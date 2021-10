‘Voetbalburgemeester’ Depla is geweld zat: ‘Waarom zouden voor voetbal andere regels gelden?’

Namens de burgemeesters van de 31 voetbalgemeenten zit burgemeester Paul Depla van Breda maandag in een spoedoverleg met de KNVB, de politie en het ministerie van justitie en veiligheid. De aanleiding voor de bijeenkomst van de Regiegroep Voetbal & Veiligheid is de reeks incidenten met hooligans. Dit voetbalweekend liep het opnieuw uit de hand, in Maastricht, Rotterdam en Almelo. Depla: “De toename baart zorgen. We moeten nu zeggen: we pikken het niet langer.”

De PvdA’er vindt dat er een einde moet komen aan de coulance waarmee het voetbal lange tijd vanuit de autoriteiten is benaderd. Zelf zal hij maandag het idee op tafel leggen dat burgemeesters sneller overgaan tot het intrekken van vergunningen of daar extra eisen aan gaan stellen.

“Stel je voor dat het geen voetbal was maar de jaarlijkse kermis, of een popfestival. Denk je dat zo’n evenement na veel geweld een jaar later nog een vergunning zou krijgen? Nee”, zegt Depla. “Ook een kroeg waar gevochten is, doen we op slot. Waarom zouden voor voetbal andere regels gelden? Dat draagvlak is er niet meer. Mijn politie heeft honderden uren recherchewerk gehad na NAC-NEC eerder dit jaar. Andere mensen die slachtoffer van een strafzaak zijn moeten dan maar wachten? Dit kan zo niet langer.”

Ongeregeldheden op de tribune tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen Heracles Almelo en Ajax in het Erve Asito Stadion op 30 oktober 2021 in Almelo, Nederland. Beeld ANP

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen dreigde NEC onlangs al met het intrekken van de vergunning. De club had volgens Bruls te slap opgetreden in de derby tegen Vitesse. Depla is voorstander van het ‘experimenteren met de vergunningen’. “Als het weer uit de hand loopt, kunnen we voor de volgende wedstrijd zeggen: dat vak moet leeg blijven. De Uefa heeft dat nu ook gedaan bij Union Berlin nadat er antisemitische leuzen waren geweest tegen Maccabi Tel-Aviv.”

‘Ga eens kijken in Engeland’

Ook de KNVB kan meer doen, vindt Depla, door extra veiligheidseisen aan de licenties te koppelen. “De bond stelt nu wel eisen aan de financiële huishouding van clubs. Als die daar niet aan voldoen, krijgen ze straf. ADO heeft al twee keer puntenaftrek gekregen. Zou dat ook mogelijk zijn als de veiligheid niet op orde is? Of eis dat een minimaal percentage van de begroting aan veiligheid wordt besteed”, stelt Depla. Hij vindt ook dat er meer naar ervaringen in het buitenland gekeken moet worden. “Wij denken het in Nederland allemaal perfect voor elkaar te hebben. Maar ga eens kijken naar Duitsland en Engeland, waar je hard wordt aangepakt als je over de schreef gaat. Dat werkt.”

Agenten van de mobiele eenheid grijpen in tijdens de wedstrijd MVV - Roda JC in stadion De Geusselt. Beeld ANP

Vrijdagavond werd MVV-Roda JC in de eerste divisie na 42 minuten gestaakt door burgemeester Annemarie Penn-te Strake na overleg met de scheidsrechter en de veiligheidscoördinatoren. Spelers waren al bekogeld met allerlei voorwerpen toen er ook vuurwerk op het veld werd gegooid. De Mobiele Eenheid moest charges uitvoeren op het veld en de tribunes. “Kennelijk is men gek aan het worden. Ik voel me niet meer veilig”, zei Roda-trainer Jurgen Streppel na afloop. Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus sprak zaterdag met burgemeester Penn-te Strake. Op Twitter had hij het over “gewelddadig crimineel gedrag” waardoor agenten en stewards gewond zijn geraakt.

Gister zijn agenten en stewards gewond geraakt bij rellen MVV-Roda JC. Door gewelddadig crimineel gedrag. Dit heeft niets met voetbal te maken. Politie en OM doen er alles aan om relschoppers lik op stuk te geven. Vandaag gesproken met burgemeester, politie en snel weer met KNVB — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) 30 oktober 2021

Zaterdagavond waren er bij Heracles-Ajax in Almelo opstootjes nadat de aanhang van Heracles die van Ajax had geprovoceerd. Excelsior-FC Eindhoven in de eerste divisie werd stilgelegd vanwege kwetsende spreekkoren en omdat fans bekers bier op het veld gooiden. Het staken van dat duel was een uitvloeisel van de recente afspraak van KNVB en club om de regels strikter te gaan handhaven. De clubs dreigden er ook mee dat de aanhang van de uitspelende club niet meer mee mag reizen. De koepel van supportersverenigingen verzet zich daartegen omdat met zulke maatregelen ‘de goeden onder de kwaden’ lijden.

“En de problemen in Maastricht kwamen voor een deel van het thuispubliek”, zegt Depla. “Maar die goedwillende supporters moeten zich nu ook maar eens uitspreken tegen het gedoe. Het tuig zorgt ervoor dat zij allemaal als vee naar uitwedstrijden moeten reizen. Goedwillende supporters moeten het niet meer pikken dat anderen het verpesten en ze moeten iets durven zeggen. Dat is ook belangrijk.”

