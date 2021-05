Voetbal is strijd voor Edson Álvarez: ‘Mijn moeder accepteerde mijn keuze niet. Maar ik wist dat het nodig was’

Het was een bepalend moment in zijn leven. Edson Álvarez vertelt over de dag dat hij zijn ouderlijk huis verliet in Tlalnepantla de Baz. Negen jaar was hij, nog zo klein, zo jong. Moeder Adriana kon het maar moeilijk over haar hart verkrijgen. Huilend stond ze in de deuropening toen Edson, de middelste van drie kinderen, vertrok naar CF Pachuca, waar hij in de jeugdopleiding ging spelen.

“Alles wat ik als mens ben geworden, is daar begonnen”, stelt Álvarez (23) voor een ochtendtraining van Ajax. “Mijn moeder accepteerde mijn keuze niet. Ik was haar kleine jongen, te klein om al uit huis te gaan. Maar ik wist dat dit nodig was om een betere voetballer te worden. Om harder te worden en onafhankelijk te zijn, moest ik de confrontatie aangaan met het leven.”

Dat heeft Álvarez geweten. Op het internaat waar hij zat, moest hij opboksen tegen jongens van 14, 15 jaar. Ook binnen de lijnen waren zijn tegenstanders vaak groter en sterker. “Het belangrijkste wat ik daar heb ontwikkeld, is de wil om te vechten, mezelf te wapenen ­tegen de omstandigheden. Dat zie je nu nog in mijn spel bij Ajax. Als we met 2-0 of 3-0 voorstaan, dan zie ik jongens soms relaxen. Ik kan dat niet. Er is nog niets zeker, denk ik dan, we hebben nog niets gewonnen. Ik ben altijd op mijn hoede.”

Ajax-speler Edson Álvarez. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Meer agressie

Die waakzaamheid voegt Álvarez toe aan Ajax, de club die hem in juli 2019 overnam van Club América in Mexico. “In het begin kreeg ik veel kritiek vanwege het type speler dat ik ben. Ik wist dat ze bij Ajax middenvelders hadden die voetballend meer kwaliteit hebben dan ik. Wat ik aan dit elftal geef, is balans. Ik voel aan wanneer de verdediging ­nodig is – om duels te winnen en ­ballen te veroveren. Ik lever energie en een mentaliteit van winnen.”

De winnaar in hem kwam ook zondag weer bovendrijven tegen AZ (2-0), waardoor Ajax officieus kampioen werd. AZ-spits Boadu had de bal voor het intikken, totdat Álvarez in een alles-of-nietspoging zich voor de bal wierp en het gevaar onschadelijk maakte. “Voetbal is voor mij strijden”, stelt de 34-voudig inter­national. “Die vechtlust probeer ik over te brengen op de teams waarin ik speel.”

Mist Álvarez die mentaliteit bij Nederlandse spelers? De Mexicaan laat even een stilte vallen. “Vooropgesteld: mijn teamgenoten hebben zonder twijfel ook een winnaarsmentaliteit”, zegt hij. “Zij hebben veel geweldige kwaliteiten, maar ik denk dat ze soms tien procent meer agressie moeten tonen, bijvoorbeeld tegen tegenstanders die van ons winnen omdat ze harder spelen.”

Bij Ajax, dat zondag thuis tegen FC Emmen officieel kampioen kan worden, is Álvarez uitgegroeid tot een vaste basisspeler. De statistieken zijn overtuigend: met de Mexicaan in de basis won Ajax dit seizoen 78,5 procent van de wedstrijden. Zonder een startende Álvarez ligt dat percentage op 68,4. Eind vorig jaar was zijn inbreng nihil; hij kwam amper in actie. “Ik vroeg aan trainer Erik ten Hag wat ik beter moest doen. Hij vertelde me dat het team op dat moment een ander type speler nodig had, een ander systeem ook. Ik begreep wat hij bedoelde en respecteerde dat. Ik bleef hard werken en probeerde mezelf te verbeteren.”

Obstakels

Álvarez: “Ik geloof dat alles met een reden gebeurt in het leven. Ook dat ik even niet speelde. ­Moeilijke momenten, obstakels: ze geven betekenis aan het leven. Om te kijken hoe je met tegenslag en problemen omgaat. Wat mij altijd gemotiveerd heeft, is mijn dochter, die vorig jaar is geboren. Zij is mijn motor, mijn motivator.”

Lange tijd woonde Álvarez alleen in Amsterdam. Omdat ongehuwde buitenlandse stellen in Nederland pas mogen samenwonen als zowel de man als de vrouw minimaal 21 jaar is, moest Álvarez tot januari wachten op de hereniging met zijn vriendin en dochter. “Mijn hoofd is leeg nu”, lacht hij. “Ik ben een echt familiemens. Zonder hen was ik hier nu niet geweest. Zij geven me zo veel kracht.”

Hij wordt de eerste Mexicaan in de geschiedenis van Ajax die de ­kampioensschaal omhoog tilt. En ja, natuurlijk zal hij op dat moment even terugdenken aan die ene dag in Tlalnepantla de Baz, het moment dat hij afscheid nam van zijn moeder om zijn droom na te jagen. “Deze ­titel is ook voor haar.”

Met dank aan Aleyda Ortega.

