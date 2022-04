Voer voor de Britse tabloids: Tadic noemt Ten Hag ‘een van de beste coaches ter wereld’

Op de persconferentie die officieel in het teken stond van de bekerfinale noemde Dusan Tadic vrijdagmiddag de man naast hem ‘een van de beste coaches in de wereld’. “Hij denkt tactisch altijd twee stappen vooruit.” Tadic heeft Erik ten Hag progressie zien maken in zijn jaren bij Ajax. Dat laatste wilde de Twent wel beamen. “Trainer zijn is een ervaringsvak. Je leert veel als je met zulke goede spelers mag werken. We dagen elkaar uit, het is een kruisbestuiving.”

De uitspraken van Tadic en Ten Hag zullen zaterdag wel groot in de Engelse tabloids staan. Al de hele week is de trainer daar dagelijks nieuws, omdat hij komend seizoen zeer waarschijnlijk aan het roer staat van Manchester United. Ook vrijdag volhardde Ten Hag zelf in zijn zwijgzaamheid daarover. Waar is hij bang voor is, als hij iets bevestigt? “Ik ben niet bang maar ik dien Ajax”, zei hij. De woorden ‘concentratie’ en ‘focus’ vielen herhaaldelijk. Ten Hag wil met Ajax eerst nog de dubbel binnenhalen, net als vorig jaar.

PSV bleef vijftien keer op rij ongeslagen

Bij de tegenstander van zondag schonk zijn collega Roger Schmidt al in februari wel al klare wijn: hij vertrekt. Van invloed op de prestaties van PSV lijkt het niet geweest te zijn. Het elftal bleef vijftien keer op rij ongeslagen, totdat Leicester City donderdagavond PSV uitschakelde in de Conference League (1-2).

Schmidt wil overigens eveneens niet bevestigen dat hij aan de slag gaat bij Benfica. Alsof hij vrijdagmorgen Ten Hag parafraseerde: “Ik wil nu volledige focus en geen enkel invloed van verhalen over mijn nieuwe club. Dat mijn vertrek geen impact heeft op de wedstrijden hebben we de laatste maanden laten zien. Er zit een goede spirit in mijn ploeg. Ik hou van werken met dit team en wil op topniveau naar de eindstreep.”

De bekerfinale zondag (18.00 uur) in de Rotterdamse Kuip is voorlopig de laatste ontmoeting tussen twee rivalen die het einde van een cyclus naderen. Zowel Ajax als PSV staat voor een stevige, sportieve reorganisatie. Bij beide clubs zullen nogal wat spelers vertrekken. Verhalen over mogelijke transfers lijken de laatste tijd wél van invloed op het spel. Cody Gakpo, voor wie interesse is van Arsenal, is al weken van topvorm verwijderd.

Onana lijkt het definitief te hebben verbruid

Ajax draait al weken stroef. Volgens Ten Hag hebben transferperikelen weinig invloed. “Bij Ajax zijn er altijd geruchten omdat wij ontzettend veel goede spelers hebben. Het is logisch dat andere clubs die willen hebben. Dat is hier bijna dagelijks werk. Daar raken wij niet van onder indruk of uit balans.”

De vertrekkende André Onana lijkt het nu echter definitief te hebben verbruid in Amsterdam. Niet alleen door zijn fouten tegen FC Groningen, Benfica en Sparta, maar ook door zijn gedrag. Hij wilde na Sparta eerst niet met de rest van de ploeg het publiek bedanken, tot ergernis van Davy Klaassen en Daley Blind. De fans hadden hem veel uitgefloten. Daarna deed hij laconiek voor de camera van ESPN: ‘I don’t give a shit.’ Ten Hag: “Onana is niet in zijn beste vorm.” Daarom lijkt zondag de 39-jarige Maarten Stekelenburg, hersteld van een liesblessure weer onder de lat te staan.

Voor de rest heeft al het rumoer rond Ajax geen invloed, volgens Ten Hag. “We hebben fantastisch getraind deze week, de beste week in mijn periode bij Ajax.” Martinez en Mazraoui zijn weer fit. PSV heeft daarentegen een waslijst aan blessures. Meevallertje: Madueke is mogelijk weer inzetbaar. Ander aspect: het elftal van Schmidt speelde donderdagavond nog een zware wedstrijd die ook nog eens een kater opleverde. In statistisch onderzoek is bewezen dat bij een rusttijd van slechts twee dagen na een Europees duel de winstkans in de volgende ontmoeting veertig procent lager ligt. Vooral in de eindfase gaat het door vermoeidheid dan mis, een euvel waar PSV toch al aan lijdt terwijl Ajax er de laatste tijd juist een handelsmerk van maakt om in de slotfase toe te slaan.

In Eindhoven werd dit gegeven vrijdag gerelateerd. Ten Hag sprak noemde de belasting van PSV wel ‘een voordeel’ voor Ajax. “De twee beste ploegen van Nederland die ook Europees allure hebben, gaan de degens kruisen. Het gaat een prachtige finale worden”, sprak Ten Hag, in een poging vooral daarop het accent te leggen.

Mandy van den Berg van PSV keek vrijdagochtend in Eindhoven vooruit naar de bekerfinale bij de vrouwen tegen Ajax, paasmaandag. Beeld ANP

Ook bij vrouwen finale PSV-Ajax De vrouwen van PSV willen paasmaandag een tegenvallend seizoen in de eredivisie goedmaken door net als vorig jaar de beker te winnen. Tegenstander in de finale (14.30 uur) in het Nijmeegse Gofferstadion is Ajax dat met FC Twente nog in een titelstrijd is verwikkeld. “Ik vind dat PSV altijd mee moet doen om de titel en dat is niet gelukt. Daarom hebben we het niet goed gedaan. We richten ons nu helemaal op deze prijs”, zei de ervaren PSV-speelster Mandy van den Berg. PSV gaat deze zomer meer investeren in de vrouwen om weer mee te kunnen doen om de landstitel maar ook internationaal dichterbij de top te komen. PSV-coach Rick de Rooij: “De bekerfinale gaat nu tussen de twee grootste clubs van Nederland en dat is goed. Het vrouwenvoetbal leeft steeds meer, er komt steeds meer publiek. Maar de verdere ontwikkeling staat of valt met ondersteuning vanuit clubs en meer budget. Die plannen heeft PSV. Maar we praten nog altijd niet over miljoenen. We zijn nog heel ver van de mannen verwijderd. Het verschil met het buitenland is groot. Ik denk dat we financieel moeten vertwee- of verdrievoudigen om dichter bij de top van Europa te komen.” Daar ligt volgens De Rooij ook een opdracht voor de KNVB. “Kijk naar Engeland, daar heeft de bond enorm geïnvesteerd. Het begint bij onszelf, wat willen we als land? Het Nederlands elftal is best goed, maar blijft dat ook zo? Dat betekent dat je wel moet investeren.” Van den Berg hoopt dat meer clubs het vrouwenvoetbal gaan “omarmen zoals PSV nu doet”.

Lees ook: Erik ten Hag wacht een hels karwei als hij de nieuwe trainer wordt van Manchester United