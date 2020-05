Voetbal is coronaproof, dus de KNVB wil weer het veld op. ‘Anders gaat de sport gierend hard de berg af’

Het onderzoek is uitgevoerd door Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse. Uit het onderzoek blijkt dat profvoetballers zich in een wedstrijd slechts sporadisch langer dan 30 seconden binnen een afstand van anderhalve meter tot elkaar op het veld bevinden. Het risico om het coronavirus over te dragen, is volgens de onderzoekers dan ook klein. “Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie, nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau”, claimt directeur Vincent van Renesse van Inmotio.

Edwin Goedhart, hoofd medische zaken bij de KNVB, sprak zich tegenover FOX Sports uit over de analyse. “Er is in het onderzoek gekeken hoe vaak het voorkomt dat koppeltjes elkaar kunnen besmetten of in iedereen geval veel contact met elkaar hebben. Dat blijkt gelukkig ontzettend mee te vallen. Volgens ons kunnen we zonder al te veel grote risico’s weer het veld op.” Goedhart pleit wel voor extra maatregelen, zoals een tijdklok bij het nemen van corners en het aangepast vieren van goals.

Een alliantie

Viroloog Louis Kroes van het Leids Universitair Medisch Centrum zei deze week in Trouw al dat de risico’s bij voetbal mede door de luchtstromen buiten en de dynamiek van het spel gering te achten.

Het zijn geluiden die de sportwereld aangrijpt om Den Haag ervan te overtuigen de georganiseerde sport vanaf 1 september weer wedstrijden te laten spelen. “Als dat niet gebeurt gaat de sport gierend hard de berg af”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van sportkoepel NOC-NSF. “Zonder wedstrijden zullen sponsors afhaken en zullen veel lidmaatschappen worden opgezegd. Dat gaat om grote aantallen. Een besluit hierover zal het kabinet pas in de aanloop naar 1 september nemen.”

Mocht het stoplicht op groen gaan, dan is het zeer de vraag of er bij topsport, zoals bij schaatswedstrijden in Thialf of bij het betaald voetbal, publiek welkom is. Dielessen: “Wij willen nu vanuit de sportwereld gezamenlijk met evenementenbranche gaan kijken wat er straks wél mogelijk is en hoe we veilig toch publiek kunnen toelaten.” NOC-NSF slaat hiervoor de handen ineen met de KNVB, de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en vertegenwoordigers van diverse andere organisaties uit de entertainmentindustrie en grote locaties als Rotterdam Ahoy en Ziggo Dome. Op 10 juni staat een overleg gepland.

“Wij hebben samen een gesprek gehad met vier ministers en die zien ook wel in dat het voor de samenleving van groot belang is dat mensen zich kunnen vermaken”, zegt Dielessen. Hij geeft een voorbeeld van een oplossing. “Je kunt bij een hockeywedstrijd in het Wagenerstadion bijvoorbeeld denken aan één tribune waar mensen uit één huishouden dichter bij elkaar kunnen zitten, terwijl op andere tribunes mensen alleen en op minimaal anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. Dan kun je al gauw een paar duizend mensen kwijt.”

Jolanda Jansen, als directeur van Rotterdam Ahoy woordvoerder van de alliantie: “We merken dat de mensen behoefte hebben om weer iets te gaan doen en te beleven: een sportwedstrijd, een festival, een concert. We nemen daar gezamenlijk onze verantwoordelijkheid in om dat stapje voor stapje mogelijk te maken.”

Minister Hugo de Jonge schreef begin mei aan de Tweede Kamer dat evenementen waar veel publiek op af komt waarschijnlijk pas weer mogelijk zijn zodra er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus. Dat kan nog wel een jaar duren. “Die brief heeft de vorming van deze alliantie in een stroomversnelling gebracht”, aldus Jansen. De bedoeling is dat er een gezamenlijk protocol uitrolt.

