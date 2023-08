Voetbal als podium voor activisme: ‘Elke vrouw op dit WK heeft een strijd gevoerd’

Regenboogarmbanden? Ook op dit WK mocht het niet van wereldvoetbalbond Fifa. Teleurstellend, vonden veel speelsters, maar geen nood. “Er zijn meerdere mogelijkheden om de aandacht voor ons goed te gebruiken", zei de Australische sterspeelster Sam Kerr afgelopen week. Na het bereiken van de halve finale zoende ze in het openbaar met haar vriendin Kristie Mewis, lid van het Amerikaanse team. Camera’s klikten, de foto ging viraal op sociale media.

Kerr droeg haar boodschap voor lhbti+-tolerantie vaker uit. Op het WK was het platform echter vele malen groter. Het bereik van het toernooi heeft alle verwachtingen overtroffen. De Fifa verwachtte 1,3 miljoen tickets te verkopen, het werden er 1,9 miljoen. En waar in 2019 1,12 miljard mensen iets van het WK op televisie zagen, waren dat er nu zo’n 2 miljard. Nooit eerder keken in Australië meer mensen naar een sportwedstrijd dan woensdag. De halve finale tegen Engeland trok 11,5 miljoen mensen.

De geëmotioneerde Nieuw Zeeland-aanvoerder Ali Riley met haar regenboognagels na de wedstrijd tegen Noorwegen (1-0). Beeld AFP

Politieke statements

Van die aandacht is dankbaar gebruik gemaakt. Op het mannen-WK in Qatar eind 2022 roerden de spelers zich nauwelijks; alleen het niet meezingen van de Iraanse spelers bij het volkslied en het zwijggebaar van het Duitse team waren politieke statements. Het WK voor vrouwen, dat zondag afloopt, werd door veel deelneemsters aangegrepen om aandacht te vragen voor allerlei maatschappelijke zaken. Die hadden meestal te maken met sociale of financiële ongelijkheid voor vrouwen, of met lhbti+-rechten.

“Dit activisme past in een ontwikkeling die eerder al is begonnen”, zegt Barbara Barend. Zij begon vorig jaar ‘Ik ben V.’, een beweging die strijdt voor gelijke kansen op het voetbalveld, ongeacht gender. “Je zag het eerst in de NBA, het Amerikaanse basketbal, en later in Engeland: sporters die zich steeds meer uitspreken over ongelijkheid. Het bijzondere van dit WK is dat vrouwen nu echt het podium hebben gepakt. Het ging om veel meer dan potjes voetbal. Die speelsters waren zich er bewust van dat ze voorbeelden zijn.”

Barend noemt het interview met Ali Riley, aanvoerder van Nieuw-Zeeland, na de eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Riley was geëmotioneerd omdat zij en vele andere vrouwen zo lang hadden gevochten voor dit moment; in een vol stadion op een groot toernooi in de aandacht staan. “Wij willen jonge meiden in ons land en de wereld inspireren. Laten zien dat alles mogelijk is”, zei Riley terwijl de camera haar nagels in regenboogkleuren vastlegde.

Linda Caicedo is door Maria Eunice Atehortua geëerd met een groot bloemstuk, op een bloemenbeurs in Medellin, Colombia. Beeld ANP / EPA

Inheemse bevolking

Zij speelde net als enkele andere aanvoerders met een band met een steunbetuiging aan de vaak nog gediscrimineerde inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland en Australië. Zo was er meer. Het Braziliaanse team reisde met een vliegtuig met aan de buitenkant groot de tekst dat alle vrouwen vrij moeten zijn in hun keuze om een hoofddoek te dragen. Een groot deel van het altijd geëngageerde Amerikaanse team zong het volkslied niet mee uit protest tegen raciaal onrecht en politiegeweld in het eigen land.

Nigeria voerde openlijk strijd met de bondsbazen over geld dat ze nog tegoed hebben. Speelsters van Zuid-Afrika zeiden in microfoons dat de sportautoriteiten in hun land de faciliteiten voor meisjes om te gaan voetballen nu echt moeten gaan verbeteren. Nouhaila Benzina van Marokko was de eerste speelster ooit op een WK met een hoofddoek en liet moslimmeiden in de wereld en hun familie zien dat dat gewoon kan.

