kiliç heeft nog een suggestie: “Doe maar na Sinterklaas, dan zijn alle stoute jongens meegenomen”.

