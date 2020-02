Voetbalbond royeert ook tweede Utrechtse probleemclub

De voetbalbond KNVB heeft de Utrechtse voetbalclub SVA Papendorp definitief uit de competitie gezet. Er is geen vertrouwen meer dat de club de orde op en langs het veld kan handhaven, meldde de bond vandaag. SVA Papendorp is na DWSV de tweede Utrechtse club die recent is uitgesloten van deelname aan de voetbalcompetitie.

Beide verenigingen mochten al sinds oktober niet meer deelnemen aan de competitie, in afwachting van het definitieve besluit van de onafhankelijke tuchtrechter van de bond. De beslissing over SVA Papendorp duurde langer, omdat de vereniging in beroep was gegaan.

Het uitsluiten van een vereniging is een laatste stap die de KNVB kan nemen. Ondanks dat de club in een hulptraject zat, vonden geweldsincidenten nog steeds plaats. Daarom had de KNVB naar eigen zeggen geen andere keus dan de vereniging te royeren.

De komende weken gaat de gemeente Utrecht in overleg met de clubs over wat er nu moet gebeuren. Ze kunnen wel doorgaan, maar mogen niet deelnemen aan een competitie van de KNVB. Er is geen enkele andere competitie in Nederland. Clubs die in het verleden werden geroyeerd, hieven zichzelf na niet al te lange tijd op.

De gemeente wil de gebruiksovereenkomst met de clubs opzeggen. Hierdoor zouden ze niet op hun velden kunnen blijven. Met DWSV is inmiddels een afspraak gemaakt om de consequenties van het KNVB-besluit te bespreken, aldus wethouder Maarten van Ooijen in een brief aan de gemeenteraad. Met SVA Papendorp wordt nog een gesprek gepland.

Jeugd- en seniorenleden hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven bij een andere vereniging. De KNVB houdt in de gaten of er geen raddraaiers naar andere clubs gaan. Verschillende teams en (jeugd)leden hebben dat al gedaan.

Met Papendorp is inmiddels wel afgesproken om extra voetbalactiviteiten te organiseren. Vanuit Papendorp was daar behoefte aan, ook al is er volgens de gemeente genoeg plek voor de 55 kinderen om ergens anders te spelen. De voorzitter laat telefonisch weten dat daar alleen nog geen concrete afspraken over zijn gemaakt.

De gemeente Utrecht gaat nu bekijken wat er met de sportparken moet gebeuren. De kans is groot dat bij SVA Papendorp gevoetbald blijft worden. De kunstgrasvelden zijn vorig jaar vernieuwd.

SVA Papendorp, tot vorig jaar nog Magreb ’90 geheten, probeert nog een laatste reddingsboei te grijpen. De vereniging zegt het besluit van de KNVB nog aan te willen vechten bij de rechter. De club spreekt van een ‘populistisch besluit van de bond’. Voorzitter Amenchar: “Wij hebben de afgelopen twee jaar veel veranderingen doorgevoerd. Daar is niet naar gekeken. Dit was een besluit dat de KNVB sowieso zou nemen.”

