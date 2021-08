Vluchtelingenkinderen op Lesbos kunnen voortaan op een Cruyff Court voetballen met de buurt

Vlakbij het kamp, dat de naam RIC Lesvos draagt en de opvolger is van het beruchte, en inmiddels afgebrande, kamp Moria, wordt ook een veld voor de buurtkinderen aangelegd. Hetzelfde gaat gebeuren op het eiland Samos. In de hoop om door middel van sport de vluchtelingen en de omwonenden met elkaar te verbinden, heeft de Cruyff Foundation het plan opgezet.

“Het idee is dat de kinderen in het kamp straks niet alleen onderling, maar ook met de buurjongens voetbaltoernooitjes kunnen spelen”, vertelt Esther Hoeboer van de Cruyff Foundation. “Zo kunnen zij elkaar wat beter leren kennen en raken de twee groepen ook minder vervreemd van elkaar. Op die manier denken we de bevolking van het kamp en de omwonenden met elkaar te kunnen verbinden.”

Zo’n positieve impact kunnen de kinderen die het vluchtelingenkamp wonen wel gebruiken. Het waren de slechte omstandigheden in het kamp die de Cruyff Foundation voor Lesbos deed kiezen. Hoewel de faciliteiten iets zijn verbeterd sinds het afbranden van kamp Moria 1.0, benadrukt Nathalie Meier van hulporganisatie Movement on the Ground dat er ook in Moria 2.0 nog veel te verbeteren is.

Kalvijn met kinderen uit het vluchtelingenkamp. Beeld rv

“De situatie in het kamp blijft nog steeds heel zorgelijk. We hebben een aantal programma’s opgezet om de omstandigheden wat humaner te maken met het geordender verdelen van voedsel, het uitdelen van zonnebrand en het opzetten van een geletterdheidsproject. Door corona is de interactie met de omgeving tot een minimum beperkt gebleven, maar daar hopen we onder andere met het Cruyff Court verandering in te brengen.”

De Johan Cruyff Foundation werd in 1997 opgericht door Johan Cruijff. Zijn doel was het aanleggen van voetbalveldjes met een kunstmatige ondergrond, om kwetsbare jongeren een plek te bieden waar ze gezamenlijk kunnen sporten. Inmiddels zijn er wereldwijd 262 van die Cruyff Courts aangelegd en is de stichting in zeventien landen actief.

Om er voor te zorgen dat het veldje op Lesbos ook echt wordt gebruikt, zijn er door Movement on the Ground coaches en vrijwilligers geworven onder de inwoners die een programma voor de kinderen zullen begeleiden. Hoeboer: “Deze groep van vijftien coaches zullen activiteiten organiseren rond het veld waardoor het veld een sociaal epicentrum moet worden voor de jeugd in het kamp. En aangezien zij weer in contact staan met de rest van het kamp, kunnen we zo hopelijk een groot deel van de inwoners erbij betrekken.”

Hoewel inwoners van het kamp zich tegenwoordig vrij in de buitenwereld mogen verplaatsen, werd ze hierin voorheen nog grotendeels beperkt. Met die integratie loopt het op overheidsniveau nog steeds stroef, werd deze week nog aangekaart door Human Rights Watch. In het afgelopen schooljaar kon slechts een op de zeven kinderen naar school, op de eilandkampen waren dat er zelfs maar een op de driehonderd, meldde Human Right Watch. De mensenrechtenorganisatie roept de EU daarom op om actie tegen de Griekse regering te ondernemen.