Nouhaila Benzina van Marokko, hier in actie tegen Frankrijk, was de eerste speelster ooit met een hoofddoek op een WK. Beeld Reuters

Patriarche samenleving

Onderschat de invloed van al die uitingen niet, zegt de half-Colombiaanse Alice Kooij, specialist mensenrechten bij Oxfam-Novib. In Colombia bracht het vrouwenteam veel teweeg, zeker na de historische zege op Duitsland, zegt Kooij. “Colombia is een patriarchale samenleving. In die machocultuur heeft het vrouwenteam jaren moeten vechten voor haar positie. Toen ze het op het WK zo goed deden, kwam er een enorme discussie op gang in allerlei programma’s op televisie”, zegt Kooij.

Zo kwam er aandacht voor de seksuele intimidatie van vrouwen die er in het team is geweest. “In Colombia zijn huiselijk geweld van partners en verkrachtingen een groot probleem. Maar ook de gelijke salariëring voor vrouwen werd dankzij dit WK aangezwengeld en er was veel aandacht voor inclusiviteit, dankzij speelsters met een inheemse of afro-achtergrond of omdat ze zich openlijk profileren als lid van de lhbti+gemeenschap. Ze zijn uitgegroeid tot echte voorbeelden.” De Colombiaanse vedette Linda Caicedo (18) van Real Madrid stuurde net als enkele teamgenoten foto’s met haar vriendin Valentina de wereld in. Tamelijk ongebruikelijk, in het katholieke land.

FIFA-baas Infantino ziet ‘beste en grootste WK voor vrouwen ooit’ Voorzitter Gianni Infantino van de Fifa heeft het WK in Australië en Nieuw-Zeeland “het beste, geweldigste en grootste WK voetbal voor vrouwen ooit” genoemd. De Zwitser kon het ook niet nalaten om een sneer uit te delen aan de criticasters, die twijfels hadden bij de locatie en de uitbreiding van het toernooi. “Ik herinner me dat toen we besloten om het te doen, de gebruikelijke critici, die er steeds minder zijn, zeiden dat het niet ging werken en dat het niveauverschil te groot is”, keek Infantino terug tijdens een conventie voor vrouwenvoetbal in Sydney. “Er zouden uitslagen van 15-0 komen, het zou slecht zijn voor het vrouwenvoetbal en het imago. Het spijt me, maar de Fifa had gelijk.” Het toernooi, dat werd uitgebreid van 24 naar 32 ploegen en meer prijzengeld had dan in het verleden, heeft volgens Infantino quitte gespeeld. De voorzitter keek in zijn speech ook naar het aanzienlijke verschil in prijzengeld tussen de WK’s voor mannen (440 miljoen dollar) en vrouwen (152 miljoen dollar). “Ik zeg tegen alle vrouwen: jullie hebben de macht om voor verandering te zorgen. Kies de juiste gevechten. Blijf gewoon pushen, houd het momentum vast, blijf dromen en laten we echt gaan voor volledige gelijkheid. Niet alleen gelijke beloning op het WK, want het is één maand in de vier jaar en het gaat om een ​​paar spelers op de duizenden en duizenden spelers.”

Opvallend is dat voetbalsters opener lijken en meer maatschappelijk betrokken dan mannelijke profvoetballers. De Zweedse keepster Zeicra Musovic en de Amerikaanse speelster Becky Sauerbrunn bijvoorbeeld gebruiken interviews vaak om politieke kwesties aan te roeren, zoals de opkomst van extreem rechts of wapengeweld. Sauerbrunn schreef eerder dit jaar een opiniestuk in een krant in Missouri om de nieuwe anti-transgenderwetgeving in die staat scherp te veroordelen.

Barend: “Vrouwen durven meer dan de mannelijke voetballers omdat ze de ongelijkheid nog veel meer ervaren hebben, denk ik. Ze zijn gewend om te strijden. Ik kom nog uit een tijd dat ik niet mocht meedoen als meisje, of dat ik mijn broek moest laten zakken omdat ze niet geloofden dat ik een meisje was. Van deze generatie nu heeft een deel van die meiden dat nog meegemaakt. Elke speelster op dit WK heeft een strijd geleverd. Ook de Nederlandse.”

‘Langetermijneffect zal moeten blijken’ Gaat het WK op langere termijn ook effect hebben, op de positie van de vrouw in diverse landen? Renée Römkens, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker op het gebied van emancipatie van vrouwen, is sceptisch. “Ik ben heel blij met de discussies die in heel veel landen zijn losgekomen door het moedige gedrag van veel speelsters. Ik hoop wel dat het respect voor hen blijft als de aandacht voor het WK dadelijk weg is. Ze zwengelen nu dingen aan, zoals de betalingskwestie in Nigeria, maar krijgen ze bescherming?”, zegt Römkens. “Ik weet niet of dit zich op korte termijn concreet vertaalt naar verbetering van de positie van de vrouw. Dat zal moeten blijken.”

