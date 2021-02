Ik ken niemand die bij de eerste voetbalwedstrijd in vijf maanden was waar weer publiek bij mocht, maar ik ken wel iemand die desnoods twee quarantaineweken op het harde beton onder de stoeltjes van het uitvak van het Goffertstadion had geslapen, als hij erbij had mogen zijn. Gisteren, toen zijn club De Graafschap met 2-1 won van NEC.

Goedenavond Sjoerd Weikamp, jongste lid van de Raad van Commissarissen van De Graafschap ooit, de club die gisteren zijn zevende wedstrijd op rij binnensleepte en op promotie naar de Eredivisie aankoerst. Hoe is het met je?

“Marijn, dit wens je je ergste vijand niet toe. Ik ben in 2013 vanuit de supporters in de Raad van Commissarissen terecht gekomen, als verbinding tussen het publiek, en de heren in pakken bovenin. Toen er door corona ineens geen supporters meer in het stadion mocht, mocht ik als bestuurder nog wel naar thuiswedstrijden. Ik heb gezegd: ik mag nu toevallig ook een pak aanhebben, maar dat doe ik niet.

Het familiegevoel ontbreekt

We hebben een keer een vergadering gehad vlak voor een wedstrijd, en toen heb ik me toch laten verleiden. Ik kan je vertellen: dat gaat dwars door je hart. Kijk, we hebben natuurlijk niet het Barcelona-niveau. Dat wist ik wel hè. Maar als je dan op de Vijverberg zit zonder het gezang, het gejuich, het familiegevoel waar iedereen voor komt: dat is niet te doen.

Ik sta nu op zondag in mijn woonkamer, in mijn eenpersoonsbubbel. Mijn vrouw en kinderen gaan tegenwoordig even een rondje steppen, of pimpampetten in de keuken. Want ik sta als een klein kind door de kamer heen te schreeuwen, te juichen, te roepen naar de televisie. Als er een hek in mijn huiskamer zou staan, zou ik erin springen. Het is verschrikkelijk. Voetbal met de toeschouwers thuis voor de tv is de meest mislukte langeafstandsrelatie ooit.”

Nu is Sjoerd Weikamp, moet u weten, een keurige meneer van 41 met een beginnende kaalheid op het achterhoofd en wellicht een coronakilootje teveel – zoals hij zelf omschrijft. En zéker geen hooligan. Maar coronavoetbal doet gekke dingen met mensen, en bij hem uit zich dat vooral verbaal.

Verdeeld in bubbels

“Toen ik hoorde dat er bij onze wedstrijd tegen NEC publiek mocht zijn dacht ik: klompen aan en gaan. Wat mij betreft hadden ze in de week ervoor wattenstaafjes in me gestopt waar ze maar wilden, en ik was daarna lachend twee weken in quarantaine gegaan. Maar het had met de reisbewegingen te maken dat wij niet mochten. Dus zat er een bubbel NEC-supporters in het uitvak, in plaats van wij. Pijnlijk.”

In het stadion was uiteindelijk 1153 man thuispubliek aanwezig. Ze waren verdeeld in bubbels: bij wijze van experiment waren er vakken met of zonder mondkapjes, vakken waar wel of geen biertje of kroket gehaald mocht worden en vakken waar de anderhalve meter niet in acht hoefde te worden genomen. Welke bubbel had het best bij jullie gepast, Sjoerd?

“Ha! Ik denk dat wij in de Achterhoek wel een paar honderd man bereid hadden gevonden om de true test bunnies te zijn: zingen, juichen, omarmen, bier. En dan in quarantaine. Desnoods op een stretchertje in het Goffertstadion tot de twee weken voorbij waren. We hadden trouwens liever een gehaktbal dan een kroket gehad. Naar recept van Tante Lien, natuurlijk.

Van alles wat ik in coronatijd mis, is dit het allerergste. Een voetbalstadion zonder mensen. En geen gehaktballen van Tante Lien.”

Journalist en voormalig profwielrenner Marijn de Vries fietst u elke maandag door het sportweekend. Lees hier eerdere columns terug.